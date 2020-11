Film Genre Termin

John Wick Action, Thriller 01.12.2020

Als der Sohn eines Gangsters sein Auto stiehlt und seinen Hund tötet, beschließt der ehemalige Auftragskiller John Wick, sich an der gesamten Mafia zu rächen.

Der Baader Meinhof Komplex Drama 01.12.2020

Die Rote Armee Fraktion bekämpft eine angeblich neue faschistische Bedrohung im Deutschland der 1970er-Jahre mit Terror und Gewalt.

Ostra Musical, Komödie 02.12.2020

Eine begabte junge Sängerin wird durch eine Talentshow über Nacht zum Star. Aber eigentlich will sie nur ihren Vater beeindrucken, der in der Jury sitzt.

Schon wieder Weihnachten Komödie 03.12.2020

Ein Familienvater und Feiertagsmuffel steckt in einer weihnachtlichen Zeitschleife und lernt, worauf es im Leben wirklich ankommt.

Break Romcom 03.12.2020

Nach einem schweren Unfall will sich Lucie als Tänzerin verwirklichen. Dabei lernt sie den talentierten Breakdancer Vincent kennen, der mit Selbstzweifeln zu kämpfen hat.

Wir können nicht anders Komödie, Thriller 04.12.2020

Ein Mann flieht nach der Vereitelung eines versuchten Mordes mit der Zielperson vor den Beinahe-Mördern und wird derweil von seiner neuen Bekannten gesucht.

Mank Drama 04.12.2020

Dieses Filmdrama über das alkoholkranke Genie Herman J. Mankiewicz, der das Drehbuch zu „Citizen Kane“ verfasste, wirft ein neues Licht auf das Hollywood der 30er-Jahre.

9 Kere Leyla Komödie 04.12.2020

Eine robuste Hausfrau gerät mit ihrem Ehemann und ihrer Eheberaterin in ein toxisches Liebesdreieck und wird in den Raub eines antiken Manuskriptes verwickelt.

Räuber und Gendarm Drama 04.12.2020

Animation and activism unite in this multimedia spoken-word performance that brings awareness to racial profiling, police violence and other injustices.

Bombay Rose Romantik, Drama 04.12.2020

In einer faszinierenden und facettenreichen Stadt wird die aufblühende Liebe zwischen zwei Träumern durch Verpflichtungen und religiöse Konflikte auf die Probe gestellt.

Die Familie Claus Fantasy, Weihnachten 07.12.2020

Als sein Großvater plötzlich erkrankt, erfährt Weihnachtsmuffel Jules vom magischen Erbe seiner Familie.

Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel Kom;die 09.12.2020

Dies ist die wahre Geschichte von Giorgio Rosa und der Mikronation, die er zur Verwirklichung der Ziele einer ganzen Generation 1968 vor der Küste Riminis gründete.

The Prom Musical, Komödie 11.12.2020

Gefallene Broadwaystars unterstützen eine Schülerin, die mit ihrer Freundin auf den Abschlussball möchte, und bringen damit eine Kleinstadt in Indiana durcheinander.

Giving Voice Dokumentation 11.12.2020

Six ambitious student actors audition for the prestigious August Wilson Monologue Competition, culminating in a riveting final round on Broadway.

Die Leinwand Familie, Drama 11.12.2020

Die Trauer um einen geliebten Menschen hat ihm die Leidenschaft für das Malen genommen. Doch eines Tages findet dieser Großvater wieder neue Inspiration.

A California Christmas Romcom 14.12.2020

With his carefree lifestyle on the line, a wealthy charmer poses as a ranch hand to get a hardworking farmer to sell her family's land before Christmas.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Drama, Thriller 15.12.2020

Eine trauernde Mutter, wütend darüber, dass der örtliche Polizeichef die Ermordung ihrer Tochter noch nicht aufgeklärt hat, stellt eine Reihe von Werbetafeln auf, um ihn auf diese Weise anzuprangern.

Ma Rainey's Black Bottom Musical, Drama 18.12.2020

Spannungen und hitzige Debatten entladen sich im Jahr 1927 in einem Studio, in dem die feurige und unerschrockene Blues-Sängerin Ma Rainey mit ihrer Band Songs aufnimmt.

The Midnight Sky Sci-Fi, Fantasy 23.12.2020

Ein Wissenschaftler in der Arktis will nach einer Katastrophe eine Astronautencrew vor der Rückkehr warnen. Regie führte George Clooney, der auch die Hauptrolle spielt.

Your Name Engraved Herein Romantik, Drama 23.12.2020

In 1987, as martial law ends in Taiwan, Jia-han and Birdy fall in love amid family pressure, homophobia and social stigma.

Omas Testament - 25.12.2020

Noch keine Beschreibung.

Asphalt Burning - 26.12.2020