Wie viel Smartphone bekommt man für 300 Euro? Eine ganze Menge!

Wir vergleichen das populäre Samsung Galaxy A56, das „edgy“ Moto Edge 60 von Lenovo/Motorola, das knallgelbe Poco X7 Pro von Xiaomi und das auffällige Nothing Phone 3a. Alle haben ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis, eines überrascht mit seiner Performance.

Hinweis: Unseren Vergleich findet ihr als Video oben im Artikel. Unten die Textfassung, leicht editiert für bessere Lesbarkeit.

300-Euro-Smartphones im Vergleich

Ich habe mir vier aktuelle Handys mit Straßenpreisen um 300 Euro angesehen:

das populäre Samsung Galaxy A56 ,

, das optisch auffällige Nothing Phone 3a ,

, den „Handschmeichler“ Moto Edge 60 und

und das „Spec-Monster“ Xiaomi Poco X7 Pro.

Was die Geräte draufhaben und welches davon das Beste für euch ist, erfahrt ihr jetzt.

Für 300 Euro gibt es schon verdammt viel Handy (© Severin Pick / GIGA)

Kontrahent 1: Moto Edge 60

In seinem quirligen Grün macht das Moto Edge 60 einen auffälligen Eindruck, auch wenn die Farbe sicher nichts für jeden ist. Alternativ gibt es auch eine hübsche blaue Version.

Anders als die anderen drei Telefone hat das Moto ein Quad-Edge-Display. Das heißt, dass sich das Displayglas an jeder der vier Seiten nach unten verjüngt. Designs wie dieses waren vor 10 Jahren der letzte Schrei, heute sieht man so etwas hingegen kaum noch.

Motorola Edge 60 6,67 Zoll OLED-Display, 512 GB Speicher, 12 GB RAM und 50 MP Kamera in der Farbe Shamrock

Vielleicht zu Recht. Denn Edge-Displays sind bei Stürzen anfälliger für Schäden, auch die Reflexionen an den Seiten des Bildschirms stören manchen Betrachter. Unbestreitbar ist aber, dass das Telefon durch diese Form schlanker wirkt und gut in der Hand liegt.

Die Rückseite besteht aus einem gummierten Plastik. Das Material sorgt für ein gutes Handgefühl und vermeidet Rutschen, ob in der Hand oder auf Oberflächen. Der dünne Rahmen außen besteht ebenfalls aus Plastik, auch wenn das Material metallisch anmutet.

Links oben: Nothing Phone 3a; links unten: Poco X7 Pro; rechts oben: Samsung Galaxy A56; rechts unten: Moto Edge 60 (© Severin Pick / GIGA)

Das Telefon aus dem Lenovo-Konzern fühlt sich insgesamt gut an. Die Tasten sind zwar ein wenig scharfkantig, aber „clicky“. Das Moto ist robust, hat vorne Gorilla Glass 7i, ist nach IP68, IP69 und dem militärischen Standard 810 zertifiziert. Soll heißen: Staub, Hochdruck-Spritzwasser und anderthalb Meter Wassertiefe für 30 Minuten kann das Smartphone überstehen.

Eine Kleinigkeit stört jedoch: Der rechte Teil der Kamerapartie ist nicht horizontal zentriert, die Linsen sind also nicht ganz bündig mit dem Motorola-Emblem. Immerhin wackelt das Moto dank des recht großen Kamera-„Tisches“ nicht so stark, wenn es flach auf dem Tisch liegt.

In der Packung bekommt ihr ein Case mitgeliefert. Das schützt jedoch nicht die seitlichen Ränder und damit die eigentlich fragilste Stelle. Holt euch im Zweifel lieber ein Drittanbieter-Case (bei Amazon ansehen).

Kontrahent 2: Nothing Phone 3a

Motorola macht mit dem Edge 60 sein eigenes Ding. Nothing, Poco und Samsung folgen lieber Apples Beispiel, zumindest in der Grundform. So ähnelt auch das Nothing Phone 3a mit eckiger Silhouette, abgerundeten Ecken und geraden Seiten dem iPhone ab Version 12. Das Nothing 3a ist auch das größte und schwerste unter den vorgestellten Telefonen.

