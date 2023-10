In Baldur’s Gate 3 könnt ihr die Questreihe von Schattenherz im dritten Akt in Baldur's Tor beenden. Hier zeigen wir euch, wo ihr das Haus der Trauer finden könnt und wie ihr lebend wieder raus kommt.

Baldur’s Gate 3: Haus der Trauer finden

Das Haus der Trauer findet ihr im Westen links neben Baldur's Tor. Der Eingang befindet sich in einer Sackgasse, geht links die Treppen hinauf und ins Haus hinein. Da dies der finale Akt von Schattenherzs Quest ist, solltet ihr Schattenherz in eure aktive Gruppe nehmen. Wenn Schattenherz verstorben ist oder sie eure Gruppe am Ende des zweiten Akts verlassen hat, könnt ihr das Haus der Trauer dennoch betreten und beenden. Allerdings bleibt eine bestimmte Aufgabe für Schattenherz unerfüllt.

Sucht die gelbe Markierung auf, um das Haus der Schatten zu finden. (© Screenshot GIGA)

Sprecht mit der Shar-Anhängerin hinter dem Tresen und sie wird direkt zu Schattenherz sprechen und euch mitteilen, dass ihr in den nächsten Raum gehen sollt. Setzt euch dort auf die Bank und ihr lernt Viconia DeVir kennen. Die Mutter Oberin der Shar-Konklave. Folgt ihr nach dem Gespräch in die Halle.

Betretet ihr das Haus der Trauer ohne Schattenherz, könnt ihr auf zwei Arten in den Raum hineingelangen. Speichert auf jeden Fall für das Folgende ab, sonst habt ihr keine Chance mehr hinein zu kommen:

Ihr lasst euch auf das Spiel ein, dass ihr euch von eurer Trauer befreien möchtet und zahlt den gewünschten Geldbetrag.

Oder ihr versucht die Wache zu täuschen und während er nachfragt, schleicht ihr euch heimlich in den Raum. Hierbei müsst ihr allerdings schnell vorangehen, denn die Wache braucht für den Weg nicht allzu lange.

Um den Knopf zu entdecken, muss der Wahrnehmungscheck positiv absolviert werden. (© Screenshot GIGA)

Nun ist es wichtig, dass der Wahrnehmungscheck bei zumindest einer Person funktioniert. Denn dadurch wird ein Knopf neben dem Eingang auf der rechten Seite ersichtlich. Drückt ihr diesen, gelangt ihr in den nächsten Raum. Schlägt der Wahrnehmungscheck fehl, ladet den Spielstand erneut. Denn ansonsten gibt es keine andere Möglichkeit dorthin zu gelangen.

Bosskampf: Viconia DeVri

Geht nun den Weg entlang und ihr gelangt zur Haupthalle. Hier werdet ihr direkt mit Viconia DeVri konfrontiert. Ihr könnt die Sache auf vier verschiedene Arten beenden, je nachdem, wie ihr Schattenherz gegenüber empfindet.

Ihr überlasst Victoria de Vri Schattenherz und sie kehrt zu den Shar-Anhängerin sang und klanglos zurück. Es gibt keinen Kampf, Schattenherz verlässt allerdings eure Gruppe.

und sie kehrt zu den Shar-Anhängerin sang und klanglos zurück. Es gibt keinen Kampf, Schattenherz verlässt allerdings eure Gruppe. Wenn Schattenherz gegen Ende des zweiten Akts zur schwarzen Lady Justizia geworden ist, kann sie Viconias Platz einnehmen. In diesem Fall müsst ihr nur gegen Viconia selbst und ihren inneren Zirkel mit fünf Mitgliedern kämpfen. Alle anderen schließen sich Schattenherz als neues Oberhaupt an.



In diesem Fall müsst ihr nur gegen Viconia selbst und ihren inneren Zirkel mit fünf Mitgliedern kämpfen. Alle anderen schließen sich Schattenherz als neues Oberhaupt an. Hat Schattenherz Shar den Rücken gekehrt und ihr wollt Viconia töten, müsst ihr gegen alle Shar-Anhängerin kämpfen.



kämpfen. Solltet ihr an dem ersten Gespräch nicht interessiert sein, könnt ihr auch den Kampf direkt davor starten. Vom Treppenabgang aus könnt ihr direkt eine Feuer- oder Eiswand erbauen, welche von links nach rechts führt. Dadurch sterben viele Shar-Anhänger, weil sie versuchen durchzulaufen.

