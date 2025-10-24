Sony ist besser, aber Bowers & Wilkins gewinnt: Premium-Kopfhörer mit ANC im Test

Zwei der besten Over-Ear-Kopfhörer, die man sich zurzeit kaufen kann: Sony WH-1000XM6 vs. Bowers & Wilkins Px7 S3 im Video-Vergleichstest.

Die beiden Modelle haben einige Gemeinsamkeiten: Sie sind erst vor kurzem erschienen, setzen auf Bluetooth und Active Noise Cancelling (ANC), laufen rund 30 Stunden mit einer Akkuladung – und sind relativ teuer. Sony ruft für den WH-1000XM6 stattliche 449 Euro (UVP) auf, bei Bower & Wilkins sind es 429 Euro (UVP) für den Px7 S3.

Japan-Gigant gegen Hi-Fi-Legende

Andererseits bestehen einige Unterschiede. Das fängt schon bei den Herstellern an. Das japanische Unternehmen Sony kennt jeder: Fernseher, Smartphones, PlayStation – ein Riesenkonzern mit einer Riesenproduktpalette. Erfahrung im Audiobereich ist zweifellos vorhanden, mit Walkman und Discman hat Sony Geschichte geschrieben.

Sony WH-1000XM6: Premium-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling (ANC). (© Severin Pick / GIGA)

Auf der anderen Seite ist das Unternehmen Bowers & Wilkins. Das kennen nicht so viele – dabei ist dieser Hersteller eine HiFi-Legende, bekannt vor allem für Lautsprecher. Seit kurzem gehört die Marke zu Harman, und damit zu Samsung. Trotzdem würde ich sagen, in diesem Vergleich hier ist B&W der unbekanntere Kleine, der den Großen herausfordert. Ich habe beim Unternehmen nachgefragt, wie sich selbst beschreiben würden. Dazu kam eine lange Antwort zurück, unter anderem mit dieser Ansage hier:

„Während andere sich an Trends orientieren, sind wir die Antwort auf Musiker, Ingenieure und Hörer, die in jeder Note Wahrheit sehen wollen.“ Bowers & Wilkins Selbstportrait (Auszug)

Design und Tragekomfort

Sony macht auf bescheiden: minimalistischer Look, ohne Zierleisten oder glitzernden Buttons. Das faltbare Gehäuse besteht aus Kunststoff, sieht also weniger edel aus, als so manches Konkurrenzprodukt. Kann man schade finden – oder auch als Pluspunkt sehen, wenn Understatement wichtiger als Schauwert ist.

Die Kunststoffoberfläche hat immerhin den Vorteil, dass praktisch nie Fingerabdrücke zu sehen sind. Mit nur 254 Gramm ist der Sony WH-1000XM6 leichter als der B&W Px7 S3, der mit 300 Gramm auch noch in einem guten Bereich liegt. Die AirPods Max von Apple wiegen übrigens 385 Gramm – das würde ich schon als schwer bezeichnen.

Die Sony-Ohrpolster sind von der Oberfläche her glatt und etwas gummiartig. Innen ist ein Memory-Schaum, der sich vergleichsweise langsam wieder ausdehnt. Eine Sache stört mich beim Sony WH-1000XM6: die insgesamt etwas klobige Bauweise mit den großen Gehäusen.

Der Bowers Px7 S3 vereint elegantes Design mit hoher Verarbeitungsqualität. (© GIGA)

Bowers & Wilkins schlägt beim Design eine andere Richtung ein. Der Px7 S3 ist eine Art Luxus-Limousine, wiedergeboren als Kopfhörer. Die Verwechslungsgefahr mit anderen Herstellern liegt bei Null. Der charakteristische Bügel mit Kurve ist einfach markant. Dazu kommen zahlreiche Details, die eine gehobene Preisklasse kommunizieren: die glänzende Kante an den Gehäusen, der Kontrast durch Textiloberflächen oder die superfeine lederartige Struktur bei den Polstern (Kunststoff, kein echtes Leder). Ich finde beide Designkonzepte gelungen und gut umgesetzt. Der Sony passt zum Hoodie, der Bowers & Wilkins zum Sakko.

Bowers & Wilkins Px7 S3: Bedienung mit Hardware-Buttons statt Touch-Flächen. (© GIGA)

Genug Platz für meine Ohren bieten beide Modelle. Beim Tragekomfort liegt für mich Sony vorn, denn der WH-1000XM6 ist nicht nur leichter, sondern hat einen erträglicheren Anpressdruck. Der Px7 S3 sitzt enger auf dem Kopf und ist so nicht für stundenlange Nutzung am Stück geeignet.

