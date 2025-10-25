Until Dawn oder doch The Walking Dead? Das ist Katazuris liebster interaktiver Film

Wir haben Katazuri auf der Polaris nach ihrem liebsten interaktiven Film gefragt. Ihr Speed-Ranking findet ihr im Video.

Was ist ein Speed-Ranking?

Beim Speed-Ranking bekommt ihr zwei Optionen vorgesetzt und müsst euch immer entscheiden. Der Gewinner tritt gegen einen neuen Kontrahenten an und ihr müsst euch erneut entscheiden. Das geht so lange, bis ein Sieger aus allen ausgewählten Kontrahenten feststeht.

Interaktive Filme = Gaming Light

In interaktiven Filmen steht die Geschichte im Vordergrund. Ihr werdet im Verlauf der Handlung immer wieder vor Entscheidungen gestellt, die bestimmen, wie es weitergeht. Das kann auch über Leben und Tod entscheiden.

Dabei setzen viele interaktive Filme auch auf Quick-Time-Events und Zeitlimits, um schnelle Entscheidungen zu erzwingen. Spiele wie Life is Strange nutzen diese Herangehensweise außerdem als Antrieb der Geschichte. Es gibt aber auch rein entscheidungsbasierte Filme wie Black Mirror: Bandersnatch.