Die Glyphen auf der Rückseite des Nothing Phone 3a sind ein äuffälliges Designmerkmal. (© Severin Pick / GIGA)

Trotzdem hat das Nothing Phone 3a kein langweiliges Design. Die Rückseite ist transparent, haben Muster und Strukturen unter der Oberfläche. Schon für sich genommen ist das auffällig, noch beeindruckender wird es aber, wenn die Glyphen aufleuchten. Die Leuchtstreifen können mit Funktionen belegt werden, in erster Linie sind sie aber ein Style-Merkmal. Und zwar ein gelungenes!

Meine Lieblingsfarbe vom Nothing Phone 3a ist die blaue (nur in der größeren Speicherausstattung erhältlich). Trotzdem sieht auch die uns vorliegende weiße Version mit den schwarzen Buttons richtig gut aus. Eine schwarz-graue Version ist ebenfalls erhältlich.

Nothing Phone (3a) Android-Smartphone 6,7-Zoll-Display, 128 GB Speicher und Triple-Kamera.

Die Buttons bestehen aus Plastik, sind recht flach und haben passable Druckpunkte. Gut gefällt uns, dass Power und Lautstärke auf unterschiedlichen Seiten sind. Unter der Lautstärkewippe rechts positioniert Nothing allerdings noch den glatten und etwas abgerundeten „Essential Key“, dazu gleich mehr.

Als Rahmenmaterial kommt Kunststoff zum Einsatz. Kein Beinbruch – an anderer Stelle habe ich schon einmal argumentiert, warum Plastik ein guter Werkstoff ist. Vorn am Gerät befindet sich „Panda Glass“, ein chinesisches Pendant zu Gorilla Glass, hinten ist ein nicht näher benanntes Glas verbaut. Das Telefon ist nach IP64 zertifiziert, nominell damit nicht ganz so robust wie das Moto, hat es aber dank der flachen Front trotzdem auch Vorteile in der Stabilität.

Glas ist natürlich anfälliger als Plastik. Eine Hülle zu nutzen, ist in jedem Fall ratsam, im Lieferumfang ist keine enthalten. Dafür hat das Telefon ab Werk eine Display-Schutzfolie – die aber schnell zerkratzt.

Kontrahent 3: Samsung Galaxy A56

Das A56 von Samsung ist der Platzhirsch in unserer Testreihe, weil die A50er-Serie Jahr für Jahr eine sichere Bank für Samsung ist und die Geräte jeweils zu den meistverkauften Smartphones des Jahres gehören.

Beliebt heißt natürlich nicht zwangsläufig gut. Also: Was kann das A56? Erst mal sieht es im Vergleich zu den anderen eher langweilig aus. Neben Dunkelgrau (Awesome Graphite) gibt es auch noch Hellgrau (Awesome Lightgray), Grüngrau (Awesome Olive) und … Rosa (Awesome Pink).

Das Samsung Galaxy A56 in Weiß. (© GIGA)

Das Gehäuse ist dagegen wertig verarbeitet. Es besitzt einen Rahmen aus Aluminium. Vorn und hinten ist Gorilla Glass Victus+ verbaut, das gut vor Kratzern und Brüchen schützen sollte. Das A56 ist nach IP67 zertifiziert, 30 Minuten überlebt das Gerät also in 1½ Meter Wassertiefe. Auch Staub und Schmutz sollten ihm wenig anhaben.

Ein schönes Detail ist die Erhebung, in welche die Buttons eingelassen sind. Wie bei Samsung üblich, bieten die ein perfektes Klickgefühl. Die Kamerapartie auf der Rückseite, drei einzeln hervorstehende Linsen untereinander, weiß hingegen überhaupt nicht zu gefallen. Ich wünschte, Samsung würde sie wieder horizontal zentrieren oder wenigstens den Kamerahügel etwas weniger tief machen. Ohne Case wackelt das A56 so auf Tischen jedenfalls extrem. Samsung legt kein Case bei.

Samsung Galaxy A56 Android-Smartphone mit 6,7 Zoll FHD+ AMOLED-Display, Triple-Kamera, Exynos 1580.

Eine weitere störende Kleinigkeit ist, dass der Rand zwischen Rahmen und Display nicht gleichmäßig ist, sondern unten etwas dicker. Sieht unelegant aus, das bekommen die Kontrahenten besser hin.

