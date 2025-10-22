Ich habe den besten Anime-Film des Jahres 2025 gefunden

Der neue Chainsaw Man Film macht etwas deutlich besser als der Demon Slayer Film – und das liegt nicht an der Story-Qualität.

Warum der Reze Arc perfekt fürs Kino ist

Mein erster Gedanke nach Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc war: Das funktioniert im Kino deutlich besser als Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Dabei geht es nicht darum, dass der Filminhalt von Demon Slayer schlecht wäre, sondern darum, welches Format dem jeweiligen Handlungsbogen gerecht wird. Infinity Castle hätte als Serie wesentlich mehr Sinn ergeben. Gute Filme folgen etablierten Erzählstrukturen. Bei einer Film-Adaption von einem bestehenden Werk wie einem Manga ist es entscheidend, den Film so in der Handlung zu platzieren, dass diese Strukturen auf den Handlungsbogen angewandt werden können. Gelungene Beispiele dafür sind Jujutsu Kaisen 0, The First Slam Dunk, Demon Slayer Mugen Train oder jetzt auch Chainsaw Man.

Der Reze Arc wäre für eine ganze Staffel schlicht zu kurz gewesen – er umfasst lediglich die Kapitel 39 bis 52 des Mangas. Für einen Film bietet diese Länge jedoch das perfekte Format. Fans der Serie werden anfangs vielleicht etwas von der Romanze verwirrt sein, aber keine Sorge: Das ergibt später alles Sinn, wenn es dann richtig zur Sache geht.

Animation, Musik und Action überzeugen im Kino

Die Animationen sind richtig gut geworden – wenn auch nicht ganz auf Demon Slayer Niveau. Mir persönlich gefällt der Stil aus Staffel 1 zwar besser, aber jetzt wirkt es auf jeden Fall noch näher am Manga. Auch musikalisch wird hier abgeliefert. Besonders das Opening und die Untermalung, als der finale Kampf richtig losgeht, sind mir sehr positiv in Erinnerung geblieben. Der große Kampf am Ende fällt insgesamt zwar etwas zu lang aus, aber dafür passt die Auflösung wirklich zu einem Werk wie Chainsaw Man.

Ich fand den Film auf jeden Fall klasse und hoffe jetzt nur, dass wir nicht nochmal drei Jahre warten müssen, bis dann eine zweite Staffel kommt. Falls ihr übrigens wissen wollt, wie die Story nach dem Film weitergeht, dann lest den Manga ab Kapitel 53 beziehungsweise Band 7 weiter. Wenn ihr mehr über meine Eindrücke zum Film erfahren wollt, schaut euch das Video oben an.

