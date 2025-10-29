Nie mehr Kabelchaos: Dieses Tool hat mein Home-Office gerettet

Wer wie ich mehrere Rechner nutzt, kennt das Problem: zu viele Kabel, zu wenig Platz. Ein KVM-Switch war die einfache und clevere Lösung.

Was ist ein KVM-Switch?

KVM steht für Keyboard, Video und Maus – dieses hilfreich kleine Kästchen hat mein Setup revolutioniert. Der Switch funktioniert wie eine praktische Schaltzentrale für eure komplette Computer-Peripherie. Steckt einfach alle Geräte an den Switch an, und schon könnt ihr mit einem Knopfdruck zwischen euren Rechnern wechseln. Keine Fummelei mehr unter dem Schreibtisch! Besonders praktisch ist das für alle, die zwischen Arbeits-PC und privatem Rechner wechseln oder verschiedene Systeme parallel nutzen möchten.

Mehr als nur Maus und Tastatur

Was mich besonders begeistert: Ihr könnt nicht nur Maus und Tastatur anschließen. Auch Monitore, Headsets, externe Festplatten oder andere USB-Geräte lassen sich problemlos integrieren. In meinem Homeoffice ist der KVM-Switch zum unverzichtbaren Tool geworden. Die Möglichkeit, meine Geräte gleichzeitig mit allen Rechnern zu nutzen, spart nicht nur Zeit, sondern auch wertvolle Schreibtischfläche. Und das Beste: Ihr müsst dafür nicht tief in die Tasche greifen. Meinen Switch habe ich gebraucht für nur 10 Euro ergattert – ein echtes Schnäppchen für so viel Komfort. Neue Modelle gibt’s ab etwa 30 Euro aufwärts.

Der richtige Switch für euch

Aus eigener Erfahrung rate ich euch: Macht euch vor dem Kauf Gedanken über eure Bedürfnisse. Wie viele Geräte wollt ihr anschließen? Welche Anschlüsse braucht ihr? Drei besonders wichtige Punkte:

Wenn ihr einen Bildschirm mit hoher Auflösung und Bildwiederholrate beziehungsweise 2 Monitore nutzen möchtet, achtet auf entsprechende Kompatibilität. Günstigere KVMs unterstützen meist nur einen externen Monitor mit maximal 4K und 60 Hz – wer mehr will, muss tiefer in die Tasche greifen.

Auch wenn ihr externe Festplatten anschließt, solltet ihr höherwertige KVMs verwenden. Ansonsten riskiert ihr Datenverlust und sogar Beschädigungen an der Festplatte.

Um externe Datenträger, also Festplatten, USB-Sticks und SSDs anzubinden, empfehlen wir ein Gerät mit hoher USB-Geschwindigkeit, mindestens USB 3.0 sollte es sein.

Je nach Anforderung unterscheiden sich die Preise deutlich. Wichtig ist auch die Überlegung, ob ihr spezielle Funktionen wie 4K-Auflösung oder Gaming-taugliche Reaktionszeiten benötigt. Aber glaubt mir: Die Investition in den richtigen Switch zahlt sich im Alltag mehrfach aus. Nie wieder Kabelsalat auf dem Schreibtisch!

