Aldi verkauft ein praktisches Fahrrad-Zubehör, das Vielfahrer lieben werden

Wenn ihr viel und gerne mit dem Fahrrad unterwegs seid, dann möchtet ihr es auf kurzen oder langen Touren bequem und angenehm haben. Bei Aldi bekommt ihr im Onlineshop aktuell ein tolles Zubehör, mit dem ihr es besonders an kälteren Tagen deutlich wohliger auf dem Fahrrad habt.

Aldi verkauft Sattelheizkissen

Ich fahre eigentlich das ganze Jahr hinweg mit dem Rad. Meist sind es Touren zwischen 20 und 60 Kilometern. Besonders im Herbst und Winter ist das eine Herausforderung, denn da kann es am Gesäß schon einmal ziemlich kalt werden. Besonders hier an der Nordsee, wenn der kalte Wind durchzieht. Genau dafür hat Aldi im Onlineshop ein interessantes Produkt im Angebot. Dort wird nämlich ein Sattelheizkissen von Prophete für 49,99 Euro zuzüglich Versandkosten verkauft (bei Aldi im Onlineshop anschauen).

Prophete Sattelheizkissen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2023 11:10 Uhr

Betrieben wird das Sattelheizkissen über einen 2.600-mAh-Akku, der für etwa 1,5 Stunden Wärme am Gesäß sorgen kann. Es kommt Infrarot-Technik zum Einsatz und es stehen drei Heizstufen zur Verfügung. 1,5 Stunden klingen im ersten Moment zwar recht wenig für eine längere Tour im Herbst oder Winter, doch ihr werdet die Heizfunktion nicht dauerhaft eingeschaltet haben, genau wie die Sitzheizung im Auto oder Griffheizung am Motorrad. Nur wenn es zu kalt wird, schaltet man sie ein. Das Laden dauert etwa 2 Stunden und das Sattelheizkissen soll auf alle gängigen Sattel passen. Ein Netzteil befindet sich im Lieferumfang.

Bei Amazon bekommt ihr ein sehr ähnliches Sattelheizkissen für 44,99 Euro (bei Amazon anschauen). Dort wird aber nicht erwähnt, dass drei Stufen zur Verfügung stehen. Ich schätze aber mal, dass es sich um das gleiche Produkt handelt.

Prophete Fahrradsattelbezug, Sattelheizkissen, Wärme durch leistungsstarkes Infrarot-Heizelement, Gr Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.09.2023 11:16 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf?

Im Grunde für alle, die Probleme haben im Herbst oder Winter mit der Temperatur am Hintern, weil sie nicht immer die optimale Kleidung anziehen und dann frieren müssen. Passiert mir selbst auch oft. Da fahre ich los in der Stadt, wo der Wind von Häusern gebrochen wird. Bin ich dann an der Nordsee, dann pfeift der Wind so stark, dass ich oft friere. Dieses Zubehör könnte das zumindest etwas ausgleichen. Und wenn man es nicht braucht, dann schaltet man es einfach nicht ein.

