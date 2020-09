Film: Verfügbar

Der dramatische Film von Roman Polanski beruht auf der Biografie des polnischen Pianisten Władysław Szpilman, der als Jude im zweiten Weltkrieg um sein Leben kämpft.

In den Wirren des Vietnamkriegs hat Colonel Walter E. Kurtz sich von der Armee abgewandt und ein eigenes Königreich erschaffen, in dem er völlig durchdreht. Ein Army-Captain wird auf den Weg geschickt, um den Colonel zu töten. Was er auf dem Weg erlebt, lässt ihn immer mehr an seinem Befehl zweifeln. Unglaublich intensiver Film mit Marlon Brando (Kurtz) und Martin Sheen (Captain Willard).

Ein paar Jungs aus Norwegen wollen in diesem Film die besten Band der Welt zusammenstellen. Leider ist der Sänger unteririsch schlecht und die als „Bass“ aufgenommene Thilda spielt eigentlich Cello.

Black Box – Welcome to Blumhouse The Lie – Welcome to Blumhouse 06.10.

Nocturne – Welcome to Blumhouse Evil Eye – Welcome to Blumhouse 13.10.

Chadwick Boseman („Black Panther“) jagt einen Polizistenmörder im abgeriegelten New York: Alle 21 Brücken der Stadt sind geschlossen, um den Mörder an der Flucht zu hindern.

In diesem auf wahren Begebenheiten beruhenden Film wird die Geschichte zweier Männer erzählt, die ihr Leben der Arbeit mit autistischen Kindern gewidmet haben.

Filmbiografie über das Leben von Johnny Cash und June Carter.

In diesem schrägen Streifen spielt Elijah Wood den Sohn eines Mannes, der die Familie nach seiner Geburt verlassen hat, aber jetzt um einen Besuch bittet. Was und wen er in dieser Horror-Komödie dann als Vater trifft, ist deutlich anders als erwartet.

In „Bombshell – Das Ende des Schweigens“ spielen Nicole Kidman, Charlize Theron und Margot Robbie drei Fox-News-Moderatorinnen, die sich mit dem Boss Roger Ailes anlegen, um gegen sexuelle Belästigung, für mehr Gerechtigkeit und bessere Arbeitsbedingungen zu erkämpfen.

Der alternde Filmregisseur Tommaso (Willem Dafoe) lebt mit seiner viel jüngeren Frau und seiner Tochter in Rom und genießt das Leben eines Hausmanns. Doch wie sich zeigt, ist weder beruflich noch familiär alles so in Ordnung, wie es zunächst scheint.

Bruce Willis ist Tom Greer, Polizist in einer Welt, in der Menschen zuhause liegen und von dort ihre „Surrogates“ steuern – menschenähnliche Androiden, die mit dem Hirn ihres Besitzers verbunden sind. Nach vielen Jahren kommt es zum ersten Mord in Boston und Greer muss das „Reservat der Menschen“ besuchen.

Wikingerjunge Hicks und sein Drachen, der Nachtschatten Ohnezahn, suchen nach der „Geheimen Welt“, weil Berk so langsam zu voll wird. Um mehr Platz für gerettete Drachen zu haben, wollen sie diesen versteckten Zufluchtsort für Drachen finden.

Time 16.10.

Südkoreanischer Katastrophenfilm, in dem Wissenschaftler auf die absurde Idee kommen, den Ausbruch durch eine Atomexplosion abzuschwächen. Die dazu nötige Bombe müssen sie erst noch in Nordkorea klauen.

Borat Sagdiyev (Sache Baron Cohen) reist als kasachischer Reporter in die USA, um die Gewohnheiten der Menschen zu studieren – und um Pamela Anderson zu heiraten.

In Arkansas arbeiten zwei Brüder für den ortsansässigen Drogenkönig als Boten – ohne ihn je gesehen zu haben. Kyle (Liam Hemsworth) beschließt eines Tages, dass er hinter dieses Geheimnis kommen will.

Kultkomiker Bill Murray spielt in diesem Film einen Ozeanographen, der den bis dato unbekannten Jaguarhai jagen will, der seinen Partner getötet hat. Also stellt er eine buntgemischte Truppe zusammen, die ihn in seinem U-Boot begleiten soll.

Ein kaum wiederzuerkennender Christian Bale spielt in „Vice – Der zweite Mann“ den früheren US-Vizepräsidenten Dick Cheney, der als einflussreicher Politiker in den Kulissen von Washington an den Fäden zieht.

Olive Hoover will endlich einen Schönheitswettbewerb gewinnen, während ihr Vater sein Buch herausgeben will. Also begibt sich die gesamte Familie in einem alten VW-Bus auf einen Roadtrip nach Los Angeles.

Mia und Mel haben eine kleine Kosmetikfirme, die kurz vor der Pleite steht. Als rettender Engel taucht die Kosmetikmagnatin Claire Luna auf und investiert in die Firma – um ihre Ideen zu stehlen. Natürlich wehren sich die Freundinnen.

Die Erz-Kiffer Jesse und Chester wachen auf und können sich nicht mehr erinnern, wo ihr Auto ist. Die Zuschauer fühlen sich nach diesem Film ähnlich.

28 Tage nach dem Ausbruch einer Zombieseuche wacht ein Fahrradkurier im Krankenhaus aus dem Koma auf und versucht, sich in der verrückt gewordenen Welt zurechtzufinden. Der zweite Film spielt 28 Wochen nach dem Ausbruch – England wird für infektionsfrei gehalten und der Wiederaufbau beginnt.

Baby Driver (auch in 4k/UHD) 27.10.20

„Baby“ ist der Gott der Fluchtwagenfahrer. Wegen seines Tinnitus hört er ununterbrochen Musik. Eigentlich muss er dringend seine Schulden abarbeiten, aber beim nächsten Raubüberfall geht so ziemlich alles schief und plötzlich sind alle hinter ihm her.

Bei diesen aufeinander aufbauenden Horrorfilmen dreht sich alles um eine gruselige Porzellanpuppe namens Brahms.