Wer mehr zur Qualität des Gerätes erfahren möchte: Mein Kollege Peter hatte das Samsung Galaxy A56 im Test.

Kontrahent 4: Poco X7 Pro

Im Vergleich zum Samsung ist das Poco X7 Pro von Xiaomi geradezu eine Explosion an Farbe und Textur. Die Rückseite hat teils einen geriffelten Part, zu etwa 60 % auf der rechten Seite (bei unserem Testgerät in Gelb), teils eine ledrige Struktur auf der linken Seite. Der gesamte Rücken besteht aber aus Kunststoff, so wie auch der Rahmen.

Xiaomi Poco X7 Pro Android-Smartphone mit 6,7-Zoll-Display, Mediatek Dimensity 8400 Ultra, 50 MP Kamera, 6.000 mAh Akku mit 90W HyperCharge, IP68, verschiedene Farben und Speicherausstattungen.

Die aus zwei vertikal angeordneten Linsen bestehende Kamerapartie befindet sich im linken Teil auf dem Rücken. Legt man das Poco auf den Tisch, wackelt es also, ist dabei aber zumindest etwas stabiler als das Samsung. Das Design ist fast so detailverliebt wie das von Nothing, davon zeugen die goldenen Akzente an den Kameralinsen und dem Power-Button – mir gefällt das wirklich gut. Die Buttons sind flach gehalten, haben aber einen brauchbaren Druckpunkt.

Die Farbe ist eher ein Dynamo-Dresden-Gelb als ein Borussia-Dortmund-Gelb. Wer es ein wenig konservativer mag, kann zur mintgrünen Farbversion des Gerätes greifen oder zu einer in Schwarz, alle haben aber das zweigeteilte Design auf der Rückseite. Außerdem bekommt ihr noch eine schwarze Hülle dazu.

Vorn verbaut Xiaomi Gorilla Glass 7i, eine Folie ist ab Werk drauf. Dazu gibt’s IP68-zertifizierten Schutz gegen Wasser und Staub, es bleibt also kaum ein Robustheitswunsch offen.

Zwischenfazit zum Design

Ich mag es, dass es in der unteren Mittelklasse ein paar cool und mutig aussehende Smartphones gibt. Das Samsung-Gerät hat das wertigste, aber auch das am wenigsten inspirierte Design unter den vieren. Schade, weil frühere Telefone der A50er-Serie, etwa das A51 (Test) von 2020, durchaus „funkier“ aussahen. Design ist letztlich eine Geschmacksfrage, rein von den physischen Eigenschaften haben alle Telefone ihre kleinen Vor- und Nachteile – ich sehe sie aber ungefähr gleichauf.

Speicher, Varianten, Ausstattung

Das Moto Edge 60 gibt es in zwei Speicher-Ausstattungen: 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher sowie 12 GB RAM und 512 GB Speicher. Die kleinere bekommt man fast immer für unter 300 Euro, die große kratzt manchmal an der Marke.

Eine Besonderheit ist der Speicherkartenslot, den die anderen Telefone nicht haben. Wer eine größere Filme- oder Musiksammlung dabeihaben möchte, oder viele Fotos und Videos schießt, kann so preiswert den Speicher aufstocken. Dafür gibt es beim Moto nur einen SIM-Slot. Dank eSIM-Support kann man trotzdem zwei Nummern im Dual-SIM-Betrieb nutzen.

Das Nothing Phone 3a gibt es in einer kleineren Version mit 8 GB RAM und 128 GB, einer größeren mit 12 und 256 GB. Nothing verwendet UFS-2.2-Speicher, statt UFS 4.0 wie Moto und Xiaomi oder zumindest UFS 3.1 wie Samsung. Auf dem Papier mag das ein Nachteil sein, ich habe im Alltag aber keinen Unterschied bemerkt. Das Nothing Phone 3a hat zwei SIM-Slots für Dual-SIM-Support, unterstützt allerdings keine eSIMs. Aktuell sind die Preise nicht ganz so gut, in der Vergangenheit war aber selbst die große Version schon für knapp 300 Euro zu haben.

