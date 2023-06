Diesen Actionfilm gibt es gleich in zweifacher Ausführung. Wir verraten euch, was die beiden Versionen dieses Films unterscheidet und welche ihr im Fernsehen sehen könnt.

Heute am Freitag, den 2. Juni 2023 könnt ihr euch um 20:15 Uhr auf ProSieben die gekürzte Version vom DC-Superhelden-Film „Justice League“ anschauen. In dem Film schließen sich Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash und Cyborg zusammen, um die Justice League zu gründen. Nur mit vereinten Kräften können sie den Schurken Steppenwolf zur Strecke bringen, doch werden sie es wirklich schaffen? Wenn ihr den Actionfilm lieber als Stream und in längerer Version abrufen wollt: „Justice League“ ist auf Amazon Prime Video zum Leihen oder Kaufen verfügbar.

Ihr fragt euch, was die Darsteller*innen schon im echten Leben vollbracht haben? Im folgenden Video zeigen wir euch, was diese schon mal im realen Leben gemacht haben:

Darum gibt es „Justice League“ zweimal

Regisseur Zack Snyder inszenierte auch schon die vorangegangenen DC-Filme „Man of Steel“ und „Batman v Superman: Dawn of Justice“. Mit „Justice League“ sollte sich eine abgeschlossene Trilogie bilden. Da sich Zack Snyder allerdings aus familiären Gründen von der Produktion zurückziehen musste, übernahm „The Avengers“-Regisseur Joss Whedon den Posten. Noch bevor er den Film verließ, gab Zack Snyder jedoch seine Version des Films ab. Sein Film hatte eine stattliche Länge von vier Stunden und zwei Minuten. Ganz klare Überlänge also.

Den Regiewechsel merkt man dem Film an: während Zack Snyder den eher düsteren Ton der originalen DC-Comics beibehält, lässt Joss Whedon seinen lustigen Ton mit einfließen, für welchen die Marvel-Filme bekannt sind. 2021 wurde die ursprüngliche Version von Zack Snyder veröffentlicht: „Zack Snyder's Justice League“. Das Urteil der Kritiker*innen und Zuschauer*innen ist eindeutig: während Joss Whedons Version auf IMDb eine Bewertung von 6,1 Sternen von zehn möglichen erreicht, erreicht Zack Snyders eine Bewertung von 8,0 Sternen.

So sieht die Zukunft von DC aus

Insgesamt soll das DC-Universum ganz neu aufgerollt werden. Um ein neues Film-Universum aufzubauen, wurde „Guardians of the Galaxy“-Regisseur James Gunn engagiert. Er soll schon einen Plan haben, allerdings nicht mit den Schauspieler*innen, die schon am DC-Universum mitgewirkt haben. Bis zum Release des neuen Films müssen sich Fans noch etwas gedulden. Für das Jahr 2025 wurde bereits ein neuer „Superman: Legacy“-Film angekündigt, allerdings nicht mehr mit Publkumsliebling Henry Cavill.

Welche Superhelden-Fähigkeiten ihr hättet, erfahrt ihr in unserem Quiz:

Welche Superhelden-Fähigkeit hättest du?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.