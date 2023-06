Gewisse Aspekte und Fertigkeiten von Diablo 4 bieten Vorteile, wenn eure Gegner von einem Kontrollverlust betroffen sind. Was diese Kontrollverlusteffekte zu bedeuten haben und welche es gibt, klären wir in diesem Guide.

Einer eurer legendären Gegenstände verfügt über einen Aspekt, der euch mehr Schaden austeilen oder einstecken lässt, wenn eure Gegner unter Kontrollverlust leiden? Das kann in Diablo 4 äußerst nützlich sein, allerdings solltet ihr hierfür wissen, welche Statuseffekte unter dem Begriff "Kontrollverlust" zusammengefasst werden.

Was sind Kontrollverlusteffekte?

Dieser Aspekt fördert die Bewegungsgeschwindigkeit und senkt den Schaden von Gegnern mit Kontrollverlust. (© Screenshot GIGA)

Kontrollverlusteffekte umfassen in Diablo 4 alle Bewegungsbeeinträchtigungen. Sie hindern euren Charakter oder euren Gegner also an der Fortbewegung, schränken die Bewegungsfähigkeit ein oder erzwingen in manchen Fällen sogar eine unkontrollierte Fortbewegung.

Einige Fertigkeiten der Charakterklassen, aber auch manche Aspekte und Affixe bieten Vorteile, wenn ihr einen Gegner mit einem Kontrollverlusteffekt belegt. So steigt beispielsweise euer Schaden oder ihr erleidet weniger Schaden, wenn ein Gegner von einem Kontrollverlust betroffen ist. Gewisse Affixe können auch die Kontrollverlustdauer erhöhen, was euch im Kampf mehr Zeit verschafft.

Zu einem Kontrollverlust zählt gleich eine ganze Reihe an Statuseffekten. Wann immer einer der folgenden Statuseffekte ausgelöst wird, leidet euer Gegner an einem Kontrollverlust. Damit werden alle Fertigkeiten, Aspekte und Affixe eures Charakters, die über eine Kontrollverlust-Eigenschaft verfügen, aktiv. Vergesst aber nicht, dass manche Gegner auch euch mit einem Kontrollverlusteffekt belegen können.

Die Sternchen über dem Kopf eines Gegners zeigen an, dass dieser unter Benommenheit leidet. (© Screenshot GIGA)

Alle Statuseffekte, die dem Kontrollverlust angehören