Samsung verbaut im A56 nur 8 GB RAM, mit 128 oder 256 GB internem Speicher. Das ist ein Nachteil. Im Gegensatz zu früheren A50ern gibt es nämlich auch keine Möglichkeit der Speicherweiterung per microSD mehr. Komisch auch, weil das gleichzeitig zum A56 erschienene günstigere Schwestermodell Galaxy A26 einen microSD-Slot hat. Immerhin: Dual-SIM geht, sowohl mit normalen Nano-SIMs als auch eSIMs in beliebiger Kombi. Aktuell bekommt man die kleinere Version für etwa 270 Euro, die größere kostet rund 50 Euro mehr.

Das Poco X7 Pro ist in einer kleinen Version mit 8 und 256 GB, einer mittleren mit 12 GB und 256 und einer großen mit 12 und 512 GB verfügbar. Zwei Nano-SIMs könnt ihr hineinstecken, auf eSIM aber verzichten. Cool ist, dass selbst die größere Version meist deutlich unter 300 Euro zu haben ist.

Alle Geräte haben Stereo-Sound, wenn auch nicht den besten. Das Moto schneidet in unserem Test trotz Dolby-Atmos-Zertifizierung am schwächsten ab – aber auch das auf einem Niveau, das gut genug ist. Einen Podcast oder ein YouTube-Video könnt ihr damit problemlos genießen, nur Musik klingt zu dünn. Ein Problem ist, dass der Stereo-Kanal, der oben aus der Hörmuschel kommt, fast gar kein Volumen hat. Gefallen hat mir bei Moto Edge 60 aber der gut abgestimmte Vibrationsmotor.

Das Nothing Phone 3a wird laut und hat einen recht warmen Klang. Musik klingt aber trotzdem etwas komprimiert und dumpf. Vibration ist undefiniert und rüttelig, macht sogar Geräusche. Das hat mir gar nicht gefallen.

Das Samsung wird laut und hat auch eine recht warme Klangfarbe. Von allen Geräten hat es sicher den besten Klang über die Speaker, ist aber immer noch weit entfernt von den Speakern einiger Oberklasse-Handys. Der Vibrationsmotor ist auch nur geringfügig besser als Nothing, also ziemlich „rüttelig“.

Das Poco X7 Pro ist bei Klang und Vibration ganz okay. Ein praktisches Extra ist der IR-Blaster, also eine Infrarot-Schnittstelle, dank der man Fernseher steuern kann, wenn die Fernbedienung mal wieder von einer Sofaritze gefressen wurde.

Alle vier Smartphones haben optische Fingerabdrucksensoren, bei allen liegen diese unangenehm tief. Warum man die nicht für eine bessere Ergonomie einfach wieder im Powerbutton verbaut – keine Ahnung.

Displays

Zu den allesamt OLED-basierten Displays gibt es nichts Negatives zu berichten, die sind alle ganz manierlich. Samsung und Nothing haben „nur“ 1080p-Auflösung, das reicht aber, auch bei 6,7 Zoll Diagonale. Moto und Xiaomi sind mit einer Auflösung zwischen FHD+ und WQHD+ etwas schärfer. Samsung wird nicht ganz so hell, das Moto-Display ist standardmäßig etwas wärmer justiert und leidet, je nach Lichteinfall, unter Reflexionen an den Bildschirmseiten wegen des Edge-Displays.

Persönlich gefällt mir die Display-Abstimmung des Nothing Phone 3a am besten. Aber ein gutes, scharfes und auch im Sonnenlicht gut ablesbares Bild liefern alle Geräte, da hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Hier würde ich keines der Telefone herausheben. Nur ein Tipp: Macht bei eurem Telefon in den Anzeigeeinstellungen den 120-Hz-Modus an, denn der ist in der Regel für einen eher zweifelhaften Gewinn an Akkulaufzeit ausgeschaltet. Für die wahrgenommene Leistung lohnt sich die Investition auf jeden Fall.

Leistung

Und da sind wir schon im Thema: Leistung. Auch hier kann man allen Geräten bescheinigen, dass ein heutiges 300-Euro-Handy für einen großen Teil der Anwendungsfälle reichen sollte. Tut es auch: WhatsApp, YouTube gucken und Fotos schießen, das können die Telefone auf jeden Fall, ohne nervige Denkpausen.

