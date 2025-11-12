Von Apple vergessen? Warum es zwei der berühmtesten iPhones nie gab

In der langen Geschichte des iPhones klaffen zwei auffällige Lücken: die Nummer 2 und die Nummer 9. Was auf den ersten Blick wie ein einfacher Zählfehler aussieht, war in Wahrheit eine brillante Marketing-Strategie.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das iPhone 3G und das Opfer der Ziffer 2

Alles begann 2007 mit der Veröffentlichung des allerersten iPhones – das damals schlicht nur „iPhone“ hieß. Als ein Jahr später der Nachfolger erschien, erwarteten viele das iPhone 2, doch stattdessen präsentierte Apple das iPhone 3G. Diese Namensgebung war eine bewusste Entscheidung. Das Kürzel „3G“ stand nicht für die dritte Generation, sondern für die damals revolutionäre Mobilfunktechnologie, die schnelles Internet auf dem Handy ermöglichte. Ein „iPhone 2“ hätte nach einem simplen Update geklungen. Der Name „iPhone 3G“ hingegen versprach Hightech, Zukunft und Innovation – und verkaufte sich damit deutlich besser als eine schnöde Ziffer.

Anzeige

Das iPhone X und die fehlende Ziffer 9

Neun Jahre später wiederholte sich dieses Muster. Nach dem erfolgreichen iPhone 7 stand 2017 eigentlich das iPhone 8 an. Doch Apple brachte nicht nur das iPhone 8 auf den Markt, sondern parallel dazu auch das iPhone X. Und die 9? Die wurde einfach übersprungen. Der Grund dafür war das zehnjährige Jubiläum des iPhones, das gebührend zelebriert werden sollte. Ein iPhone 9 hätte sich wie ein gewöhnlicher Zwischenschritt angefühlt. Das iPhone X – die römische Ziffer für 10 – symbolisierte hingegen perfekt den Meilenstein und machte deutlich, dass hier etwas Besonderes gefeiert wurde.

Das iPhone X war mehr als nur ein neues Modell; es war der Start in eine neue Ära für Apple. Mit seinem randlosen Display, der Einführung von Face ID und der neuen Gestensteuerung ohne den ikonischen Home-Button setzte es einen komplett neuen Standard. Apple wollte damit ein klares Signal senden: Dies ist kein kleiner Schritt, sondern ein gewaltiger Sprung direkt in die Zukunft des Smartphones. Ein iPhone 8 allein hätte diese Botschaft zum zehnjährigen Jubiläum nicht transportieren können. Der Name „iPhone X“ klang dagegen nach einer echten Revolution und unterstrich den technologischen Fortschritt.

Anzeige

Mit dem gleichzeitigen Release von iPhone 8 und iPhone X verfolgte Apple zudem eine clevere Verkaufsstrategie. Wenn ihr im Laden ein iPhone 8 neben einem iPhone X seht, wirkt die 10 sofort viel fortschrittlicher und verlockender. Gleichzeitig gab das iPhone 8 den Fans des alten Designs noch ein weiteres Jahr Zeit, sich an die Zukunft ohne Home-Button zu gewöhnen. Apple hat also keine Zahlen vergessen. Sie wurden vielmehr strategisch geopfert, um eine fesselnde Geschichte zu erzählen – und genau das macht die Stärke des Marketings von Apple aus.