Aldi verkauft heute einen Xiaomi-Fernseher mit Android-TV günstiger

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem bezahlbaren Fernseher seid, der durch Android TV aber nicht in den Funktionen eingeschränkt ist, dann solltet ihr jetzt aufpassen. Bei Aldi bekommt ihr im Onlineshop des Discounters Xiaomi-Fernseher zu absoluten Bestpreis angeboten, ab Sonntag auch ein größeres Modell.

Aldi verkauft Xiaomi-Fernseher günstiger

Originalartikel:

Es muss nicht immer das größte und teuerste Modell sein. In manchen Räumen reicht auch ein kleiner Fernseher, der nicht viel Geld kostet und trotzdem etwas drauf hat. Genau so einen könnt ihr aktuell im Onlineshop von Aldi im Rahmen der Aldi Week für nur 179 Euro bekommen (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Es kommen noch Versandkosten von 5,95 Euro hinzu, sodass ihr auf knapp 185 Euro kommt.

Xiaomi 32"-Android-Smart-TV P1E Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.10.2023 05:11 Uhr

Günstiger geht es aktuell nicht. Zufällig hat Xiaomi den Fernseher auch reduziert, verlangt aber 189,99 Euro (bei Xiaomi anschauen). Aldi hat also trotzdem noch den besseren Preis. Andere Händler wollen fast 230 Euro haben. Ihr könnt hier durch die beiden Aktionen also richtig viel Geld sparen, wenn ihr genau so einen kleinen TV sucht. Wollt ihr noch mehr sparen, dann findet ihr bei Amazon ein noch günstigeres Gerät gleicher Größe und mit Android TV für 170 Euro (bei Amazon anschauen).

Xiaomi setzt auf ein LCD-Panel. Im Video zeigen wir euch die Unterschiede zu OLED:

Was taugt der kleine Xiaomi-Fernseher?

Der Xiaomi-TV bietet eine Bildschirmdiagonale von 32 Zoll und HD-Auflösung. Das reicht bei der Größe gerade noch so aus. Mit Android TV als Betriebssystem seid ihr bei den Funktionen nicht eingeschränkt. Ihr könnt jeden Streaming-Dienst nutzen und bleibt auch in Zukunft auf dem neuesten Stand. Die zwei Lautsprecher leisten 8 Watt und es ist sowohl Bluetooth 5.0 als auch WiFi integriert. Ihr könnt zwei HDMI- und zwei USB-Geräte anschließen. Verbaut ist ebenfalls ein CI-2.0-Kartenmodul, sodass ihr auch Bezahlfernsehen direkt abrufen könnt.

Die Bewertungen sind recht positiv (bei Xiaomi anschauen). Dort gibt es 4,8 von 5 Sterne. Insgesamt sind die Käuferinnen und Käufer zufrieden, haben an den günstigen TV aber auch keine übertriebenen Ansprüche.