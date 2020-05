Serie Staffel/Teil Termin

Angels of Death 1 01.06.2020

Noch keine Beschreibung.

Gotham 5 01.06.2020

Lange vor seiner Karriere als Commissioner bekämpft der junge Cop James Gordon Verbrechen und Korruption in Gotham City, um den Mord an Bruce Waynes Eltern zu rächen.

Fuller House Finale 02.06.2020

Jimmy und Steph bringen ihr neues Baby nach Hause und stürzen sich in ihr neues Leben als Eltern. Aber keine Sorge: Sie haben ein ganzes Haus voller helfender Hände.

M’entends-tu? 1 04.06.2020

Drei Freundinnen aus sozial schwachen Verhältnissen verlieren trotz ihres Pechs in der Liebe und dysfunktionaler Familien den Humor und die Hoffnung nicht.

Hospital Playlist 1 04.06.2020

Für fünf Ärzte und ihre Patienten ist in ihrem Krankenhaus in Südkorea, wo Geburten, Todesfälle und Co. allgegenwärtig sind, jeder Tag etwas Besonderes.

BAKI: Die Saga vom Raitai-Turnier 1 04.06.2020

Der vergiftete Baki hat eine Sonderzulassung zum Raitai-Turnier erhalten. In China, wo der nächste Sea King auserkoren wird, steht er den anderen Kämpfern gegenüber.

Tote Mädchen lügen nicht 4 05.06.2020

Kurz vor ihrem Abschluss müssen Clay und seine Freunde ständig auf der Hut sein, denn die Geheimnisse ihrer Vergangenheit bedrohen ihre Zukunft.

Queer Eye 5 07.06.2020

Die Fab Five brechen ins historische Philadelphia auf, um dort neue Helden des Alltags zu verwandeln – vom hart arbeitenden DJ bis hin zur krisengeplagten Hundefriseurin.

New Girl 7 07.06.2020

Eine sozial unbeholfene, aber liebenswerte Lehrerin zieht bei drei Junggesellen ein, die die Liebe zwar zu kennen meinen, jedoch ebenso orientierungslos sind wie sie.

Lenox Hill 1 10.06.2020

Von Geburten bis hin zu Gehirn-OPs – diese Dokureihe bietet detaillierte Einblicke in die lebensrettende Arbeit von vier Ärzten im Lenox Hill Hospital in New York City.

Reality Z 1 10.06.2020

In einer Zombie-Apokalypse werden Teilnehmer einer Reality-Show in Brasilien in einem Fernsehstudio eingeschlossen, wo sie den fleischfressenden Horden entkommen wollten.

F is for Family 4 12.06.2020

Während sich Frank mit dem ungebetenen Besuch seines Vaters herumschlägt, entdeckt Sue die Wunder der Lamaze-Technik. Bill macht sich mit Eishockey einen Namen.

Dating Around 2 12.06.2020

In einer Reihe erster Verabredungen versuchen sechs neue Singles, die große Liebe – oder etwas in der Art – zu finden. Aber wem gelingt es, ein zweites Date zu ergattern?

Kriminalfall: Die Suche 1 12.06.2020

Als ein Kind aus einem Nobelviertel in Mexiko Stadt verschwindet, kommen allerlei Familiengeheimnisse und Machtspiele unter Privilegierten ans Licht.

Das Grab im Wald 1 12.06.2020

In dieser Adaption von Harlan Cobens Roman wird eine Leiche gefunden, die Verbindungen zur seit 25 Jahren vermissten Schwester eines angesehenen Staatsanwaltes aufweist.

The King: Eternal Monarch 1 13.06.2020

Ein koreanischer Kaiser aus der heutigen Zeit gelangt durch ein rätselhaftes Portal in eine Parallelwelt, in der er auf eine temperamentvolle Kriminalpolizistin stößt.

Marcella 3 14.06.2020

18 Monate später lebt Marcella mit neuer Identität in Belfast, wo sie sich als hochgeheime Undercover-Agentin in eine Verbrecherfamilie eingeschleust hat.

