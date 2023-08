Bethesda gilt als ein Entwicklerstudio, welches einige große Titel mit endlosem Spielspaß rausgebracht hat. Jetzt ist eines der großen Titel reduziert.

Bis zum 16. August könnt ihr das Online-RPG-Spiel „Fallout 76“ auf Steam zu einem reduzierten Preis kaufen. Für schlappe 9,99 € öffnet sich für euch die Online-Welt von „Fallout“ für euch. Ursprünglich kostet das Spiel 39,99 €, was einen Preisvorteil von 75 % bedeutet. Auch das Paket „Fallout 76: The Pitt Deluxe“ ist momentan reduziert im Steam-Shop zu finden. Das Bundle beinhaltet das Spiel „Fallout 76“ und das DLC „The Pitt-Rekrutierungs-Paket“ für nur insgesamt 19,79 €; eine Preisreduzierung von 67 %. Zudem bietet Steam momentan das „Fallout Franchise Bundle“ für 54,12 € an. Das Bundle umfasst „Fallout 76“, „Fallout 4“ (auch als VR-Version), „Fallout: New Vegas“, „Fallout 1-3“ und „Fallout Tactics“. Mit einer Preisreduzierung von 76 % ist das Bundle im Steam-Shop zu finden.

In unserem Video erfahrt ihr mehr zur Geschichte von „Fallout“:

Das erwartet euch in „Fallout 76“

Das Online-RPG-Spiel „Fallout 76“ ist keine direkte Fortsetzung der „Fallout“-Reihe, sondern kann eher als eine Art Spin-Off gesehen werden. Das Spiel findet größtenteils in West Virginia statt und die Spieler starten im Atombunker Vault 76 (daher der Name). Am „Reclamation Day“ wird der Bunker geöffnet und die Spieler fangen an, das riesige Ödland zu besiedeln. Mit der Hauptquest können die Spieler die Geheimnisse von West Virginia aufdecken, allein oder im Team mit anderen Spielern zusammen. Auch viele Nebenquests können absolviert werden oder man beschäftigt sich einfach mit dem Bauen seines eigenen Heims. Die Möglichkeiten in „Fallout 76“ sind schier endlos und das Spiel ist für jeden gemacht, der sich gerne in der Welt von „Fallout“ aufhält.

Das neue Update „Wenn die Sterne günstig stehen“

Im Juni 2023 erschien das neue Update „Wenn die Sterne günstig stehen“ für „Fallout 76“. Das Update ist vollkommen kostenlos und enthält zwei neue öffentliche Events, brandneue Tagesquests, neue Kryptide und Belohnungen. Ebenfalls gibt es natürlich auch kleine Verbesserungen und Bugfixes. Außerdem ging „Fallout 76“ in die 13. Saison „Greif nach den Sternen“. Die Saison bietet neue kosmetische Gegenstände im Hollywood-Style.

