„Invincible“ Staffel 3: Alle Infos zum Release

Nach dem Staffelfinale der zweiten Season von „Invincible“ bleiben einige Fragen und Handlungsstränge offen. Darum ist es nicht verwunderlich, dass sich viele Fans fragen, wann Staffel 3 von „Invincible“ erscheint. Wir beantworten es euch im Folgenden.

„Invincible“ Staffel 3 bereits in Produktion

Es gibt positive und negative Neuigkeiten. Die gute Nachricht ist, dass die dritte Season von „Invincible“ bereits in Produktion ist. Die schlechte ist jedoch, dass es noch kein offizielles Release-Datum der dritten Staffel gibt (dazu aber unten mehr).

In einem Interview mit The Direct hat Producer Simon Racioppa verraten, dass sie sich bereits in der Produktion der dritten Season befinden. Zudem soll die Wartezeit auf die dritte Staffel nicht so lange sein wie beim letzten Mal. Zwischen dem Start der ersten und zweiten Staffel lagen nämlich insgesamt 3 Jahre. Laut Simon Racioppa heißt es in The Direct:

Amazon picked up two and three together. So, we are deep in Season 3 at this point. So I can't tell you exactly , but I can tell you it will not be the same wait between 1 and 2... We're well in progress on Season 3, and it's coming along great. (Quelle: The Direct)

Die Aussage wird ebenfalls von Creator Robert Kirkman, der hinter den Comics steckt, bestärkt. Er „garantiert“ sogar dafür, dass die Wartezeit niemals wieder so lange sein wird. Es sei denn, es kommt zu einer vorgesehenen Katastrophe.

Die ersten beiden Staffeln könnt ihr auf Amazon Prime Video schauen. Falls ihr es noch nicht getan habt, solltet ihr auf der Streaming-Plattform zudem die „Atom Eve Special Episode“ anschauen. In der einstündigen Episode erfahrt ihr mehr über die Hintergrundgeschichte des Charakters. Der folgende Trailer gibt euch einen ersten Eindruck:

Invincible: Trailer zur Atom Eve Special Episode

Wann kommt „Invincible“ Staffel 3?

Laut Robert Kirkman heißt es in einem Interview mit The Variety, dass weitere Staffeln immer innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate zu erwarten seien. Wenn ihr die erste Episode der zweiten Staffel als Startpunkt nehmt, die am 3. November 2023 Premiere hatte, könnt ihr davon ausgehen, dass „Invincible“ Staffel 3 zwischen November 2024 und April 2025 erscheinen könnte. Beachtet jedoch dabei, dass der Start von Season 3 derzeit reine Spekulation ist und seitens Amazon noch keine offizielle Bestätigung vorliegt.