Active Noise Cancelling und Klangqualität

Wer viel auf Reisen ist und keine Kompromisse machen will, sollte zum Sony greifen. Neben dem Tragekomfort gibt’s dafür noch einen weiteren Grund, nämlich das ANC, also die aktive Geräuschunterdrückung. Der Sony WH-1000XM6 ist in dem Bereich einer der Besten – und zwar vom gesamten Kopfhörermarkt!

Der WH-1000XM6 bündelt Sonys gesammelte Audio-Expertise (© GIGA)

Tiefe Frequenzen werden fast komplett ausgelöscht und sogar Stimmen und Tastaturgeklacker erstaunlich gut abgeschwächt – absolute Topleistung. Das ANC beim Px7 S3 ist zwar auch effektiv und im Alltag nützlich, liegt jedoch insgesamt eine Klasse darunter, knapp, aber hörbar. Hier muss B&W nachlegen, um mit den Topmodellen von Sony, Apple und Bose mithalten zu können.

Bei der Klangqualität sieht es anders aus: Da zeigt der B&W Px7 S3 allen anderen, wie wunderbar Musik klingen kann. Detailreich, transparent, emotional, punktgenau und dynamisch. Dieser Kopfhörer erfüllt alles, was für mich für exzellente Wiedergabe steht. Das Highlight ist der natürliche Mittenbereich, der bei Gesangsstimmen und vielen Instrumenten entscheidend ist.

Der WH-1000XM6 hat das Pech, dass ich die beiden parallel nutzen konnte. Für sich betrachtet klingt er nämlich wirklich nicht schlecht. Der Bass ist in der Grundeinstellung kräftig, aber nicht total übertrieben. Die Höhen sind angenehm, die Energie von Songs wird gut vermittelt. Es macht einfach Spaß, damit Mucke zu hören. Aber mein Herz erobern – das macht der B&W-Kopfhörer besser.

Bedienung: Touch oder Tasten?

Bei der Bedienung setzt Sony mal wieder hauptsächlich auf Touchgesten. Das funktioniert zwar ganz gut, aber ich frage mich trotzdem während der Nutzung ständig: Warum? Wer will das denn so? Macht doch einfach normale Tasten hin, die man auch fühlen kann und mit denen es praktisch nie zu Fehleingaben kommt! Also beispielsweise wie B&W, der bedient sich viel besser. Schade nur, dass die Buttons so einen Hartplastik-Vibe vermitteln und sich zu ähnlich anfühlen.

Telefonie (Mikrofone) und Apps

Die Mikrofone sind bei beiden Modellen leistungsstark. Ich habe die Kopfhörer für Meetings und Telefonate benutzt, meine Stimme klang stets natürlich und war gut zu verstehen. Lärm und Gespräche aus meiner Umgebung wurde dabei von beiden erkannt und schön herausgefiltert. Zweimal volle Punktzahl von mir.

Zu Bluetooth-Kopfhörern gehören Handy-Apps. Die „Music“-App von B&W kann vergleichsweise wenig: ANC steuern, ein einfacher Equalizer, Belegung der Schnellzugriffstaste, Mehrfachverbindungen, Auto-Standby und Tragesensor – das war’s dann auch schon. Die Sony-Connect-App ist umfangreicher, da sind dann auch Gimmicks dabei wie Kopfgesten oder Speak-To-Chat.

Den Unterschied machen für mich der feiner einstellbare Equalizer und die optionalen Raumklangeffekte Hintergrundmusik und Kino. Die fand ich bei manchen Songs durchaus passend. Die vollgepackte Sony-App wirkt unübersichtlich – es wäre zu begrüßen, wenn ein zukünftiges Update das Design der Benutzeroberfläche optimiert.

Fazit: Sony ist der Punktsieger, aber …

Sony WH-1000XM6 ist einer der besten Kopfhörer für Reisen mit Bahn und Flugzeug (© GIGA)

Ich denke, in den meisten Fällen ist der Sony die bessere Wahl. Der WH-1000XM6 bietet mehr Funktionen, sitzt bequemer und schirmt zuverlässiger vor Umgebungslärm ab. Das macht ihn zum Punktsieger und zum ultimativen Reisekopfhörer. Für mich persönlich gewinnt aber Bowers & Wilkins. Das elegantere, schlanke Design vom Px7 S3 und die, vereinfacht gesagt, schönere Darbietung von Musik sind nun mal die Eigenschaften, auf die ich besonderen Wert lege.