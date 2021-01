Serie Termin

Headspace: Eine Meditationsanleitung 01.01.21

Doku-Reihe: Headspace erklärt mit einem animierten Video den Nutzen der Meditation. Mithilfe von Meditationstechniken und geführten Meditationen kann man gleich loslegen.

Traumhaus-Makeover (Staffel 2) 01.01.21

Reality-TV: Shea und Syd McGee vom Studio McGee erfüllen Familien auf der Suche nach ihrem individuell gestalteten Traumhaus den Wunsch vom perfekten Eigenheim.

Monarca (Staffel 2) 01.01.21

Drama: Nach 20 Jahren kehrt Ana María nach Mexiko zurück und buhlt um die Leitung des Tequila-Konzerns ihrer Familie, der an Korruption und Geheimnissen zugrunde zu gehen droht.

How to Get Away with Murder (Staffel 5) 01.01.21

Drama: Schmutzige politische Winkelzüge gefährden Annalises Sammelklagen, alte Geheimnisse treten zutage und ein tödlicher Unfall verwickelt alle in Mordermittlungen.

¡Nailed It! Mexico (Staffel 3) 05.01.21

Reality-TV: In diesem Ableger des unterhaltsamen Serienhits über Backkatastrophen blamieren sich Amateurbäcker in Mexiko im Kampf um das Preisgeld mit ausgefallenen Kreationen.

Die Geschichte der Schimpfwörter 05.01.21

Doku-Reihe: Moderiert wird diese ordinär-witzige und doch lehrreiche Sendung über die Geschichte und Bedeutung der beliebtesten englischen Schimpfwörter von Nicolas Cage.

Jenseits des Todes 06.01.21

Doku-Reihe: Was passiert nach dem Tod? Anhand persönlicher Berichte und wissenschaftlichen Untersuchungen werden Nahtoderfahrung, Wiedergeburt und paranormale Phänomene beleuchtet.

Lupin 08.01.21

Drama: Das Leben von Assane Diop wird im Teenageralter auf den Kopf gestellt. Sein gutherziger Vater wird eines Verbrechens beschuldigt und stirbt kurz darauf im Gefängnis. 25 Jahre später nutzt Assane die Abenteuer des Meisterdiebs „Arsène Lupin“ als Inspiration, um seinen Vater mit vielen Tricks zu rächen.

Die härtesten Gefängnisse der Welt (Staffel 5) 08.01.21

Doku-Reihe: Enthüllungsjournalisten lassen sich freiwillig in die weltweit gefährlichsten Gefängnisse einsperren, in denen ein Klima der Einschüchterung und Gewalt herrscht.

Geheime Welt Idhún (Teil 2) 08.01.21

Fantasy: Zur Rettung eines Planeten bekämpft ein jüngst verwaister Junge den Killer seiner Eltern. Dabei entdeckt er eine neue Welt der Gefahr – und der Wunder.

Pretend it's a City (Miniserie) 08.01.21

Doku-Reihe: Die Autorin, Trockenhumoristin und Erzählerin Fran Lebowitz schlendert durch New York City und liefert sich mit Martin Scorsese ein inspirierendes Gespräch unter Genies.

Brooklyn Nine-Nine (Staffel 6) 10.01.21

Comedy: Jake und Amy sind frisch vermählt. Holt nimmt es mit einem Rivalen auf. Die ausgelassenen Späße und der Kampf für Gerechtigkeit im 99. Revier gehen in die nächste Runde.

Night Stalker: Auf der Jagd nach einem Serienmörder (Miniserie) 13.01.21

Doku-Reihe: Diese wahre Kriminalgeschichte berichtet von einem skrupellosen Serienmörder, der 1985 seinen Opfern in L. A. auflauert, und von den Ermittlern, die ihn fassen wollen.

Das Klunkerimperium 15.01.21

Reality-TV: Reiche Feierlustige asiatischer und asiatisch-amerikanischer Herkunft hauen in dieser Reality-Sendung in L. A. mit schillernden Partys und allerlei Drama auf den Putz.

Disenchantment (Teil 3) 15.01.21

Comedy: Bean muss sich als Prinzessin ins Zeug legen bei all den königlichen Intrigen, unergründlichen Rätseln, König Zøgs Zustand und der Frage, wer Dreamland regieren soll.

Verwechselt 20.01.21

Dramedy: Nach der Geburt wurden die Babys zweier Frauen vertauscht. Jetzt schmieden sie einen Plan, um sich an ihr neues Leben als eine ganz besondere Familie zu gewöhnen.

Riverdale (Staffel 5) 21.01.21

Drama: Für Archie und die Clique geht es auch in der neuen Staffel dieses Teenager-Dramas ganz schön rund.

Busted! (Staffel 3) 22.01.21

Comedy: Sieben Detektive lösen in jeder Folge dieser Spielshow ein neues Rätsel und kommen dabei dem größten davon immer näher: Was ist aus Projekt D geworden?

Fate: The Winx Saga 22.01.21

Drama: Während eine jugendliche Fee ihre Zauberkräfte schult, kommen auch Freundschaften, Liebe, der Kampf gegen Monster und die Suche nach ihrer wahren Identität nicht zu kurz.

Blown Away (Staffel 2) 22.01.21

Reality-TV: Zehn meisterhafte Künstler blasen im Kampf um ein Preisgeld von 60.000 US-Dollar und den Titel als Champion fantastische Glasskulpturen.

Snowpiercer (Staffel 2) 26.01.21

Sci-Fi: In der zweiten Staffel geht das postapokalyptische Drama, in dem die Erde eingefroren ist und die letzten überlebenden Menschen in einem riesigen Zug leben, der den Globus umrundet, weiter.

We Are: The Brooklyn Saints 29.01.21

Doku-Reihe: A Brooklyn youth football program and its selfless coaches provide a safe haven for kids to compete and learn lessons that will take them far in life.

Unheimliche Gegner 31.01.21

Noch keine Beschreibung.

Cobra Kai (Staffel 3) Jan 21

Comedy: Die brutale Konfrontation zwischen den Dojos hat Spuren hinterlassen. Miguels Leben hängt in der Schwebe, Daniel sucht nach Antworten und Johnny nach Wiedergutmachung.

Bonding (Staffel 2) Jan 21

Comedy: Eine New Yorker Studentin, die sich nebenbei als Domina verdingt, beschäftigt ihren homosexuellen besten Kumpel aus der High School als Assistenten.

The Netflix Afterparty Jan 21

Comedy: Die Moderatoren David Spade, Fortune Feimster und London Hughes begrüßen Stars aus einigen der beliebtesten Filmen und Serien auf Netflix. Ein bisschen Spaß muss sein.

50 m² Jan 21