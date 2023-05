In Age of Wonders 4 müsst ihr nicht unbedingt selbst neue Städte bauen, um zu expandieren. Stattdessen könnt ihr auch Vasallen integrieren, womit sie sich mitsamt beanspruchter Provinzen eurem Reich anschließen. Wie ihr Freie Städte zu Vasallen macht und diese in euer Reich eingliedert, erfahrt ihr in diesem Guide.

Freie Städte zu Vasallen machen

Wenn ihr die Welt von Age of Wonders 4 erkundet, werdet ihr (unter Standardeinstellungen) eher früher als später auf Freie Städte treffen. Bei Freien Städten handelt es sich nicht um andere, mit euch konkurrierende Reiche, sondern vielmehr um neutrale Völker, die nur dann eine Gefahr für euch darstellen, wenn ihr sie angreift oder sie Vasall eines feindlich gesinnten Reichs werden.

Es gibt mehrere Gründe dafür, weshalb ihr eine Freie Stadt zu einem Vasallen machen solltet: Zum einen liefert euch ein Vasall einen prozentualen Anteil seiner Einnahmen. Zum anderen kann euch ein Vasall im Kriegsfall Unterstützung in Form von Einheiten zuteil werden lassen und mit euch gemeinsam den Feind bekämpfen.

Ein Vasall gibt euch jede Runde einen Teil seiner Einnahmen ab. (© Screenshot GIGA)

Stoßt ihr also nun auf eine Freie Stadt und wollt sie zu eurem hilfsbereiten Vasallen machen, solltet ihr der jeweiligen Stadt einen sogenannten Flüsterstein geben. Klickt dazu die Freie Stadt an und wählt die Schaltfläche "Flüsterstein geben". Damit werden die Verhandlungen automatisch eröffnet und die "Gefolgstreue" steigt jede Runde automatisch an. Jedes Reich hat ab der ersten Runde mindestens einen Flüsterstein in seinem Besitz. Durch die Freischaltung der Ordnungs-Reichsfertigkeit "Diplomatische Kanäle" könnt ihr noch mehr Flüstersteine erhalten.

Um die Freie Stadt schneller zu bekehren, könnt ihr außerdem die Schaltfläche Gefolgschaftstreue stärken wählen. Damit verbraucht ihr jedoch die schwer verdiente Ressource "Imperium", die ihr meist für den Kauf von wichtigen Reichsfertigkeiten benötigt. Eine weitere Möglichkeit zur schnelleren Loyalitätsgewinnung einer Freien Stadt stellt die Erfüllung von Missionen dar, die euch ganz automatisch aufgetragen werden. In den meisten Fällen müsst ihr irgendwelche Armeen in einer bestimmten Rundenanzahl besiegen, um die Quest erfolgreich abzuschließen.

Mit Beginn der Verhandlungen befindet ihr euch mit der Freien Stadt in einem neutralen Diplomatiestatus, bei dem euch keinerlei Vorteile zuteilwerden. Durch die fortlaufende Steigerung der Beziehung mit der Freien Stadt erreicht ihr mehrere Zwischenstufen, die euch neue Boni gewähren. Welche Stufen das sind und welche wichtigen Vorteile sie bieten, erfahrt ihr im Folgenden:

Kooperationspakt: Grenzen offen, Handel aktiviert.

Grenzen offen, Handel aktiviert. Loyalitätspakt: Sicht wird geteilt, Verstärkung im Kampf, Bauen in beanspruchten Provinzen.

Sicht wird geteilt, Verstärkung im Kampf, Bauen in beanspruchten Provinzen. Festes Vasallentum: Erhalt von 40% der Einnahmen, Handelskosten um 10% verringert.

Erhalt von 40% der Einnahmen, Handelskosten um 10% verringert. Florierendes Vasallentum: Erhalt von 45% der Einnahmen, Handelskosten um 15% verringert, Stadt kann integriert gegen Imperium werden.

Erhalt von 45% der Einnahmen, Handelskosten um 15% verringert, Stadt kann integriert gegen Imperium werden. Höchstes Vasallentum: Erhalt von 50% der Einnahmen, Handelskosten um 20% verringert, Stadt kann gegen Imperium integriert werden.

Vasallen integrieren

Sobald ihr einen Vasall integrieren könnt, eröffnet sich euch im Verhandlungsfenster neue Optionen. (© Screenshot GIGA)

Sobald die Freie Stadt ein florierendes Vasallentum ist, könnt ihr die sogenannte Integration starten. Ihr werdet im Spiel benachrichtigt, sobald dies der Fall ist. Solltet ihr die Benachrichtigungen jedoch ausgeschaltet oder verpasst haben, könnt ihr das Reich des jeweiligen Vasallen auch einfach anklicken und "Stadt integrieren" auswählen. Die Integration kostet euch Imperium. In der Regel könnt ihr pro Provinz, die damit in euren Besitz übergeht, zwischen 30 und 50 Imperium hinblättern.

Bei der Übernahme erhaltet ihr sämtliche Provinzen, welche die Freie Stadt direkt vor der Integration beansprucht hat, sowie die Spezialeinheit der Stadt. Dabei handelt es sich um eine oder mehrere Helden, die eurem Reich allerdings ohne zusätzliche Einheiten beitreten. Soll bedeuten: Sämtliche von der KI ausgebildeten Einheiten gehen mit Ausnahme der Helden bei der Integration verloren. Ob sich die Integration auch tatsächlich bezahlt macht, hängt von einigen, nicht unwesentlichen Faktoren ab: