Die Band SDP wird 2024 25 Jahre alt! Um den Geburtstag der Band gebührend zu feiern, gibt es eine große Open-Air-Tournee! Jetzt könnt ihr euch schon Tickets sichern.

Wo finden die SDP-Konzerte statt?

Die Konzerte zum 25-jährigen Jubiläum von SDP sind in all den großen Städten in Deutschland geplant. Hier habt ihr eine genaue Übersicht über die Termine:

26.07.24 Nürnberg (Brombachsee)

02.08.24 Leipzig (Festwiese)

03.08.24 Stuttgart (Cannstatter Wasen)

17.08.24 Berlin (Parkbühne Wuhlheide)

24.08.24 Hannover (Expo Plaza)

30.08.24 Essen (Baldeneysee)

31.08.24 Hamburg (Trabrennbahn Bahrenfeld)

Ihr könnt euch die Tickets für die Tour auf Eventim sichern. Dort startet am Freitag, den 28.04.23 um 14 Uhr der exklusive Vorverkauf. Achtung! Beim Ticketkauf solltet ihr jedoch immer darauf achten, bei seriösen Händlern wie Eventim zu kaufen. Inoffizielle Händlerseiten wie Viagogo und auch Ticketbande handeln häufig mit Tickets aus zweiter Hand oder sogar Fälschungen.

Wenn ihr nicht bis nächstes Jahr warten könnt, gibt es dieses Jahr 2023 zwei Open-Air-Konzerte. Die Tickets sind auch auf Eventim kaufbar.

25 Jahre SDP

Die beiden Musiker Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin kannten sich schon als Jugendliche und gründeten 1999 ihre gemeinsame Band SDP. SDP steht dabei für „Stonedeafproduction“. Die beiden stammen aus Berlin-Spandau. Ihren Durchbruch feierten sie 2010 zusammen mit Rapper Sido mit dem Song „Ne Leiche“. Etwas ernstere Töne schlugen sie mit dem Song „Ich will nur, dass du weißt...“ an, den sie zusammen mit Sänger Adel Tawil herausbrachten. Das Genre ihrer Musik lässt sich dabei nur schwer bestimmen, da es ein Mix aus vielen verschiedenen Genres ist. Sie selbst bezeichnen ihre Musikrichtung als „irgendwie Pop“.

Was hast du für Musikhörgewohnheiten? Mach jetzt unser Quiz:

Wie hörst du Musik?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.