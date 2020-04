Der Frühling ist im vollen Gange und die Menschheit … eher nicht. Dank Streamingdiensten wie Netflix gibt es zuhause wenigstens jederzeit was Neues zu sehen. Die Highlights sowie alle Neuerscheinungen, die es im Mai 2020 auf Netflix zu sehen gibt, erfahrt ihr hier bei uns auf GIGA.

Auf der Film-Seite gibt es einige große Blockbuster der Filmgeschichte. Unter anderem sind „GoodFellas“, „E.T.“, „The Untouchables“ sowie der moderne Klassiker „8 Mile“ im Mai 2020 auf Netflix zu sehen. Ein weiteres Highlight ist die Dramedy „St. Vincent“ mit Bill Murray, Naomi Watts und Melissa McCarthy.

An der Serien-Front geht es unter anderem mit den neuen Staffeln von „Queen of the South“, „Der Denver-Clan“, „Bordertown“ und „Dead to Me“ weiter. Dazu startet Steve Carrells vielversprechende Weltraum-Armee-Sitcom „Space Force“, die Serien-Adaption der Schneekreuzer-Comics „Snowpiercer“ und die Miniserie „Hollywood“.

Darüber hinaus sollte auch das Comedy-Programm „23 Hours to Kill“ erwähnt werden – seit über 20 Jahren das erste Stand-up-Special von Jerry Seinfeld.

Neue Serien auf Netflix im Mai 2020

Serie Staffel/Teil Termin Beinahe glücklich 1 01.05.2020 Sebastián ist ein einigermaßen bekannter Radiomoderator, der versucht, seinen Weg zu finden. Doch da sind noch seine Exfrau (die er noch liebt) und seine zwei Kinder. Into the Night 1 01.05.2020 Als die Sonne zu einem erbarmungslosen Mordinstrument mutiert, ergreifen Passagiere auf einem Nachtflug von Brüssel extreme Maßnahmen, um ihr Überleben zu sichern. Hollywood MS 01.05.2020 Eine Gruppe aufstrebender Schauspieler und Filmemacher ist im Hollywood nach dem 2. Weltkrieg zu fast allem bereit, um ihre Träume vom großen Durchbruch zu verwirklichen. Workin‘ Moms 4 06.05.2020 Große Veränderungen liegen in der Luft, denn die Mütter setzen sich für ihre Kinder, Partner, Geschäfte und vor allem sich selbst ein. Scissor Seven 2 07.05.2020 Tagsüber arbeitet er als Friseur, nachts als Auftragsmörder. Die Serie über einen mörderischen Figaro, der leider auch eine Menge Scherereien hat, geht in die 2. Runde. Dead to Me 2 08.05.2020 Jen und Judy versuchen, ihr dunkles Geheimnis zu wahren. Mit Detective Perez auf den Fersen und einem unerwarteten Besucher ist das Risiko jedoch so hoch wie nie. The Eddy 1 08.05.2020 Die im heutigen multikulturellen Paris angesetzte Serie handelt vom Besitzer eines mäßig erfolgreichen Clubs, dessen Hausband und den Gefahren ihrer chaotischen Stadt. Valeria 1 08.05.2020 In dieser Serie in Anlehnung an die Romane von Elisabet Benavent findet eine Autorin mit einer Schreibblockade und Eheproblemen Trost bei ihren drei besten Freundinnen. Restaurants am Abgrund 2 08.05.2020 Das Expertentrio setzt seine Rettungsmission für angeschlagene Restaurants in aller Welt fort. Mut und innovative Ideen können tatsächlich Wunder vollbringen. Rust Valley Restorers 2 08.05.2020 Das Leben schaltet einen Gang höher für Mike und die Crew, die eine Reihe von Klassikern restaurieren, etwa Muscle-Cars aus Detroit. Avery übernimmt eine neue Rolle. Psychedelische Abenteuer: Have a good trip! 1 11.05.2020 Mithilfe von Animationen und Nachstellungen berichten Stars in dieser Comedy-Doku über die Geschichte psychedelischer Drogen von bewusstseinsverändernden Drogentrips. Gerichtsverfahren in den Medien 1 11.05.2020 Diese Krimi-Dokureihe beleuchtet die Frage, wie die Medien die Urteile in einigen der spektakulärsten Gerichtsprozesse der Geschichte beeinflusst haben könnten. Bordertown 3 11.05.2020 Neben Sorgen um die Zukunft seiner Familie und einer neuen Verbrechenswelle bekommt es Kari mit einem Gegner zu tun, der seine vergangenen Fälle genau studiert hat. Der unscheinbare Juanquini 1 15.05.2020 Ein Magier gerät in die Bredouille, denn er hat bei einem Auftritt auf einer Party einen Drogenboss verschwinden lassen und kann ihn nun nicht wieder herbeizaubern. White Lines 1 15.05.2020 Als ihr Bruder tot aufgefunden wird, kehrt eine Frau ihrem ruhigen Leben in Manchester den Rücken und geht in Ibiza auf die Suche nach der Wahrheit um sein Verschwinden. Magie für die Menschen 3 15.05.2020 Er ist wieder da und zieht einen Hasen aus … der Piñata? Justin Willman hat mit seinen charmanten und amüsanten Zaubertricks immer eine Überraschung auf Lager. Die Königin und der Eroberer 1 16.05.2020 Einige Jahre, nachdem der spanische Eroberer Pedro de Heredia ihr Volk verraten und ihr das Herz gebrochen hat, entschließt sich die Indigene Catalina, Rache zu üben. Der große Blumenkampf 1 18.05.2020 Floristen, Bildhauer und Gartenbauer testen in dieser Wettbewerbsshow ihre künstlerischen Grenzen aus. Wem gelingt die gelungenste und ausgefallenste Blumeninstallation? Süße Magnolien 1 19.05.2020 Maddie Townsend hat viel um die Ohren: drei Kinder, einen untreuen Ehemann und einen überraschenden Verehrer, der in der ganzen Stadt für Klatsch sorgt. ARASHI’s Diary -Voyage- 7 & 9 21.05.2020 Erfahrt mehr über Masaki Aibas persönliche Vorgeschichte, Persönlichkeit und Ansichten über den Entschluss der Band. Geschichtshappen 1 22.05.2020 Infografiken und Archivaufnahmen porträtieren wissenschaftliche Durchbrüche, gesellschaftliche Bewegungen und weltbewegende Entdeckungen auf mundgerechte Weise. Selling Sunset 2 22.05.2020 Die Reality-Serie über hochkarätige Immobilienmakler in L.A. beleuchtet auch in der 2. Staffel deren Privatleben, luxuriöse Immobilienobjekte und einflussreiche Kunden. Trailer Park Boys: The Animated Series 2 22.05.2020 Die Animationsserie mit den Jungs im Cartoon-Format geht in die 2. Runde. Control Z 1 22.05.2020 Als ein Hacker beginnt, die Geheimnisse der Schüler an der ganzen Schule bekannt zu machen, will die aufmerksame Außenseiterin Sofía dessen Identität aufdecken. Der Denver-Clan 3 23.05.2020 Die modernisierte Version dieser berühmten Seifenoper über zwei der reichsten Familien Amerikas kehrt mit einer dritten Staffel zurück. Dorohedoro 1 28.05.2020 Caiman hat sein Gedächtnis verloren. Mithilfe seiner Freundin Nikaido will er den Magier umbringen, der für seinen Echsenkopf verantwortlich ist, um den Fluch aufzuheben. Intuition 1 28.05.2020 Eine junge Polizistin (Luisana Lopilato) und ein Kommissar (Joaquín Furriel) untersuchen den Mord an einer 19-Jährigen. Die Hauptverdächtige ist deren beste Freundin. Space Force 1 29.05.2020 Willkommen zu Greg Daniels Comedyserie über die Gründung einer Weltraum-Armee als neuer Streitkraft des US-Militärs. An vorderster Front kämpft Steve Carell. Somebody Feed Phil 3 29.05.2020 Phil Rosenthal, der Schöpfer von „Alle lieben Raymond“, reist weiter um die Welt, um Küche und Kultur verschiedener Orte in all ihrer Vielfalt zu erfahren. Queen of the South 4 29.05.2020 Teresa expandiert ihr Imperium Richtung Osten – nach New Orleans. Dabei macht sich Teresa nicht nur neue Feinde sondern muss auch Eintscheidungen treffen, die ihr Innerstes erschüttern. Snowpiercer 1 Mai 2020 In diesem futuristischen Thriller ist die Welt eine Eiswüste. Die einzigen überlebenden Menschen wohnen in einem langen Zug, der ununterbrochen um den Planeten fährt. Blood & Water 1 Mai 2020 Eine 16-Jährige lässt sich an die Schule ihrer vermeintlichen Schwester versetzen, die nach der Geburt vor 17 Jahren entführt wurde.

