Wenn ihr Android-Fotos auf den PC übertragen wollt, ist das der schnellste Weg

USB-C-Kabel rein und rüberziehen oder einfach direkt aus der Google Cloud herunterladen. Bilder von Android auf den PC zu schieben ist ziemlich easy, aber kennt ihr auch diese Methoden?

Mit einem USB-C-Stick könnt ihr Fotos einfach auf den externen Datenträger kopieren und am PC wieder öffnen. Wenn ihr das gleiche Prinzip ne Nummer schneller braucht: externe SSDs gehen auch. Dank der USB-C-Anschlüsse sogar unter iOS!

Wenn ihr einen Home-Server habt, könnt ihr eure Fotos auch in eurer eigenen privaten Cloud speichern, etwa mit Immich und die Fotos dann von dort herunterladen. Oder ihr verbindet euch per SMB mit eurem Server und kopiert einfach die Fotos in einen Netzwerk-Share dort.

Oder wenn ihr sehr viel Zeit habt: Einfach eure Daten per Bluetooth an einen PC übertragen.

Quick Share gibts inzwischen auch für Windows und ist sogar halbwegs schnell. Also, wenn es funktioniert.