Aber wir haben auch nicht unbedingt Leistung ohne Ende zur Verfügung. Gerade in Spielen oder bei anderen aufwendigen Aufgaben wie Videokonvertierung oder lokalen KI-Berechnungen kann ein lahmer Chip schon nerven.

Um den Leistungsunterschied zu quantifizieren, habe ich dann doch mal ein paar Benchmarks laufen lassen. Die Ergebnisse sind überraschend.

Score Lenovo

Moto Edge 60 Nothing

Phone 3a Samsung

Galaxy A56 Xiaomi

Poco X7 Pro 3Dmark

Wildlife 3160 4062 5019 [nicht beendet, weil „zu leistungsstark“] 3Dmark

Wildlife Extreme 862 1066 1340 3536 Geekbench

Single 1057 1180 1384 1585 Geekbench Multi 3008 3288 3881 6322

Das Moto ist das schwächste der Geräte, dann kommt Nothing, dann Samsung und dann mit einigem Abstand das Poco X7 Pro, dessen Mediatek Dimensity 8400 Ultra sogar in der Oberklasse mitspielt. Die Spannbreite der Resultate ist beeindruckend: Xiaomi hat doppelt so viel CPU-Leistung und sogar viermal so viel Grafikpower wie das Moto. Also, wenn ihr zocken wollt auf eurem Smartphone, ist die Wahl klar.

Normalerweise merkt man den Unterschied gar nicht so stark, weil Handys nur in den seltensten Situationen ihr ganzes Leistungspotenzial abrufen. Aber wenn’s mal darauf ankommt, ist natürlich gut, dieses Potenzial abrufbar zu haben. Der High-End-Chip im Poco X7 Pro ermöglicht überdies ein Feature, das die anderen nicht haben: 4K-Videoaufnahmen in 60 FPS.

Kamera

Bei gutem Wetter erzielt man auch mit 300-Euro-Smartphones Foto-Resultate, die „instagrammable“ sind. Mit den Besten der Besten, wie den aktuellen Pixeln, iPhones, Galaxy-S-Ultras und Xiaomi Ultras können sie sich in herausfordernden Situationen jedoch nicht messen.

Schaut euch zum Beispiel mal diese Fotos mit einem höheren Dynamikumfang an. Da mühen sich die Geräte ganz schön ab mit dem Licht am Ende des Tunnels. Das Pixel 10 Pro aus dem High-End-Spektrum holt hier deutlich mehr raus, allenfalls das Xiaomi kann in der Szene mithalten.

Handykamera-Bildvergleich Tunnel, ca. 25 % Crop, von oben: Pixel 10 Pro (als Referenz), Moto Edge 60, Nothing Phone 3a, Samsung Galaxy A56, Xiaomi Poco X7 Pro (© Frank Ritter / GIGA)

Andere Situation: Ein Foto aus dem Fenster am frühen Morgen (Szene 4). Das teure Pixel-Gerät kann das Motiv brauchbar aufhellen und sogar noch ein paar Details herausquetschen. Samsung kommt noch einigermaßen ran, erkauft sich das aber mit Bildrauschen. Die anderen Fotos sind erheblich dunkler, vermatschter und, im Falle des Moto Edge 60, auch noch grünstichig.

Handykamera-Bildvergleich Nacht, ca. 25 % Crop, von oben: Pixel 10 Pro (als Referenz), Moto Edge 60, Nothing Phone 3a, Samsung Galaxy A56, Xiaomi Poco X7 Pro (© Frank Ritter / GIGA)

Nothing hat einen zweifachen, Moto sogar einen dreifach optischen Zoom dabei – klasse, dass sich das jetzt in Preisregionen unter 500 Euro durchsetzt. Denn mit einem echten Tele kommen dann doch noch ein paar mehr Details raus als mit einem Digitalzoom bzw. Crop – wenn die Lichtverhältnisse stimmen. Eine der früher in dieser Preisklasse üblichen, jedoch sinnfreien, Makrolinsen hat in unserem Vergleich nur noch Samsung.

