Was ist der beste Anime? LostKittn ist sich absolut sicher

Wir haben LostKittn auf der Polaris gefragt, welcher Anime ihrer Meinung nach der beste ist. Es fiel ihr schwer, aber trotzdem hatte sie einen klaren Sieger. Ihr Speed-Ranking findet ihr im Video.

Was ist ein Speed-Ranking?

Beim Speed-Ranking bekommt ihr zwei Optionen vorgesetzt und müsst euch immer entscheiden. Der Gewinner tritt gegen einen neuen Kontrahenten an und ihr müsst euch erneut entscheiden. Das geht so lange, bis ein Sieger aus allen ausgewählten Kontrahenten feststeht.