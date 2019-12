Amazon Prime Video im Januar 2020: Neue Star-Trek-Serie und viele Filme

Das neue Jahr wird ein Fest für die Fans alter Serien und Filmreihen: Im Januar gibt es bei Amazon Prime Video ein Wiedersehen mit Jean-Luc Picard und außerdem startet die neue Serie „Treadstone“ – eine Fortsetzung der Jason-Bourne-Reihe. GIGA verrät euch, was ihr im Januar 2020 sonst noch an neuen Filmen und Serien bei Amazon Prime erwarten könnt.

Wie immer gilt: Die Zusammenstellung kann sich im Laufe des Monats ändern. Möglicherweise verschiebt Amazon noch einige Titel, tauscht sie aus oder verzichtet darauf.

Amazon Prime Video: Film- und Serien-Hits im Januar 2020

„John Wick: Kapitel 3“ gehörte zu den Amazon-Verkaufshits in der Black-Friday-Woche, aber wer sich gedulden konnte, wird jetzt belohnt: Am 23. Januar wird dieser Teil der Reihe kostenlos für Amazon-Prime-Kunden gestreamt. Einen Tag vorher könnt ihr euch bereits „Hellboy – Call of Darkness“ ansehen. Die Fortsetzung muss allerdings ohne Ron Perlman auskommen, was viele Fans bedauern.

Star Trek: Picard

Star-Trek-Fans warten schon seit August 2018 auf den Januar: Mit „Star Trek: Picard“ erscheint eine neue Serie (oder in dem Fall Staffel?) von Star Trek, bei der Captain Jean-Luc Picard im Mittelpunkt steht. 20 Jahre sind vergangen, er befindet sich im Ruhestand und baut Wein an (statt Earl Grey Tee zu verkaufen). Der Hilferuf einer jungen Frau lässt ihn jedoch wieder aktiv werden und er eilt zur Rettung, wobei er sich auf alte Freunde besinnt und neue gewinnt.

Treadstone Staffel 1

Wie bereits in den „Jason-Bourne-Filme“ geht es in der Amazon-Serie „Treadstone“ mächtig zur Sache. Es stellt sich heraus, dass überall auf der Welt Treadstone-Agenten als Schläfer leben – ohne selbst ihre Fähigkeiten zu kennen. Das CIA hat sie in Attentäter verwandelt und nun beginnt irgendjemand, sie nach und nach zu reaktivieren. Am 10. Januar wird die Serie bei Amazon Prime Video starten und die erste Staffel steht an diesem Tag komplett in über 200 Ländern bereit.

The Brits are coming – Diamanten-Coup in Hollywood

In der sehenswerten Gauner-Komödie „The Brits are coming“ spielen Uma Thurman (Harriet) und Tim Roth Peter) ein verschuldetes englisches Pärchen, das nach Hollywood flieht, um der Gangster-Braut Irina (Maggie Q ) zu entkommen. Die will nämlich ihr Geld zurück und geht dafür über Leichen und sie will noch mehr: Sie hat sich in Harriet verliebt. Zufällig treffen die beiden auf Peters Ex-Frau Jackie (Alice Eve), die einen wahnsinnig wertvollen Ring besitzt – die ideale Beute, um die Schulden zu zahlen. Natürlich klappt nichts so wie geplant!

Der Club der Teufelinnen

Dieser Film ist so alt, dass eine ganze Generation ihn möglicherweise noch nicht gesehen hat. „Der Club der Teufelinnen“ stammt aus dem Jahr 1996 und handelt von 3 Ehefrauen – gespielt von Bette Midler, Goldie Hawn und Diane Keaton – die von ihren Männern gegen jüngere Modelle ausgetauscht wurden. Doch anstatt lange herumzujammern, tun sich die drei zusammen, um richtig Rache zu üben. Sie gründen den „Club der Teufelinnen“ und fahren schwere Geschütze auf. Schließlich kennen sie ihre Männer und wissen auch, welche Leichen sie im Keller liegen haben. Das Ziel: Die Kerle sollen gesellschaftlich und finanziell vernichtet werden.

Trivia: In einer Szene rät Ivana Trump, die Exfrau des POTUS, den dreien, sie sollten gierig sein und sich nichts gefallen lassen.

Troop Zero

In „Troop Zero“ spielt die talentierte Mckenna Grace („Begabt“) eine 9-Jährige Pfadfinderin, die davon besessen ist, Kontakt zu Außerirdischen aufzunehmen. Um an einem entsprechenden NASA-Programm teilnehmen zu dürfen, muss sie mit einem Pfadfindertrupp ein Ziel erreichen. Doch dazu muss sie zuerst einmal so einen Trupp gründen, den „Troop Zero“. Gar nicht so leicht, wenn man keine Freunde hat und als Spinner gilt.

Januar 2020: Neue Serien & Staffeln bei Amazon Prime

Neben einigen Serien-Fortsetzungen könnt ihr bei Amazon Prime im Januar endlich die neue Star-Trek-Serie sehen. Außerdem wird die erste Staffel von „Treadstone“ ausgestrahlt, einer Serie aus dem „Jason-Bourne-Universum“. Lang erwartet wurde auch die fünfte Staffel von „The Flash“, in der Barry Allen seine Tochter aus der Zukunft kennenlernt.

Verfügbar ab Serie/Staffel 01.01. – Staffel 2 01.01. – Staffel 22 01.01. – Staffel 9 03.01. James May: Our Man in Japan – Staffel 1 (OmU) 08.01. – Staffel 12 10.01. Treadstone – Staffel 1 11.01. – Staffel 5 12.01. – Staffel 2 24.01. Star Trek: Picard 25.01. – Staffel 3 31.01. Ted Bundy: Falling for a Killer – Staffel 1 (OmU)

Diese Filme gibt’s bei Amazon Prime Video ab Januar

Oben haben wir euch schon Highlights der Filme vorgestellt, die ihr bei Amazon Prime im Januar 2020 sehen könnt. Daneben gibt’s natürlich mal wieder für jeden etwas: In „John Wick 3“ kann Keanu Reeves mal wieder zeigen, wie geschickt er Waffen handhaben kann. Der Film „Collateral“ begleitet Tom Cruise als Auftragskiller, der sich von einem Taxifahrer von Job zu Job fahren lässt. Und in KROOS bekommen Fußballfans Einblicke in das Leben des Kickers Toni Kroos.

Verfügbar ab Filmtitel 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 02.01. 05.01. 05.01. 13.01. 15.01. 17.01. Troop Zero 18.01. 20.01. 20.01. 22.01. 23.01. 25.01. 30.01.

Auf welche Filme, Serien oder Fortsetzungen freut ihr euch im Januar am meisten? Gibt es irgendetwas, auf das ihr schon lange gewartet habt? Verratet es mit in den Kommentaren!