Moto Edge 60 / 3× optischer Zoom (© Frank Ritter / GIGA) Moto Edge 60 / Hauptkamera (© Frank Ritter / GIGA) Moto Edge 60 / Ultra-Weitwinkel (© Frank Ritter / GIGA) Nothing Phone 3a / 2× optischer Zoom (© Frank Ritter / GIGA) Nothing Phone 3a / Hauptkamera (© Frank Ritter / GIGA) Nothing Phone 3a / Ultra-Weitwinkel (© Frank Ritter / GIGA) Pixel 10 Pro (als Referenz mit aufgeführt) / Hauptkamera (© Frank Ritter / GIGA) Poco X7 Pro / 2× Digitalzoom (Sensor-Crop) (© Frank Ritter / GIGA) Poco X7 Pro / Hauptkamera (© Frank Ritter / GIGA) Poco X7 Pro / Ultra-Weitwinkel (© Frank Ritter / GIGA) Samsung Galaxy A56 / 2× Digitalzoom (Crop) (© Frank Ritter / GIGA) Samsung Galaxy A56 / Hauptkamera (© Frank Ritter / GIGA) Samsung Galaxy A56 / Hauptkamera (© Frank Ritter / GIGA)

Motos Postprocessing neigt dazu, die Bilder etwas zu warm zu gestalten, Nothing zieht wiederum stark die Kontraste hoch, damit die Bilder mehr „ploppen“. Beim Poco X7 Pro fällt auf, wie anders das Farbbild der Ultra-Weitwinkel-Kamera ist.

Insgesamt gefallen mir die Bilder vom Samsung A56 am besten, weil die Details stimmen, das Farbbild in den meisten Situationen harmonisch und realistisch ist, auch wenn der optische Zoom fehlt.

Es fällt aber schwer, eine generelle Empfehlung im Bereich Kamera auszusprechen. In diesem Bereich tritt aber der Unterschied zu High-End-Smartphones schon am deutlichsten zutage. Wem hochwertige Fotos zu knipsen bei einem Smartphone besonders wichtig sind, sollte doch einen Tick mehr Budget locker machen: Für um die 400 Euro bekommt man unter anderem ein Pixel 9a, dessen Kamera deutlich mehr herausholt als die Kandidaten in unserem Testfeld.

Software

Der einzige Hersteller, der seine Nutzer nicht mit Tonnen an Bloatware konfrontiert, ist Nothing. Dafür nervt Nothing mit der Taste für den „Essential Space“, eine Art Sprachnotiz-App mit KI-Funktionen. Die Taste drückt man immer wieder aus Versehen und kann sie, warum auch immer, nicht umbelegen oder ausschalten.

KI-Funktionen haben wiederum alle implementiert, es ist ja schließlich das Jahr 2025. Gemini und Circle to Search von Google und so ein paar Bildbearbeitungs-Features wie den magischen Radierer haben alle, darüber hinausgehende Funktionen brauchen die meisten User wohl nicht.

Abgesehen davon hat Nothing eine konsistente Software mit eigenem Stil, der gut zur Hardware passt. Man kann sich auch für den Stock-Android-Look entscheiden – wenig Kritikpunkte für Nothing.

Motorolas Software ist ebenfalls relativ nah an Vanilla Android und prinzipiell gelungen. Vor allem gefallen uns die klassischen Bewegungsgesten wie doppelte „Hacken“, um die Taschenlampe einzuschalten. Nur die Masse an Bloatware und Dark Pattern, mit denen man bei der Einrichtung überreden möchte, Werbebenachrichtigungen einzuschalten und Müll-Spiele zu installieren, ist speziell.

Samsungs Software gefällt mir stilistisch nicht so sehr, sie ist aber sehr funktionsreich und für viele das Nonplusultra in der Android-Welt.

Xiaomi orientiert sich in der eigenen Android-Anpassung HyperOS stilistisch an iOS und verbindet damit leider das Schlechteste aus beiden Welten. Auch hier gibt es aber gefühlt unendlich viele Features und Erweiterungen, nur stellenweise etwas unlogisch einsortiert.

Beim Thema Updates ist Samsung Klassenbester, verspricht bis 2031 OS- und Sicherheits-Updates. Aktuell ist das A56 schon auf Android 16 und One UI 8. So gehört sich das.

Auch das Xiaomi Poco X7 Pro hat noch Android 15, hier mit HyperOS 2.0, immerhin schon mit aktuellem Oktober-Sicherheits-Update. Das Gerät wird laut unserer Nachfrage 4 Jahre mit OS-Updates und 6 Jahre mit Sicherheits-Updates ausstaffiert. Platz 2 in der Update-Versorgung.

