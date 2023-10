Aldi verkauft ab heute ein Auto-Zubehör für 2,99 Euro, das jetzt unverzichtbar wird

Die kalte Jahreszeit bricht an und damit auch wieder zusätzliche Arbeit, wenn ihr morgens zur Arbeit fahren wollt, eure Windschutzscheibe aber vereist ist. Damit ihr nicht jeden Morgen kratzen müsst, solltet ihr euch einen Thermoscheibenschutz holen. Diesen gibt es bei Aldi Süd ab dem 30. Oktober 2023 für wenige Euro. Zusätzlich solltet ihr aber auch noch ein anderes Produkt im Auto haben.

Aldi Süd verkauft Thermoscheibenschutz für 2,99 Euro

Wie ihr sicher schon bemerkt habt, wird es in der Nacht mittlerweile ganz schön kühl. So kratzt das Thermometer teilweise schon am Gefrierpunkt. Noch müsst ihr eure Autoscheiben nicht frei kratzen. In den kommenden Wochen wird es aber deutlich kälter und spätestens dann solltet ihr einen Thermoscheibenschutz besitzen. Diesen verkauft Aldi Süd ab dem 30. Oktober 2023 in den Filialen für nur 2,99 Euro.

Im Prospekt ist der Thermoscheibenschutz für 2,99 Euro bei Aldi Süd schon zu sehen. (Bildquelle: Aldi-Süd-Prospekt)

Der Preis von 2,99 Euro ist für ein Modell mit der Möglichkeit zum Einklemmen in der Tür, damit der Thermoscheibenschutz nicht wegfliegt, wirklich sehr gut. Ähnliche Modelle kosten bei Amazon mindestens 15 Euro (bei Amazon anschauen). Natürlich ist die Ausführung von Aldi Süd nicht die hochwertigste Lösung auf dem Markt, dafür kostet sie halt extrem wenig. Zur Not holt ihr euch einfach zwei oder drei Stück, falls einer kaputt geht. Mit Maßen von 189 x 99 cm ist das Modell von Aldi Süd universell einsatzbar.

Vereisung von Innen nicht vergessen

Nicht nur die kalten Temperaturen von außen machen Probleme, auch die Luftfeuchtigkeit im Auto kann Schwierigkeiten machen. Wasser kann sich an der Innenseite der Windschutzscheibe absetzen und dort gefrieren. Passiert euch das, solltet ihr euch einen Luftentfeuchter holen. Ich kann dieses Modell von UHU empfehlen (bei Amazon anschauen). Sobald genug Wasser aufgenommen wurde, könnt ihr das Granulat in der Mikrowelle wieder aktiveren und weiter benutzen. Macht euch also bereit für den Winter.