The Blacklist 1 14.06.2020

Der geniale Verbrecher Raymond stellt sich und bietet dem FBI seine Hilfe an, aber nur, wenn er mit der jungen Agentin Elizabeth Keen zusammenarbeiten darf.

Mr. Iglesias 2 17.06.2020

Die Serie über einen witzigen Highschool-Lehrer, der im Leben seiner intelligenten, aber leistungsschwachen Schüler einen Unterschied bewirken will, geht in die 2. Runde.

Rick and Morty 4.1 17.06.2020

Der geniale aber versoffene Wissenschaftler Rick erlebt mit seinem pubertierenden Enkel Morty in Parallelwelten und anderen Dimensionen viele wilde Eskapaden.

The Order 2 18.06.2020

An der Belgrave University droht das böse Blut zwischen den Werwölfen und den Magiern überzukochen – bis ein noch größeres Übel ihre gesamte Existenz bedroht.

The Sinner: Jamie 1 19.06.2020

Die Ermittlungen in einem grauenhaften Verkehrsunfall entwickeln sich für Detective Harry Ambrose zu einem der kompliziertesten und gefährlichsten Fälle seiner Karriere.

Der Boden ist Lava 1 19.06.2020

In diesem Wettbewerb springen Teams von Stühlen, hängen von Vorhängen und schwingen an Kronleuchtern, um Lavafluten zu überwinden … und das ist kein Scherz.

Most Beautiful Thing 2 19.06.2020

Um die Tragödie hinter sich zu lassen, stellen sich Malu und ihre Freundinnen mutig beruflichen Herausforderungen, neuen Liebschaften und Ungerechtigkeiten.

The Politician 2 19.06.2020

Falsches Spiel, eine Dreierbeziehung und ein Ein-Thema-Kandidat sorgen dafür, dass es beim Senatswahlkampf, den Payton unbedingt gewinnen will, richtig schmutzig zugeht.

Das erste Lebensjahr 2 19.06.2020

Während sich Babys ihre neue Welt erschließen, erklären bahnbrechende Forschungsergebnisse, wie gut sie bereits auf das komplexe menschliche Leben vorbereitet sind.

Modern Family 10 20.06.2020

Die mit Golden Globe und Emmy ausgezeichnete Sitcom begleitet Jay Pritchett und seine Patchwork-Familie in Los Angeles im Kampf gegen die Tücken des modernen Alltags.

Crazy Delicious 1 24.06.2020

Hobbyköche müssen mit Zutaten aus einem essbaren Zauberwald originelle und köstliche Kreationen zubereiten, um die drei Küchengrößen in der Jury zu beeindrucken.

24 1-8 24.06.2020

Noch keine Beschreibung.

Leben und lieben 1 26.06.2020

Nach seiner Rückkehr vom Militärdienst ereilt Joaquín ein Schicksalsschlag. So verschlägt es den Jungen vom Lande nach Bogotá, wo er die angehende Sängerin Irene trifft.

Heimspiel 1 26.06.2020

Vom Voodoo-Wrestling im Kongo bis hin zum Roller Derby in Texas – diese Dokureihe beleuchtet ungewöhnliche und aufsehenerregende Sportarten aus aller Welt.

Dark 3 27.06.2020

Nachdem Jonas sich in einer Parallelwelt wiederfindet, muss er erkennen, dass nicht nur Adam sein Spiel mit Zeit, Raum und der Apokalypse treibt. Jonas beginnt zu verstehen, dass in dieser ewig währenden und unzerstörbar scheinenden Verknotung von Ursache und Wirkung auch weitere Figuren nur ihre eigenen Interessen verfolgen.

ARASHI’s Diary -Voyage- 8 29.06.2020

Sho Sakura rückt ins Rampenlicht. Diese Folge gibt tiefe Einblicke in seine Liebe zur Musik sowie seine persönliche Entwicklung in der Gruppe und darüber hinaus.

Brand New Animal 1 30.06.2020

Die unerwartet in einen Marderhund-Menschen verwandelte Michiru sucht mithilfe des Wolfsmenschen Shirou in der Stadt Anima-City nach Antworten und Zuflucht.

It’s Okay to Not Be Okay 1 XX.06.2020