Das Nothing 3a hat aktuell Android 15, Sicherheitspatch September und Nothing OS 3.2. Das Telefon soll 3 Jahre OS- und 6 Jahre Sicherheits-Updates bekommen, also bis 2028, respektive bis 2031.

Beim Moto Edge 60 haben wir auf Nachfrage die Information bekommen, dass es 3 Jahre OS- und 4 Jahre Sicherheitsupdates erhält, also bis 2028, respektive 2029. Zurzeit hängt das Moto Edge 60 noch auf Android 15, was angesichts der mittlerweile geringen Verbesserungen zwischen den OS-Versionen verschmerzbar ist. Bloß der Sicherheitspatch-Stand ist auf unserem Testgerät noch der 1. Juli 2025 – fast vier Monate zu alt. Moto muss folglich bei der Updateversorgung dringend nachlegen.

Akku

Nothing und Samsung haben 5.000 mAh, Moto 5.200 und das Poco sogar 6.000 mAh Akkukapazität, dieses Mehr an Kapazität benötigt das Poco wohl auch, um die höhere Leistung zu kompensieren.

Die gute Nachricht: Mit allen Geräten kommt ihr über den Tag, am meisten Reserven habt ihr bei Nothing und Moto, die Geräte sind aber insgesamt bei den Laborwerten nahe beieinander. Die tatsächliche Akku-Laufzeit hängt natürlich von der Art ab, wie ihr euer Smartphone nutzt. Ein Totalausfall ist jedenfalls nicht dabei.

Auch bei der Ladegeschwindigkeit ist das Xiaomi-Telefon vorn. In 15 bis 20 Minuten haben die meisten genug Saft für den Tag nachgetankt, voll ist es in einer knappen Dreiviertelstunde. Das Samsung lädt mit 45 Watt am langsamsten, von 0 auf 100 % kommt ihr hier in etwas über einer Stunde.

Optimale Ladezeiten bekommt man freilich nur unter der Voraussetzung, ihr habt ein passendes Netzteil. In der Packung mitgeliefert wird das bei keinem der getesteten Smartphones mehr.

Fazit: Xiaomi Gewinner, niemand Verlierer

Gar nicht so leicht, ein Fazit zu ziehen, denn jedes dieser Smartphones hat seine Stärken und Schwächen und es gibt keinen klaren Sieger, der alles überstrahlt.

Insgesamt sehe ich aber trotzdem das Xiaomi Poco X7 Pro vorn. Zu einem Preis, bei dem selbst die größeren Speicherausstattungen oft unter 300 Euro liegen, bietet es fast schon verrückte Leistungsdaten, einen großen und schnell ladenden Akku, ein markantes Design und ein gerne übersehenes Extra wie den Infrarot-Sender. Man bekommt Hülle und Folie dazu und bis zu 6 Jahre Updates. Die Kamera ist solide, nur mit der Software HyperOS muss man sich arrangieren lernen. Aber ein alternativer Launcher, unsere Tipps zum Einrichten von Xiaomi-Handys und vielleicht eine Bloatware-Entschlackungskur per ADB wirken hier schon Wunder.

Aber auch die anderen Telefone haben ihren Reiz. Das Nothing Phone 3a hat die cleanste Software, sein einzigartiges Glyphen-Design und mit der blauen Variante einfach die schönste Farbversion von allen – meiner Meinung nach. Samsung schiebt designmäßig und bei der Speicherausstattung eher eine ruhige Kugel, ist aber bei der Softwareversorgung und der Kameraqualität eine sichere Bank.

Das Moto gefällt mir emotional am besten, sowohl beim Hardware- als auch beim Software-Design, auch wenn Updateversorgung und die Labor-Performance nicht das Gelbe vom Ei sind. Dafür gibt’s hier noch einen Speicherkarten-Slot.

Brauchbar sind all diese Telefone. Das ist für mich auch die wichtigste Erkenntnis aus diesem Vergleich: Im Jahr 2025 bekommt man Handys mit gefühlt 80, 90 Prozent der Qualität von Oberklasse-Handys zu 25, 30 Prozent des Preises. Und das sind doch mal gute Nachrichten.