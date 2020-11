Am 19. November ist PS5-Release und das bedeutet: Die Next-Gen ist endlich da! Steht ihr noch immer vor der Wahl, welche Konsole ihr kaufen solltet, Xbox Series X/S oder PlayStation 5? Oder ob ihr euch doch besser einen PC holt? Oder eure Spiele einfach streamt? Fragen über Fragen – und wir bringen Licht ins Dunkel mit gleich zwei sehenswerten Videos.

Womöglich seid ihr euch noch unsicher, ob ihr überhaupt eine neue Next-Gen-Konsole kaufen solltet. Das ist auch völlig normal, denn nicht nur Konsolenhersteller liefern sich einen Kampf um die Vorherrschaft im Gaming-Bereich und werden dabei richtig kreativ.

Next Gen: Braucht es überhaupt noch Playstation oder Xbox?

So die aktuelle Situation: PlayStation und Xbox rücken immer weiter zusammen. Die Xbox ist ein Partner des PC geworden. Google schleicht sich ein und entwickelt mit Stadia eine Gaming-Streaming-Plattform. PlayStation und Xbox versuchen so gut wie möglich mitzugehen. Währenddessen entwickeln fast alle Game-Abonnements, so wie es Netflix mit Filmen tut. Apple möchte auch dazugehören. Und Nintendo sitzt weit weg auf einem Berg und schaut per Fernglas zu. Und wo seid ihr jetzt?

Gott sei Dank gibt es unseren Überblick im Video, mit dem euch nicht nur die Wahl zwischen den neuen Konsolen leichter fallen dürfte – sondern auch der Durchblick durchs große Ganze.

Fakten-Check: Xbox Series X vs. PlayStation 5

Ihr habt euch schon entschieden, dass es eine der zwei Next-Gen-Konsolen sein soll? Dann dürfte euch das folgende Video interessieren, das neben den technischen Spezifikationen beider Konsolen auch die jeweiligen Exklusivtitel vorstellt – die Spiele sind schließlich ein weiteres wichtiges Argument für die Kaufentscheidung.

Xbox Series X PlayStation 5 499,00 Euro 499,99 Euro 8-Kern-CPU (3,8 GHz) 8-Kern-CPU (3,5 GHz) 12 Teraflops 10,28 Teraflops 16GB GDDR6 16GB GDDR6 8K Support 8K Support 1TB SSD 825GB SSD 4K Blu-ray-Laufwerk 4K Blu-ray-Laufwerk

Die neuen Xboxen von Microsoft sind da und mit dem PS5-Release am 19. November auch endlich die neue PlayStation von Sony. Die beiden Next-Gen-Konsolen bieten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das möglicherweise auch der kommende Black Friday mit seinen Rabatt-Angeboten vorerst entscheiden dürfte. Einer Statistik zufolge holt sich im Kampf PS5 vs. Xbox Series X diese Konsole den Sieg. Doch würdet ihr euch überhaupt noch eine Konsole kaufen oder auf andere Alternativen zurückgreifen?

