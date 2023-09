Fettes Apple-Bundle bei Vodafone: Brandneues iPhone 15 mit 60‑GB‑Tarif für 1 €

Bei Vodafone gibt es aktuell ein starkes Tarif-Bundle mit dem iPhone 15. Junge Leute können sich dort das brandneue Apple-Smartphone mit 60 GB 5G sowie Allnet- und SMS-Flat sichern – und das zum absoluten Sparpreis. Wir haben das Angebot unter die Lupe genommen und verraten, warum es sich um einen sehr guten Deal handelt.

Vodafone Young: iPhone 15 mit 60-GB-Tarif zum Sparpreis

Vodafone hat gerade einen sehr guten Deal für das erst letzte Woche vorgestellte iPhone 15 rausgehauen. Seid ihr noch unter 28 Jahre alt, bekommt das Apple-Smartphone für 58,99 Euro im Monat (Angebot bei Vodafone ansehen). Dazu gibt es einen sehr potenten Tarif mit 60 GB 5G-Datenvolumen. Einmalig werden nur 1 Euro für die Zuzahlung berechnet. Der Anschlusspreis und die Versandkosten entfallen. Ausgeliefert wird das brandneue Gerät ab dem 22. September.

Seid ihr über 28 Jahre alt, könnt ihr euch den Tarif mit 50 GB Datenvolumen für 79,99 Euro im Monat holen (Tarif bei Vodafone ansehen).

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Netz: Vodafone

Tarif: GigaMobil M Young

Allnet- und SMS-Flat

60 GB 5G-Datenvolumen (max. 500 MBit/s Download)

(max. 500 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Nur für alle bis 28 Jahre

Apple iPhone 15 mit Vodafone-Vertrag: Darum lohnt sich der Deal

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 58,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 1 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) gratis Versandkosten

(einmalig) gratis Gesamtkosten nach 24 Monaten 1.416,76 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 949 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewert und Bonus) 467,76 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat 19,49 Euro Zum Angebot bei Vodafone

Das Apple iPhone 15 in der 128-GB-Variante geht mit einem UVP von 949 Euro an den Start. Zieht man diesen Wert von den Gesamtkosten über die 24 Monate Laufzeit ab, so wird klar, dass ihr hier effektiv 19,49 Euro im Monat rein für den Tarif zahlt.

Das bietet euch das neue iPhone 15

iPhone 15 – Apple-Spot

Das neue iPhone 15 zeichnet sich durch ein kompakteres und leichteres Design aus, mit schmaleren Displayrändern und einem überarbeiteten Gehäuse. Zum ersten Mal ist die Rückseite farbig eingefärbt, wobei fünf Farboptionen zur Auswahl stehen. Das Display bietet Modell eine Auflösung von 2556 × 1179 Pixeln und eine Spitzenhelligkeit von 2000 Nits. Eine 48-Megapixel-Hauptkamera, unterstützt durch fortschrittliche Technologie, ermöglicht scharfe Bilder und verbesserte Fotofunktionen.

Das iPhone 15 ist mit dem A16 Bionic Chip ausgestattet. Die „Dynamic Island„-Funktion, die zentrale Informationen und Benachrichtigungen anzeigt, ist jetzt in allen Modellen integriert. Ebenfalls neu ist der USB-C-Anschluss, der eine vereinfachte Handhabung mit anderen Apple-Geräten ermöglicht und eine schnellere Datenübertragung unterstützt. Der aus recyceltem Kobalt bestehende Akku verspricht eine Tageslaufzeit mit einer einzigen Ladung.

