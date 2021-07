Wie jeden Monat gibt es für Xbox-Besitzer mit aktiver Gold-Mitgliedschaft vier Spiele kostenlos. Im Juli 2021 gibt es einen Platformer in fremden Welten, einen Tower-Defense/Arcade-Mix mit rollenden Steinen und ein verkatertes Eichhörnchen.

Erneut hat Microsoft Nachschub für alle Abonnenten des Games with Gold Premium-Dienstes parat, sowohl für die aktuelle Generation der Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox One X, als auch für den Klassiker Xbox 360. Diese vier Spiele erwarten euch im Juli 2021.

Das sind die Games with Gold im Juli 2021

Planet Alpha für Xbox Series X/Xbox One – 1. bis 31. Juli 2021

für Xbox Series X/Xbox One – 1. bis 31. Juli 2021 Rock of Ages 3: Make & Break für Xbox Series X/Xbox One – 16. Juli bis 15. August 2021

für Xbox Series X/Xbox One – 16. Juli bis 15. August 2021 Conker: Live & Reloaded für Xbox Series X/Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. Juli 2021

für Xbox Series X/Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. Juli 2021 Hydro Thunder für Xbox Series X/Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 31. Juli 2021

Hinweis: Im Trailer wird als 4. Spiel Midways Arcade Origins gezeigt, das Spiel wird für Deutschland aber durch Hydro Thunder ersetzt.

Außerdem bekommt ihr bis zum 15. Juni 2021 noch immer Shadows: Awakening aus den Games with Gold vom Juni 2021.

Was ist Xbox Live Gold?

Xbox Live Gold ist ein Abonnement, mit welchem ihr monatlich vier kostenlose Spiele erhaltet und exklusive Rabatte im Xbox-Store erhaschen könnt.

Preise

3 Monate: 19,99 Euro

6 Monate: 29.99 Euro

12 Monate: 59,99 Euro

Das waren die Games with Gold im Juni 2021

The King's Bird für Xbox Series X/Xbox One – 1. bis 30. Juni 2021

für Xbox Series X/Xbox One – 1. bis 30. Juni 2021 Shadows: Awakening für Xbox Series X/Xbox One – 16. Juni bis 15. Juli 2021

für Xbox Series X/Xbox One – 16. Juni bis 15. Juli 2021 NeoGeo Battle Coliseum für Xbox Series X/Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. Juni 2021

für Xbox Series X/Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. Juni 2021 Injustice: Gods Among Us für Xbox Series X/Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 30. Juni 2021

Außerdem bekommt ihr bis zum 15. Juni 2021 noch immer Dungeons 3 aus den Games with Gold vom Mai 2021.

Das waren die Games with Gold im Mai 2021

Armello für Xbox Series X/Xbox One – 1. bis 31. Mai 2021

für Xbox Series X/Xbox One – 1. bis 31. Mai 2021 Dungeons 3 für Xbox Series X/Xbox One – 16. Mai bis 15. Juni 2021

für Xbox Series X/Xbox One – 16. Mai bis 15. Juni 2021 LEGO Batman für Xbox Series X/Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. Mai 2021

für Xbox Series X/Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. Mai 2021 Tropico 4 für Xbox Series X/Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 31. Mai 2021

Außerdem bekommt ihr bis zum 15. Mai 2021 noch immer Truck Racing Championship aus den Games with Gold vom April 2021.

Das waren die Games with Gold im April 2021

Vikings: Wolves of Midgard für Xbox Series X/Xbox One – 1. bis 30. April 2021

für Xbox Series X/Xbox One – 1. bis 30. April 2021 Truck Racing Championship für Xbox Series X/Xbox One – 16. April bis 15. Mai 2021

für Xbox Series X/Xbox One – 16. April bis 15. Mai 2021 Darkvoid für Xbox Series X/Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. April 2021

für Xbox Series X/Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. April 2021 Hard Corps: Uprising für Xbox Series X/Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 30. April 2021

Außerdem bekommt ihr bis zum 15. April 2021 noch immer Vicious Attack Llama Apocalypse aus den Games with Gold vom März 2021.

Jeden Monat gibt es von Microsoft vier Spiele für Xbox Live Gold-Abonnenten. Waren diesen Monat wieder interessante Spiele für euch dabei? Was sind eure bisherigen Highlights aus Games with Gold? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

