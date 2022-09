Auf der IFA 2022 hat Samsung einige Neuheiten aus dem TV- und Monitor-Bereich vorgestellt. Eine davon ist der Samsung Odyssey Ark: ein Gaming-Monitor, der über die Köpfe seiner Nutzerinnen und Nutzer hinauswächst. Wir durften uns den Monitor auf der IFA genauer ansehen. Wie er uns gefällt, erfahrt ihr im Video.

Odyssey Ark: Monitor mit besonderem Dreh

Der Odyssey Ark ist ein wahrer Blickfang: Mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll dürfte der Samsung Odyssey Ark deutlich größer sein als das, was selbst ambitionierteste Gamer auf ihrem Schreibtisch stehen haben sollten. Warum Gamer? Mit der 4K-Auflösung, einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz und einer Reaktionszeit von einer Millisekunde positioniert Samsung diesen Monitor vor allem für all diejenigen, die ein besonderes Augenmerk auf schnelle Bewegungen legen. Die Bildrate ist zudem nicht fix: AMDs FreeSync wird unterstützt, was für eine geringe Latenz sorgen sollte. Der Bildschirm besitzt ein VA-Panel, das mit Micro-LED-Technik recht gleichmäßig ausgeleuchtet wird.

Riesiger Bildschirm mit Multi-View: Auf dem Odyssey Ark sind mehrere Inhalte unabhängig voneinander darstellbar. (Bildquelle: GIGA)

Der besondere Kniff: Im Handumdrehen kann das Display gedreht werden. Nun sind PC- und Konsolen-Spiele ja bekanntermaßen nicht für das vertikale Spielen ausgelegt. Hier kommt die integrierte Technik des Monitors ins Spiel. Durch den integrierten Multiview kann der Monitor vertikal drei- und horizontal sogar viergeteilt werden. Neben dem Spiel ist also nun auf dem gleichen Monitor Platz für Videos, Podcasts, die Spotify-Playlist oder was man sonst noch neben dem Spielen gerne laufen lässt. Wie gut sich das steuern lässt, ob man bei der Größe nicht den Überblick verliert und ob das alles vielleicht doch mehr eine – wenn auch schön anzusehende – Spielerei ist, erfahrt ihr in unserem Video.

Auf der Suche nach einem kleineren Gaming-Monitor? Wir haben die besten für euch zusammengefasst:

Samsung Odyssey Ark: Preise und Verfügbarkeit

Der Monitor ist erwartungsgemäß kein Schnäppchen: Zum Zeitpunkt des Schreibens ist der Monitor zu einem Preis von 2.999 Euro vorbestellbar, der reguläre UVP soll bei 3.451,12 Euro liegen. Der Versand soll in den kommenden Tagen starten.