Quelle: Netflix

Direkt am 01. Mai 2020 startet die Miniserie „Hollywood“:

Neue Filme auf Netflix im Mai 2020

Film IMDb-Wertung Termin Nur die halbe Geschichte - 01.05.2020 All Day and a Night (2020) - 01.05.2020 Mrs. Serial Killer (2020) - 01.05.2020 GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia (1990)

8,7 01.05.2020 St. Vincent (2014) 7,2 01.05.2020 The Untouchables – Die Unbestechlichen (1987) 7,9 01.05.2020 Kind 44 (2015) 6,5 01.05.2020 Super Mario Bros. (1993) 4,1 01.05.2020 Das Leuchten der Erinnerung (2017) 6,7 01.05.2020 Wilson – Der Weltverbesserer (2017) 5,8 01.05.2020 Fred 2: Night of the Living Fred (2011) 2,4 01.05.2020 Eleanor & Colette (2017) 6,9 04.05.2020 18 Geschenke - 08.05.2020 12 Strong (2018) 6,5 08.05.2020 The Nun (2018) 5,3 10.05.2020 The Wrong Missy (2020) - 13.05.2020 Ich liebe dich, Spinner! - 15.05.2020 Die Turteltauben - 22.05.2020 Die kleinen Superstrolche (1994) 6,3 22.05.2020 E.T. – Der Außerirdische (1982) 7,8 22.05.2020 8 Mile (2002) 7,1 22.05.2020 Ted (2012) 6,9 22.05.2020 I’m No Longer Here (2019) 7,6 27.05.2020 Late Night (2019) 6,5 29.05.2020

In „St. Vincent“ (ab 01. Mai) entsteht zwischen dem neuen Nachbarsjungen und Kriegsveteran Vincent (Bill Murray) eine beidseitig unerwartete Freundschaft:

Netflix Kids & Comedy im Mai 2020

Comedy-Show Termin Jerry Seinfeld: 23 Hours To Kill 05.05.2020 Patton Oswalt: I Love Everything 19.05.2020 Ben Platt Live From Radio City Music Hall 20.05.2020 Hannah Gadsby: Douglas 26.05.2020

Kinder-Serie/Film Termin Tut Tut Cory Flitzer: Tanzt den Chrissy 01.05.2020 Whitestar 08.05.2020 Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werkzeuggürtel 08.05.2020 The Hollow (Staffel 2) 08.05.2020 True: Magische Märchen 12.05.2020 She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen (Staffel 5) 15.05.2020

Auf der nächsten Seite findet ihr die Neuerscheinungen auf Netflix des vorherigen Monats.