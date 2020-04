Noch nie war TV-Streaming für das Wohlbefinden so wichtig wie derzeit. Während wir zu Hause bleiben sollen, brauchen wir mehr Unterhaltung, als uns die Sender bieten. Im April dürft ihr euch deswegen auf interessante neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video freuen.

Serienfans können sich auf eine neue, humorvolle Science-Fiction-Serie, eine neue Staffel sowie auf ein paar Neuzugänge freuen. Für Filmfans hält Amazon Prime ein breit gefächertes Angebot bereit. Unter anderem einen überraschenden Thriller, in dem man sehen kann, dass der Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe sich zu einem ernstzunehmenden Charakterschauspieler gemausert hat.

Wie immer gilt: Die Zusammenstellung kann sich im Laufe des Monats ändern. Möglicherweise verschiebt Amazon noch einige Titel, tauscht sie aus oder verzichtet darauf.

Mai 2020: Neue Serien & Staffeln bei Amazon Prime

Der Mai startet bei Amazon Prime Video mit der Amazon-Serie „Upload“. In der Science-Fiction-Comedy hat „Nathan“ einen Unfall und steht vor der Entscheidung, jung zu sterben oder sich „uploaden“ zu lassen – in sein virtuelles Leben nach dem Tod. Das erweist sich als kompliziert… inklusive der „In-App-Käufe“.

UPLOAD – Staffel 1 01.05. – Staffel 5 01.05. Dispatches from Elsewhere – Staffel 1 08.05. The Last Narc – Staffel 1 15.05. – Staffel 2 22.05. Der Beischläfer – Staffel 1 29.05.

Prime Video: Neue Filme im Mai

Prime Video bietet im Mai eine interessante Auswahl von Filmen. Ihr könnt beispielsweise den „Arrow“-Darsteller Stephen Amell zusammen mit seinem Cousin Robbie in der Dystopie „Code 8“ sehen. In „Imperium“ zeigt „Harry Potter“ was aus ihm geworden ist – als FBI-Agent, der sich Undercover in ein Neo-Nazi-Netzwerk einschleicht. Eine Neuverfilmung von „The War of the Worlds“ kommt Steampunk-artig daher und mit Calvin Barr lernt ihr den Helden kennen, der sowohl Hitler als auch den Bigfoot getötet hat.

02.05. Eine Art „irischer Western“: Feeney will Rache an englischen Grundbesitzern nehmen, die irische Arbeiter verhungern lassen. Diese hetzen einen Kopfgeldjäger auf ihn. 02.05. In der nahen Zukunft sind Mutanten geächtet und werden gejagt. Aus Not schließt sich ein Mann mit besonderen Kräften einer Bande an. 03.05. Eine Psychotherapeutin, deren durchgeknallte Halbschwester und ein Spanier auf dem Weg nach Finnland – dann fangen die Fliegen an zu träumen. WTF? 04.05. Die Existenz eines Mannes verschwindet langsam aus der Welt, niemand kann ihn mehr sehen und dann gleitet er in eine Parallelwelt hinüber. 04.05. Ein junger FBI-Agent lässt sich überreden, als Undercover-Agent in eine Gruppe von Nazi-Terroristen einzusteigen. Damit die Tarnung nicht auffliegt, muss er über seinen Schatten springen. 05.05. Zu Unrecht ins sowjetische Gulag gesteckt, kommt eine junge Frau (Alexandra Maria Lara) 1952 zurück in die DDR. Dort bekommt sie Startkapital, darf aber niemals über ihre Vergangenheit reden. 09.05. Der englische Boxer Billy Moore wird wegen Drogenvergehen in ein Thailändisches Gefängnis gesteckt. Ein Muay-Thai-Boxwettbewerb ist für ihn die Chance, seinem Elend zu entkommen. 13.05. Mark Wahlberg spielt den CIA-Agenten James Silva, der vier Kilo radioaktives Material wiederfinden muss, das in den Händen von Terroristen mehrere Großstädte ausradieren könnte. 20.05. Soldat Calvin Barr (Sam Elliot) hat in einem Spezialauftrag Adolf Hitler getötet. Nun bekommt der alte Veteran Besuch vom FBI und einen neuen Auftrag: Bigfoot soll getötet werden! 24.05. Lewis zieht nach dem Tod seiner Eltern zu seinem Onkel Jonathan (Jack Black). In dessen haus hört er ständig das Ticken einer unauffindbaren Uhr. Nach und nach entdeckt er, dass sein Onkel ein Zauberer, die Nachbarin eine Hexe und die Uhr gefährlich ist. – Sie sehen aus wie wir 24.05. Dieser Film ist schwer zu erklären, ohne dass man ihn total spoilert! Die 7-jährige Chloe war noch nie draußen und wird von ihrem Vater in einem abgeschlossenen Raum gefangen gehalten – zur Sicherheit. Also sie die Möglichkeit zur Flucht bekommt, ergreift sie diese. – Teil 1 & 2 25.05. In dieser neuen, zweiteiligen Version der bekannten Geschichte gibt es eine Änderung in der Story: Dieses Mal greifen die Außerirdischen das London um 1910 an und die technologisch unterentwickelten Menschen müssen Wege finden, die Invasion zu verhindern. The Vast of Night 29.05. New Mexico, 1950: Zwei Jugendliche entdecken Sendungen auf einer seltsamen Frequenz im Radio. Es scheint, als könne sie gefährlich für die Kleinstadt sein. 29.05. Als die Elefantendame Flora zu alt für die Zirkusauftritte wird, soll sie eingeschläfert werden. Doch die Tochter des Direktors ist dagegen und so flieht sie mit Flora, um sie in einem weit entfernten Elefantenpark unterzubringen.

Neue Filme für Kinder

Welche Streaming-Anbieter nutzt ihr?

Netflix, Amazon Prime, DAZN - die Zahl der Streaming-Anbieter wächst und wächst. Welche Anbieter nutzt ihr? Und vor allem warum? Welcher vereint eurer Meinung nach die meisten Vorteile? Oder nutzt ihr mehrere Anbieter gleichzeitig?

