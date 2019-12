Manches sollte man sich lieber nicht wünschen – sonst wird es wahr! Die gestresste TV-Produzentin will die perfekte Weihnachtssendung machen und treibt ihr Team bis zum Äußersten. Am liebsten soll alles so sein, wie in einer dieser Weihnachtsschneekugeln. Doch als der Wunsch in Erfüllung geht, ist sie es, die nicht in die perfekte Welt passt.