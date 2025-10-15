Mit iPhone ins Bett: Beachtet diese 3 Tipps für den Abend, die Nacht und den nächsten Morgen

Schlafengehen mit dem iPhone, Aufwachen mit dem iPhone – das gehört für viele Menschen zum Alltag. Wir zeigen euch im Video nützliche iOS-Funktionen, die das nächtliche Smartphone-Erlebnis deutlich angenehmer machen.

Tipp 1: Wiedergabe mit Timer stoppen

Zum Einschlafen noch ein Podcast, etwas Musik oder ein Video? Dann erstmal die Wiedergabe starten. Danach in die Uhren-App: Hier findet ihr unter Timer die Option Wiedergabe stoppen. Stellt die gewünschte Zeit ein (z. B. 45 Minuten) und die Audio- oder Video-Wiedergabe endet nach Ablauf des Timers automatisch – statt einfach ewig weiterzulaufen. So verbraucht ihr nicht unnötig Akku und behaltet zudem den Überblick in der aktuellen Podcast-Playlist.

Musik zum Eindösen Ich habe mir mehrere Musik-Playlists zusammengestellt, die ausschließlich zum Einsatz kommen, wenn der Tag zu Ende geht. Das sind Songs, in denen nur wenig oder praktisch gar nichts passiert. Für tagsüber viel zu langweilig – aber perfekt für den späten Abend. Entsprechende Alben aus Genres wie Ambient, Dark Jazz und Klassik findet ihr in unserer Übersicht. Stefan Bubeck

Tipp 2: iPhone-Display extrem dunkel stellen

Die dunkelste Helligkeitsstufe eures iPhones ist euch nachts immer noch zu hell? In den Bedienungshilfen bei Anzeige & Textgröße versteckt sich eine praktische Funktion namens Weißpunkt reduzieren. Stellt den Regler auf einen Wert zwischen 70 und 80 Prozent. Wenn ihr jetzt die Helligkeit über das Kontrollzentrum ganz herunterregelt, dann ist der Bildschirm „dunkler als dunkel“. So dunkel, dass das iPhone bei Tageslicht kaum noch ablesbar ist. Dieses Feature also lieber wirklich nur nachts im Bett einschalten.

Tipp 3: persönlicher Weckruf mit Lieblingsmusik

Der morgendliche Weckton muss nicht nervig sein. Euer iPhone ermöglicht es euch, jeden beliebigen Song aus Apple Music oder eurer Musikbibliothek als Weckton zu verwenden. Öffnet auch dazu die Uhren-App, wählt euren Wecker aus oder erstellt einen neuen Wecker. Tippt auf Ton. Unter Titel wählen habt ihr Zugriff auf Apples Musik-Streaming-Dienst. Wer musikalisch begabt ist, kann auch eigene Wecktöne in der App GarageBand komponieren, als Klingelton abspeichern und dann dem Wecker zuweisen.