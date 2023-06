Wie ihr in Diablo 4 Alptraum-Dungeons freischaltet, was es mit den Glyphen auf sich hat und wie ihr sie farmen und aufwerten könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Alptraum-Dungeons stellen härtere Versionen gewöhnlicher Dungeons dar. Dabei bekommt ihr aber nicht nur stärkere Gegner vorgesetzt, sondern müsst euch zusätzlich auf verschiedene Dungeonaffixe gefasst machen. Euch durchzukämpfen, kann sich allerdings bezahlt machen, denn in Alptraum-Dungeons könnt ihr neue Glyphen freischalten.

Was sind Alptraum-Dungeons?

Wenn ihr in einem Alptraum-Dungeon in Diablo 4 zwölf Mal ins Gras beißt, schließt er sich und ihr geht leer aus. (© Screenshot GIGA)

Ein Alptraum-Dungeon ersetzt einen gewöhnlichen Dungeon auf der Karte. Er unterscheidet sich von herkömmlichen Dungeons durch einen härteren Schwierigkeitsgrad und stellt einen Endgame-Inhalt von Diablo 4 dar. Anders als bei der Höllenflut oder den Weltbossen tauchen Alptraum-Dungeons nicht in regelmäßigen Abständen auf der Karte auf. Stattdessen müsst ihr für die Aktivierung ein sogenanntes Alptraumsiegel benutzen.

Wichtig: Ihr könnt immer nur einen Alptraum-Dungeon gleichzeitig aktivieren. Sobald ihr einen zweiten aktiviert, schließt ihr den vorherigen Alptraum-Dungeon und das Siegel ist verloren.

Das erste Alptraumsiegel erhaltet ihr für gewöhnlich per Zufall durch den Abschluss von Totengeflüster-Aufgaben. Es befindet sich in einer Truhe, die ihr als Belohnung vom Flüsternden Baum erhaltet. Weitere Alptraumsiegel bekommt ihr durch die Absolvierung von Alptraum-Dungeons selbst. Zu guter Letzt könnt ihr durch den Verbrauch von Siegelpulver ebenfalls Alptraumsiegel beim Okkultisten herstellen - allerdings müsst ihr dafür erst einen Alptraum-Dungeon der Stufe 3 abgeschlossen haben.

Jeder Alptraum-Dungeon hat eine Schwierigkeitsstufe, die auf dem Siegel beschrieben ist und mit dem Level eurer Gegner in dem Dungeon korreliert. Bei einem Alptraumsiegel der Stufe 1 stehen euch Gegner der Stufe 55 gegenüber. Jede weitere Siegelstufe erhöht auch das Level eurer Gegner um eine weitere Stufe. Bei Alptraumsiegeln der Stufe 100 müsst ihr es also mit Gegnern der Stufe 154 aufnehmen – eine wahrhaft teuflische Herausforderung.

Neben der Stufe sorgen bei Alptraum-Dungeons auch die begrenzten Wiederbelebungen und Dungeonaffixe für zusätzliche Herausforderungen. Bei letzterem handelt es sich um Modifikatoren, die sowohl euch als auch euren Gegnern Vorteile bieten können.

Glyphen farmen

Inmitten dieser Paragontafel befindet sich eine Glyphe. (© Screenshot GIGA)

Glyphen können per Zufall in der offenen Spielwelt von Diablo 4 gedroppt werden oder sind ein zufälliger Bestandteil der Totengeflüster-Belohnung. Die beste Möglichkeit an Glyphen zu gelangen stellen aber Alptraum-Dungeons dar, weil sie eine erhöhte Drop-Rate aufweisen. Wollt ihr also Glyphen farmen, dann kämpft euch durch einen Alptraum-Dungeon. Eine bessere Möglichkeit werdet ihr nicht finden.

Glyphen finden ihren Einsatz bei den Paragontafeln und sind für die Perfektionierung eures Builds unabdingbar. Werden sie in ein freies Paragonfeld eingefügt, aktivieren sie ihren Bonus erst, wenn ihr gewisse Voraussetzungen erfüllt. So müssen beispielsweise fünf in Reichweite befindliche Intelligenzpunkte erworben werden, ehe sich die passiven Vorteile der Glyphe aktivieren. Seltene Glyphen haben sogar einen zusätzlichen Bonus, der weitere Voraussetzungen nötig macht.

Glyphen aufwerten

Interagiert mit einem Erwachten Glyphenstein, um Erfahrungspunkte für eure Glyphen zu erhalten. (© Screenshot GIGA)

Auch wenn ihr Glyphen aufwerten wollt, könnt ihr dem Alptraum-Dungeon nicht entgehen. Die bislang einzige Möglichkeit eine Glyphe aufzuwerten besteht darin einen Alptraum-Dungeon abzuschließen. Am Ende eines solchen Dungeons erscheint ein Erwachter Glyphenstein, der euch Erfahrungspunkte für eure Glyphen gewährt. Wie viele Erfahrungspunkte das sind, hängt von der Stufe der Instanz ab.

Beim Abschluss eines Alptraum-Dungeons (Stufe 1) erhaltet ihr vier Erfahrungspunkte für eure Glyphen. Für jede höhere Stufe könnt ihr zwei Erfahrungspunkte dazurechnen. Der Abschluss eines Alptraum-Dungeons (Stufe 2) bringt euch also sechs XP und ein Alptraum-Dungeon (Stufe 3) erwirtschaftet acht XP für eine Glyphe. Der härteste Alptraum-Dungeon (Stufe 100) gewährt euch satte 202 Erfahrungspunkte.

Das Maximallevel einer Glyphe ist Stufe 21, allerdings sind insgesamt über 3.000 Erfahrungspunkte nötig, um nur eine Glyphe auf die höchste Stufe zu befördern. Ihr müsstet den härtesten Alptraum-Dungeon über 15 Mal abschließen, wenn ihr eine Glyphe vollständig aufwerten wollt – das bedeutet jede Menge Arbeit.

Ihr habt Diablo 4 gerade erst begonnen zu spielen? Im folgenden Video verraten wir euch, welche Weltstufe ihr wählen solltet, bevor ihr euch an die Alptraum-Dungeons wagt:

