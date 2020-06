Neue Filme Start am

In diesem Horror-Thriller kommen ein paar Kids zu Halloween auf die glorreiche Idee, ein „Horrorhaus“ zu besuchen. Dort werden ihnen die Handys abgenommen, sie müssen eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben – und dann wird es doch tatsächlich ernst...

„Deutschstunde“ beruht auf dem gleichnamigen Roman von Siegfried Lenz. Darin wird einem Jungen im Jugendarrest befohlen, einen Aufsatz über „Die Freuden der Pflicht“ zu schreiben. Er macht daraus eine Abrechnung mit dem Deutschland des Nationalsozialismus am Beispiel seiner Familie.

Zwei Schwestern machen „Haitauchen“ in einem Käfig. Plötzlich reißt dieser ab und befördert sie 47 Meter in die Tiefe. Dann greifen die Haie an.

Andere Protagonisten, im Grunde gleiche Story wie beim obenstehenden „47 Meters Down“: Mia und Sasha wollen Haie in freier Wildbahn betrachten und sehen sie dann näher, als ihnen lieb ist.

Eine „Art Dokumentarfilm“, in dem der Filmemacher Damon Gameau immer wieder in Animationen in die Zukunft springt und überlegt, was man tun könnte, um die Welt zu retten. Allerdings bietet er keine eigenen Lösungen und so vermischt sich alles zu einem Filmchen darüber, wie schön die Welt wäre, wenn wir alle etwas netter wären.

Schwer zu beschreiben, ohne massiv zu spoilern: Jessica verliebt sich in Danny, aber der hat Bindungsprobleme, weil er als Kind missbraucht und dabei noch mit HIV infiziert wurde.

Das Buch von Thomas Piketty thematisierte Vermögens- und Einkommensungleichheiten, was seiner Meinung nach die Demokratie bedrohte. Die Dokumentation versucht, die Thesen zu visualisieren.

Martin David (Willem Dafoe) ist ein hoch bezahlter Industrie-Söldner für besondere Aufgaben. Eine skrupellose Biotech-Firma schickt ihn nach Tasmanien, um eine mystische und wahrscheinlich äußerst profitable Kreatur zu finden: den letzten Tasmanischen Tiger. Martin soll ihn erlegen und sein Gen-Material sicherstellen.

Ryan Gosling spielt Neil Armstrong, den ersten Menschen, der den Mond betrat. Die Grundlage des Films bietet die Biografie First Man: The Life of Neil A. Armstrong.

Der dritte Film der „Johnny-Englisch“-Reihe kommt mit den bewährten Zutaten: Mit dem Mr.-Bean—Darsteller Rowan Atkinson, Blödeleien, Zerstörungen und Slapstick. Eigentlich ist Johnny pensioniert und arbeitet als Lehrer. Doch nach einem Hacker-Angriff werden alle ehemaligen Agenten reaktiviert und so meldet er sich zurück zum Dienst.

TT3D: Closer to the Edge 18.07.

Dokumentation über die “Tourist Trophy“, das älteste, schnellste und gefährlichste Motorradrennen der Welt.

Nicolas Cage war in den letzten Jahren fleißig und hat einen Film nach dem anderen gedreht. In „Primal - Die Jagd ist eröffnet“ spielt er den Großwildjäger Frank Walsh, der Tiere fängt und an Zoos verkauft. Auf der Heimreise per Frachter lässt ein Auftragskiller einen Jaguar frei und nun muss Walsh zeigen, was er kann.

In dieser x-ten Verfilmung der Herkules-Sage spielt Kellan Lutz (Emmett Cullen in „Twilight“) den muskelbepackten Halbgott.