Der Kampf gegen die Shar-Anhänger ist länger oder kürzer, je nachdem welchen Weg ihr gewählt habt. Wichtig hierbei ist, dass selbst wenn Viconia auf null Trefferpunkte geschlagen wurde, lebt sie nach dem Kampf noch. Geht daher danach zu ihr und entscheidet euch, was mit ihr passieren soll. Schattenherz wird euch die Wahl überlassen. Wenn ihr sie tötet, könnt ihr von Viconia ein legendäres Schild und einen Schlüssel zu ihrer Schmucktruhe looten. Lasst ihr sie laufen, seht ihr sie nie wieder.

Baldur’s Gate 3: Kammer des Verlusts öffnen

Füllt die Schale des Altars mit Edelsteinen, um das Steintor zu öffnen. (© Screenshot GIGA)

Nun könnt ihr noch rechts die Schlafkammer durchsuchen, dort findet ihr eine Freundin von Schattenherz, nämlich Nachtschatten. Sie kann euch beim zweiten Gespräch einige Gegenstände verkaufen. Im hinteren Bereich befindet sich die Truhe von Viconia. Zurück im Saal könnt ihr links noch die Bibliothek und die Waffenkammer begutachten. Geht wieder in den Saal und zum Tor, das in die Kammer des Verlusts führt. Ihr könnt auf drei verschiedene Arten hineingelangen:

Unterhalb des Tores findet ihr einen Altar mit einem schwarzen Diamanten. Nehmt ihn in euer Inventar und platziert ihn gemeinsam mit anderen Edelsteinen auf der Schale. Erst wenn die Schale schwer genug ist, öffnet sich das Tor. Aber Achtung, alle Edelsteine verschwinden mit der Öffnung.

Nehmt ihn in euer Inventar und platziert ihn gemeinsam mit anderen Edelsteinen auf der Schale. Erst wenn die Schale schwer genug ist, öffnet sich das Tor. Aber Achtung, alle Edelsteine verschwinden mit der Öffnung. Benutzt den Zauber „ Klopfen “ , um das Tor zu öffnen.



, um das Tor zu öffnen. Habt ihr den Zauber nicht, könnt ihr auch per Würfelwurf hineingelangen. Hierfür benötigt ihr allerdings einen 30er Wurf.

Schattenherz' Eltern retten oder nicht?

Drinnen angekommen, findet ihr die Eltern von Schattenherz. Sollte Schattenherz nicht mehr in eurer Gruppe oder tot sein, endet die Questreihe hier für euch. Ihr könnt den gefangenen Eltern nicht helfen, lediglich mit dem Spiegel dahinter interagieren.

Schattenherz hingegen kann ein Gespräch mit ihren Eltern führen und ihr müsst euch entscheiden, wie ihr die Quest beenden wollt. Wenn Schattenherz alleine entscheiden soll, wird sie sich für den Tod der Eltern entscheiden. Ihr könnt Schattenherz aber auch dazu überreden. In diesem Fall wird Schattenherz frei von Shar sein und kann eine richtige Tochter Selunes sein. Ihre Schmerzen werden verschwinden und etwaige Debuffs ebenfalls.

Solltet ihr dafür sorgen wollen, dass Schattenherz ihre Eltern befreit, müsst ihr einen 20er Wurf bestehen. In diesem Fall muss sich Schattenherz der Göttin Shar hingeben und wird mit den Schmerzen zur Strafe leben müssen. Im Lager könnt ihr dafür eine herzerwärmende Szene erleben.

Bevor ihr die Kammer des Verlusts verlasst, solltet ihr noch einen Blick in den Spiegel dahinter werfen. Gebt ihm keine echte Erinnerung, sondern eine unechte. Besteht die Würfelwürfe und ihr erhaltet einen positiven Buff. Scheitert ihr, erhaltet ihr einen Debuff.