„Greenland 2“: Wann wird der Katastrophenfilm fortgesetzt?

Als ein Kometenhagel auf die Erde rast, sucht eine Familie nach einem sicheren Ort. Wird es einen zweiten Teil von „Greenland“ geben?

Geht es um Katastrophenfilme, ist Regie-Legende Roland Emmerich meist der erste Ansprechpartner. Mit „Greenland“ hat sich aber auch Ric Roman Waugh („Snitch – Ein riskanter Deal“) als Krawall-Experte empfohlen. In seinem treibenden Katastrophen-Thriller schickt er Hollywoodstar Gerard Butler mitsamt seiner Film-Familie auf die Suche nach einer sicheren Zuflucht, als mehrere Kometen das Leben auf der Erde bedrohen. Wir verraten euch, wie es um den zweiten Teil von „Greenland“ steht.

„Greenland“ könnt ihr bei mehreren Anbietern als Leih- oder Kaufversion streamen, darunter Prime Video, Apple TV+ und Maxdome.

Wann kommt „Greenland 2“?

Dass Ric Roman Waugh offensichtlich gerne Gerard Butler vor die Kamera holt, beweist nicht zuletzt „Kandahar“. Der Actionfilm markiert die mittlerweile dritte Zusammenarbeit von Regisseur und Schauspieler. Zuvor machte der Filmschaffende seinen Hollywoodstar in „Angel Has Fallen“ zum präsidialen Personenschützer und in „Greenland“ zum verzweifelten Familienvater.

Mit weltweiten Einnahmen von 52,3 Millionen US-Dollar bei einem Budget von 35 Millionen, erhielt der Katastrophen-Thriller von der Filmkritik ordentliche Rezensionen, wie der Rotten-Tomatoes-Score von 78 Prozent belegt (Stand: Februar 2024). Trotz der Corona-Pandemie hievte sich der Film 2020 in 26 Ländern auf den ersten Platz der Kino-Charts. Laut dem verantwortlichen Verleih TOBIS haben die Dreharbeiten zu „Greenland 2“ bereits begonnen. In den Lichtspielhäusern soll die Fortsetzung 2025 zu sehen sein.

Alternativen mit Gerard Butler zu „Greenland 2“

Wer die Zeit bis zu „Greenland 2“ überbrücken will und großer Fan von Gerard Butler ist, findet bei den Streamingdiensten noch mehr interessante Werke mit dem beliebten Darsteller:

„Plane“: Pilot Brodie Torrance (Gerard Butler) gelingt es, seine Passagiere vor einem Blitzeinschlag zu retten. Doch er muss auf einer Insel notlanden, auf der Krieg herrscht. Einer der Mitreisenden ist der unter Mordverdacht stehende Louis Gaspare (Mike Colter). Torrance tut sich mit ihm zusammen und erkennt, dass wesentlich mehr hinter dem vermeintlichen Mörder steckt. Ihr findet den Actionfilm im WOW-Abo.

„Copshop“: Trickbetrüger Teddy Murretto (Frank Grillo) landet nach einer Auseinandersetzung mit der Polizei in einer Zelle. Dort lernt er den ebenfalls inhaftierten Bob Viddick (Gerard Butler) kennen – der Muretto umbringen soll. Als dann auch noch der psychopathische Auftragsmörder Anthony Lamb (Toby Huss) die Polizeistation entert, eskaliert die Situation. Der Action-Kracher ist im Netflix-Abo verfügbar.

„Keepers – Die Leuchtturmwärter“: Die Leuchtturmwärter Thomas (Peter Mullan), James (Gerard Butler) und Donald (Connor Swindells) sollen Dienst auf einer schottischen Insel schieben. Als sie dort einen Schatz finden, entbrennt zwischen dem Trio ein erbitterter Streit. Als dann noch ein Boot auf die Insel zusteuert, wird die Lage immer brenzliger. Ihr findet den Mystery-Thriller auf Amazon Prime Video im Kauf- oder Leihstream.

