Pasal Kau! Satire 01.10.2020

Ein argloser Hotelangestellter verfällt einem Gast und wird in ein Geiseldrama hineingezogen. Manchmal trifft man auf die Liebe, wo man sie am wenigstens erwartet.

Ernste Männer Komödie 02.10.2020

Ein Slumbewohner spinnt ein Netz aus Lügen, um in der Gesellschaft endlich aufzusteigen. Doch besonders für seinen kleinen Sohn könnte seine List gefährlich werden.

Vampires vs. the Bronx Komödie 02.10.2020

Drei wagemutige Jugendliche aus der Bronx erfahren von düsteren Kräften, die ihrer geliebten und zunehmend gentrifizierten Gemeinschaft das Leben aussaugen wollen.

Il legame – Die Bindung Thriller 02.10.2020

Während eines Besuches bei der Mutter ihres Verlobten in Süditalien kämpft eine Frau gegen den rätselhaften und heimtückischen Fluch, der ihr ihre Tochter entreißen will.

Das machst du schon Romcom 02.10.2020

Sie führen die ideale Ehe. Doch ausgerechnet als es für sie beruflich bergauf geht, will er Nachwuchs – und den bringt er eines Tages einfach mit nach Hause.

Òlòtūré Drama 02.10.2020

Eine Journalistin geht in Lagos als Prostituierte undercover, um einen Menschenhändlerring aufzudecken. Eine Welt der Ausbeutung und der Gewalt erwartet sie.

Dick Johnson ist tot Doku 02.10.2020

Der Vater der Filmemacherin Kirsten Johnson wird bald sterben. Um sich und ihn besser auf das Ende vorzubereiten, spielt sie mit ihm verschiedene Todesszenarien durch.

David Attenborough: Mein Leben auf unserem Planeten Doku 04.10.2020

Ein Tierfilmer reflektiert über sein Leben, die Evolution des Lebens auf Erden, das Verschwinden unberührter Orte in der Natur und seine Vision für die Zukunft.

Hubie Halloween Horrorkomödie 07.10.2020

Der schreckhafte, gutherzige Hubie ist in Salem, Massachusetts, nicht besonders beliebt, aber das hält ihn nicht davon ab, an Halloween für Sicherheit zu sorgen.

Mein 40-jähriges Ich Musik, Komödie 09.10.2020

Desperate for a breakthrough as she nears the big 4-0, struggling New York City playwright Radha finds inspiration by reinventing herself as a rapper.

Ginny Weds Sunny Romcom 09.10.2020

Er ist heiratswillig, wird jedoch von Frauen stets zurückgewiesen. Als er das Herz eines ehemaligen Schwarms erobern will, erhält er überraschend Hilfe von dessen Mutter.

Blackpink: Light Up the Sky Doku 14.10.2020

Record-shattering Korean girl band BLACKPINK tell their story — and detail the hard-fought journey of the dreams and trials behind their meteoric rise.

Rettung für Roona Doku 15.10.2020

In rural India, a child with hydrocephalus gets a chance at life-changing surgery after her photos go viral. This documentary charts her journey.

A Babysitter's Guide to Monster Hunting Familie, Sci-Fi, Fantasy 15.10.2020

Als ihr Schützling von Monstern entführt wird, wird die Babysitterin Kelly Ferguson von einer geheimen Vereinigung rekrutiert, die weltverändernde Kinder beschützt.

Love Like the Falling Rain Romantik, Drama 15.10.2020

Noch keine Beschreibung.

The Trial of the Chicago 7 Thriller 16.10.2020

Noch keine Beschreibung.

Rebecca Romantik 21.10.2020

Nach einer stürmischen Romanze mit einem reichen Witwer zieht eine naive junge Braut auf sein Familienanwesen. Doch der Schatten seiner verstorbenen Frau lauert überall.

Kadaver Horror 22.10.2020

Nach einem Atomdesaster nimmt eine hungernde Familie für eine Mahlzeit an einem Theaterstück in einem Hotel teil. Doch plötzlich verschwinden Mitglieder des Publikums.

Die bunte Seite des Monds Animation 27.10.2020

In diesem Zeichentrickmusical baut ein Mädchen ein Raumschiff, um auf dem Mond eine Mondgöttin kennenzulernen. Die Regie führt der legendäre Trickfilmzeichner Glen Keane.

Nobody Sleeps in the Woods Tonight Horror, Thriller 28.10.2020

Noch keine Beschreibung.

Holidate Romcom 28.10.2020

Fed up with being single on holidays, two strangers agree to be each other's platonic plus-ones all year long, only to catch real feelings along the way.

Die Geheimnisse der Grabstätte von Sakkara Doku 28.10.2020

This documentary follows a team of archaeologists as they unearth incredible artifacts in a previously undiscovered ancient tomb in Saqqara, Egypt.

His House Horror 30.10.2020

As a young refugee couple tries to start over in England, they're tormented by a sinister force born of the horrors they escaped in war-torn South Sudan.

The Day of the Lord - 30.10.2020