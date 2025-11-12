Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Smartphone wird zum Mikroskop? So gut sind Clip-On-Linsen wirklich! 🔬
Mikroskope fürs Handy: Was ihr tatsächlich erkennen könnt

Severin Pick
Severin Pick,
4 min Lesezeit
Linsenaufsätze für Smartphones mit Mikroskop-Funktion bieten beeindruckende Perspektiven. In einem Video haben wir zwei Varianten näher untersucht.

Transkript

Kann man mit solchen Anklipp-Linsen ein Smartphone zum Mikroskop umbauen?

So richtig Plug-and-Play ist die Bedienung von diesen Dingern nicht ganz. Die Linse muss millimetergenau auf der Smartphone-Kamera sitzen, ansonsten gibts einen runden Rand oder Unschärfen. Da ist so ne mittige Kamerapartie wie hier beim Pixel 8 Pro eher kontraproduktiv. Bei diesem 60×-Aufstecker ist der Clip einige Millimeter zu kurz, um eine gute Position zu ermöglichen … und außerdem scheint die Aufstecklinse allgemein etwas klein zu sein … also weg damit!

Außerdem beschweren sich Smartphones auch gerne mal, wenn eine Linse verdeckt wird und wechseln auf eine andere Kamera oder in den Makro-Modus. Auch da muss man etwas drum herum arbeiten.

Gut funktioniert hat das aber mit diesem 200×-Aufsatz. Der besitzt außerdem einen USB-Anschluss, mit dem man den eingebauten LED-Ring aufladen kann.

Und so funktioniert es: Mikroskop-Linse auf die Hauptkamera klemmen, Licht an, damit man auch was sieht, und den Gegenstand direkt dran halten, denn der Fokus liegt genau an dieser Stelle. Das heißt, kommt ihr nicht komplett an das Objekt heran, oder gibt es Unebenheiten, wird es schnell unscharf. Wie bei diesem Cornflake.

Aber ansonsten: Funktioniert! So sehen Textilien mit dem Zoom aus, so Konfetti, so ein 10-Euro-Schein ­­und wenn ihr erkennt, was das haarige Ding hier ist, schreibt es in die Kommentare.

Wenn ihr es schafft, den optimalen Abstand zu halten, dann können sich die Aufnahmen echt sehen lassen!

Ob das jetzt wirklich ne Vergrößerung um exakt den Faktor 200 ist, weiß ich nicht, aber hier ist eine Banana for Scale.

Aber Moment, das war ja jetzt nur die Hauptlinse. Kann ich den 200×-Zoom auch mit meinem Fünffach-Zoom kombinieren? Ja, das Bild rauscht allerdings und ist natürlich shaky wie sonstwas. Aber so, sieht zum Beispiel ne 2-Cent-Münze in etwa 1.000-mal so groß aus.

Fazit: unerwartet gut.

Wir haben zwei Smartphone-Mikroskope unter die Lupe genommen
© Severin Pick / GIGA
Smartphone-Linsen: Ganz schön knifflig

Damit die Aufsteck-Linsen überhaupt funktionieren, müssen sie passgenau auf der Smartphone-Kamera sitzen, ansonsten ist entweder der Rand der Aufsteck-Linse sichtbar oder das Motiv wird schlicht unscharf. Da scheidet das 60×-Modell bereits aus: Ich benutze ein Pixel 8 Pro, durch den Kamera-Visor sind zwei der drei Linsen gar nicht erst erreichbar und für den Blickwinkel der Hauptkamera ist die Linse so klein, dass man ausschließlich den Rand filmt.

Nahaufnahme eines Pinsels
Nahaufnahme eines Pinsels (© Severin Pick / GIGA)
Die Fasern eines Textil-Beutels
So sieht die mitgelieferte Tasche unter dem „Mikroskop“ aus (© Severin Pick / GIGA)
Nahaufnahme eines 5-Euro-Scheins
Nahaufnahme eines 5-Euro-Scheins (© Severin Pick / GIGA)
Banana for Scale
Wir können nicht belegen, dass es sich wirklich um einen 200-fach Zoom handelt. Daher hier eine Banana for Scale. Am unteren Bildrand ist erkennbar, dass die Aufstecklinse nicht komplett korrekt sitzt. (© Severin Pick / GIGA)
Nahaufnahme eines Raspberry Pi
Nahaufnahme einiger Raspberry-Pi-Kondensatoren (© Severin Pick / GIGA)
Die Aufnahmen mit der 60-fach-Vergrößerung sind alle nichts geworden
Unser Versuch mit dem 60×-fach-Zoom brachte nur solche Ergebnisse. (© Severin Pick / GIGA)

Das 200×-Modell funktioniert da einfacher, die Einrichtung ist aber auch hier fummelig. Auf den Fotos ist an zumindest einem Bildrand immer ein leichter Rand zu sehen. Und: Ist das wirklich eine 200-fache Vergrößerung? Wir sind uns da etwas unsicher.

Apexel 200× Mini-Mikroskop für Smartphones
Apexel 200× Mini-Mikroskop für Smartphones
Baugleiches Modell zu dem von uns getesteten.
26,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2025 11:30 Uhr
Ein Kurzfazit

Der eine Aufsatz hat nicht gar nicht erst funktioniert, der andere dafür überraschend gut. Allerdings zweifeln wir an, dass es sich wirklich um eine 200-fache Vergrößerung handelt. Außerdem beschreiben zahlreiche Kommentare bei einem baugleichen Modell auf Amazon, dass es beim Aufladen des LED-Akkus Probleme gibt und man somit nur kurz Spaß am Handy-Mikroskop hat. Ob einem dieser kurze Spaß dann knapp 30 Euro wert ist, sollte jeder selbst entscheiden.
Mehr Bild- und Videomaterial von den Mikroskop-Linsen gibt es oben im Video.

