Tipps für neue MacBook-Besitzer von einem Apple-Experten

In den letzten 25 Jahren habe ich mir insgesamt sieben Macs zugelegt, darunter zuletzt ein MacBook Pro. Diese Schritte führe ich nach der Einrichtung als Erstes durch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Home-Office: Nie ohne Peripherie

Die Tastaturen bei MacBooks sind sehr gut, die Trackpads sogar überragend. Wenn ich meinen Laptop aber zuhause an einem Monitor nutze, dann immer mit einer externen Tastatur und einer guten Maus. Bei Keyboards muss es nicht unbedingt das teure Original von Apple sein, da gibt’s günstige Alternativen von anderen Zubehörherstellern.

Logitech MX Master 3S für Mac Bluetooth-Maus. Für macOS optimiert und mit iPadOS kompatibel. Das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Zuletzt geprüft: 13.11.2025 10:16 Uhr

Die Magic Mouse von Apple finde ich überhaupt nicht magisch, sondern einfach nur schlecht, weil unergonomisch. Viel besser: Meine aktuelle Maus ist die MX Master 3S für Mac von Logitech (bei Amazon anschauen). Da habe ich mir die Tastenkombi CMD+W auf einen der seitlichen Buttons gelegt, um mit einem Klick aktive Programmfenster zu schließen.

Anzeige

Kratzer auf dem Gehäuse? Nein danke!

Der Schutz meines MacBooks ist mir wichtig, weshalb ich stets eine einfache Plastikhülle verwende. Diese Cases gibt es bereits für 20 bis 30 Euro im Handel, sie schützen einigermaßen vor Dellen und ziemlich gut vor Gehäusekratzern.

Fintie Hülle (kompatibel mit MacBook Air) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2025 12:55 Uhr

Einige Nutzer befürchten, dass solche Schutzhüllen die Wärmeabfuhr beeinträchtigen können – bei meiner moderaten Nutzung habe ich damit aber bisher keine Probleme festgestellt. Wenn professioneller Videoschnitt die Hauptaufgabe des MacBooks sein soll, dann würde ich auch von einer Hülle abraten.

Anzeige

Monitoring-Tool für den vollen Überblick

Um die Leistung meines Macs stets im Blick zu haben, nutze ich das kostenlose Tool MenuMeters (Link zum Entwickler). Es zeigt mir in der Menüleiste verschiedene Systeminfos an, die Apple standardmäßig verbirgt: CPU-Temperatur, Arbeitsspeicherauslastung, Netzwerk-Aktivität und mehr. Diese zusätzliche Transparenz möchte ich nicht mehr missen.

Screenshot: MenuMeters für macOS zeigt aktuelle Werte wie CPU-Temperatur und Arbeitsspeicherauslastung. (© GIGA)

Anzeige

Der Karton wird nicht entsorgt

Eine weitere Angewohnheit: Ich bewahre die Originalverpackung aller Apple-Produkte auf. Meist zahlt sich das beim späteren Verkauf aus. Gebrauchte Macs sind verhältnismäßig wertstabil – und zusammen mit der dazugehörigen Originalverpackung lässt sich erst recht ein guter Preis bei Kleinanzeigen erzielen.