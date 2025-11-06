Wichtig für iPhone, Galaxy und andere: Warum ihr die Ladebuchse regelmäßig säubern solltet

Das Ladekabel fällt immer wieder aus eurem Smartphone? Mit ein paar einfachen Handgriffen lässt sich der USB-C-Anschluss säubern und das lästige Problem lösen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Nichts ist ärgerlicher, als wenn das Smartphone am Morgen einen leeren Akku hat, weil das Ladekabel über Nacht herausgerutscht ist. Bei vielen Handys verliert die USB-C-Buchse mit der Zeit ihren festen Halt, sodass das Kabel schon bei leichten Bewegungen den Kontakt verliert. Einer der Gründe dafür ist oft simpel: Über Monate und Jahre sammelt sich Staub, Flusen und anderer Schmutz in der kleinen Öffnung an.

Anzeige

So säubert ihr den USB-C-Port richtig

Die gute Nachricht: Das Problem lässt sich meist mit einfachen Hausmitteln beheben. Am besten eignet sich ein Zahnstocher, den ihr etwas spitz zuschneidet. Damit könnt ihr vorsichtig den angesammelten Schmutz aus der Buchse entfernen. Alternativ funktioniert auch eine kleine Zahnbürste oder gezieltes Pusten (nicht direkt in den Eingang) mit einem Druckluftspray.

Vorsicht bei der Reinigung

Wichtig ist, dass ihr auf keinen Fall metallische Gegenstände verwendet, da diese die empfindlichen Kontakte in der Buchse beschädigen können. Auch von Flüssigkeiten solltet ihr die Finger lassen – eine Ausnahme ist Isopropanol, das zur Elektronik-Reinigung geeignet ist. Mit der richtigen Technik und etwas Vorsicht bekommt ihr die Ladebuchse aber schnell wieder in Schuss und könnt euch über einen zuverlässigen Ladekontakt freuen.