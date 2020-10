Zum Start des neuen Magic the Gathering Set Zendikars Erneuerung hat uns Wizards of the Coast eine mysteriöse Holzkiste geschickt. Können wir das Rätsel um die verschlossene Truhe lösen?

Magic the Gathering Arena Facts

Kein Video verpassen? Abonniere uns auf YouTube:

Versunkene Ruinen, verborgene Schätze und vergessenes Wissen: In Zendikars Erneuerung, dem neusten Set von Magic the Gathering, dreht sich alles um das Aufspüren verborgener Mysterien. Um unser Wissen zu testen hat uns Wizards of the Coast eine rätselhafte Truhe geschickt. Allerdings ist diese verschlossen und von einem Schlüssel fehlt jede Spur. Im Video seht ihr, ob es uns gelingen konnte, das Rätsel um die merkwürdige Kiste zu lösen.

Noch mehr Informationen rund um das neue Set Zendikars Erneuerung findet ihr hier.

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.