Wenn es ein Franchise gibt, welches Arnold Schwarzenegger groß gemacht hat, dann ist es diese Action-Blockbuster-Reihe. Wir verraten euch, wo ihr den neuesten Teil im Fernsehen sehen könnt.

„I'll be back!“ – Arnie hat sein Versprechen gehalten und kehrte im nun sechsten Teil der legendären „Terminator“-Reihe „Terminator: Dark Fate“ zurück. Ebenfalls wieder mit von der Partie ist Linda Hamilton als Sarah Connor. Den Cast vervollständigt Mackenzie Davis („Blade Runner 2049“). Im neuesten Terminator geht es diesmal um den hybriden Cyborg-Menschen Grace, welche gemeinsam mit Sarah Connor eine junge Frau vor einem flüssigen Terminator aus der Zukunft beschützen müssen. Und Arnold Schwarzenegger gibt natürlich wieder den T-800. Neben dem legendären Zitat „I'll be back“ aus dem ersten Terminator-Film hat der gebürtige Österreicher aber auch viele weitere Zitate im Laufe seiner Karriere geprägt – die besten haben wir für euch hier gesammelt.

Wenn ihr den Film ohne Werbeunterbrechungen im Stream schauen wollt: Der Titel ist als Stream im Abo von Disney+ verfügbar oder ihr leiht ihn euch auf AmazonPrime oder AppleTV+ aus.

„Terminator“ – in Zukunft ohne Arnie?

Ein siebter Teil der „Terminator“-Reihe wird sehnsüchtig erwartet. Auf YouTube gibt es bereits Trailer zu einem vermeintlichen siebten Film, diese sind jedoch alle von Fans erstellt und haben nichts mit einem tatsächlichen Film zu tun. Zukünftig müssen die „Terminator“ jedoch ohne T-800 auskommen. In einem Interview mit The Hollywood Reporter sagte Arnold Schwarzenegger, dass er nicht mehr in weiteren „Terminator“-Filmen mitspielen wird:

„Das Franchise ist noch nicht fertig. Ich bin es. (...) Der Terminator war maßgeblich für meinen Erfolg verantwortlich, deswegen werde ich immer liebevoll darauf schauen. Die ersten drei Filme waren toll. Im vierten [„Terminator: Die Erlösung“] war ich nicht drin, weil ich Gouverneur war. Fünf [„Terminator: Genisys“] und sechs [„Terminator: Dark Fate“] haben, so wie ich es sehe, die Sache nicht abgeschlossen. Wir wussten das schon vorher, denn sie waren einfach nicht gut geschrieben.“

Dass ihr Lieblingsroboter nicht mehr auf der großen Leinwand zu sehen sein wird, dürfte für viele Fans eine Enttäuschung sein. Die Pläne für die weiteren „Terminator“-Filme sollten jedoch alles andere als langweilig werden. Autor und Regisseur James Cameron sprach bereits etwas über seine Ideen für die Filme und verriet bei der Dell Tech World im Mai 2023, dass er bereits an dem Drehbuch eines neuen „Terminators“ sitze. Er würde sich allerdings noch etwas Zeit lassen, um zu sehen, wie sich die künstliche Intelligenz im Hier und Jetzt entwickelt, da dies auch der Fokus der Geschichte sein würde.

