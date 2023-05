Nicht bei allen „Alien“-Filmen geht es schrecklich zu. Manche bringen uns auch einfach richtig zum Lachen. So wie dieser hier.

Wenn man von Filmen mit Außerirdischen liest oder hört, denkt man vermutlich zunächst an die ebenfalls kultige „Alien“-Reihe. Doch diese ist dieses Mal nicht gemeint. Stattdessen zeigt euch NITRO heute Abend am Dienstag, dem 23. Mai 2023, um 20:15 Uhr mit „Men in Black“ einen Film, der für außerirdisch ulkige Comedy sorgt. Ihr schafft es nicht, euch die Kult-Sci-Fi-Komödie im TV anzusehen? Keine Sorge – MagentaTV stellt euch den Film im Abo zur Verfügung und bei Prime Video gibt es ihn als Kauf- oder Leihoption.

Worum geht es im Sci-Fi-Klassiker „Men in Black“?

Der erste Teil „Men in Black“ erzählt von einer FIB-ähnlichen Geheimorganisation, die sich den kriminellen Machenschaften von auf der Erde lebenden Außerirdischen widmet. Die Spezialagenten Agent J (Will Smith) und Agent K (Tommy Lee Jones) sind stets zur Stelle, wenn ein außerirdisches Superhirn irgendwelche Faxen macht. So ist es auch an dem lustigen und neu zueinander gefundenen MiB-Duo, einen Außerirdischen aufzuhalten, der nichts Geringeres als die Weltherrschaft anstrebt.

„Men in Black“: Der Start einer glorreichen Sci-Fi-Reihe

Bei „Men in Black“ handelt es sich um den ersten Teil einer mittlerweile kultigen Sci-Fi-Filmreihe. Die Reihe umfasst seit „Men in Black: International“ – mit Chris Hemsworth und Tessa Thompson in den Hauptrollen – vier Filme. Und die kommen nicht irgendwo her: Sowohl bei Rotten Tomatoes als auch bei Amazon schneidet der erste Teil von den „Men in Black“ mehr als gut ab. Es ist von einem cleveren Drehbuch, charismatischer Performance und einem spektakulären Set die Rede. Vor allem Will Smith und Co-MiB Tommy Lee Jones glänzen durch absurden Humor, wortwörtliche Schlagfertigkeit und taffe Coolness. Alle, die sich ein actionreiches und kultiges Sci-Fi-Spektakel gönnen wollen, sind bei „Men in Black“ also genau richtig!

