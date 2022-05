Samsung verschenkt gerade ausgewählte Produkte aller Art aus seinem Sortiment. Im Rahmen einer 2-für-1-Aktion könnt ihr euch beim Erwerb eines Samsung-Gerätes ein weiteres als Zugabe aussuchen. Wir haben uns die Bundles angeschaut, nachgerechnet und verraten, mit welchen Gerätekombinationen ihr wirklich ein Schnäppchen machen könnt.

2-für-1 Aktion bei Samsung: Notebooks und Waschmaschinen umsonst

Samsung hat gerade wieder seine 2-für-1-Aktion gestartet. Geboten werden eine Auswahl an Top-Geräten aus dem eigenen Haus in allen Technik-Sparten: Egal ob 4K Smart TVs, Handys oder Waschmaschinen, hier wird sicher jeder fündig. Das Ganze funktioniert recht simpel: Ihr sucht euch ein Hauptgerät zum Kauf aus und zusätzlich zu diesem gibt Samsung ein zweites Gerät aus dem Angebot komplett gratis obendrauf.

Wenn ihr die Einzelpreise anschaut, werdet ihr feststellen, dass Samsung seine Geräte fast alle zu UVP-Preisen anbietet und diese teils deutlich über dem aktuellen idealo-Vergleichspreis liegen. Nicht jede der frei wählbaren Kombination ist also immer auch gleich ein Schnäppchen. Wir haben uns die Aktion ganz genau angeschaut und präsentieren euch folgend nur die Bundles, bei denen ihr wirklich spart.

Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 15 + Samsung Crystal 43 Zoll 4K TV

Aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de : 2.192 Euro: 1.699 Euro (Galaxy Book 2) + 393 Euro (Samsung TV)

: 2.192 Euro: 1.699 Euro (Galaxy Book 2) + 393 Euro (Samsung TV) Aktionspreis bei Samsung : 1.699 Euro

: 1.699 Euro Ersparnis: 393 Euro

Das Galaxy Book 2 Pro kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell überall mindestens genauso viel wie im Samsung-Shop selbst. Das Zweitgerät, welches ihr euch aussucht, ist also tatsächlich komplett kostenlos. Wenn ihr euch für das Galaxy Book interessiert, könnt ihr also unbedenklich zu jeder Zugabe greifen, die euch interessiert und macht immer noch ein tolles Schnäppchen. Wenn ihr das Maximum an Ersparnis herausholen wollt, entscheidet ihr euch für die hochpreisigen Geräte, wie den Crystal 4K UHD Fernseher (GU-TU6979) oder den Jetbot Saugroboter (siehe auch unten).

Samsung Waschmaschine WW6800T + Samsung Jetbot Saugroboter

Aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de : 1.118 Euro: 668 Euro (Waschmaschine) + 450 Euro (Saugroboter)

: 1.118 Euro: 668 Euro (Waschmaschine) + 450 Euro (Saugroboter) Aktionspreis bei Samsung : 799 Euro

: 799 Euro Ersparnis: 319 Euro

Wenn ihr gerade nach Haushaltsgeräten Ausschau haltet, hat Samsung auch hier etwas für euch parat. Die Waschmaschine WW81T684AHH/S2 ist im Samsung-Shop zwar etwas teurer als im Preisvergleich, mit der richtigen Zugabe kann man aber auch hier ein ordentliches Angebot wahrnehmen. In der Kombination mit dem Saugroboter Jet Bot (VR30T80313W/WA) lassen sich beispielsweise über 300 Euro sparen.

Samsung 85 Zoll QLED 4K Q71A + Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de : 2.688 Euro: 2.399 Euro (4K TV) + 289 Euro (Galaxy Tab S6)

: 2.688 Euro: 2.399 Euro (4K TV) + 289 Euro (Galaxy Tab S6) Aktionspreis bei Samsung : 2.499 Euro

: 2.499 Euro Ersparnis: 189 Euro

Wer Bock auf einen richtig großen Fernseher hat, bekommt jetzt die Gelegenheit, sich bei Samsung einen 85 Zoll 4K QLED-TV zu einem guten Preis (siehe idealo) zu sichern und obendrein noch über eine starke Zugabe zu freuen. Zusammen mit dem Galaxy Tab S6 Lite spart man immerhin auch noch 189 Euro gegenüber dem Einzelkauf der Geräte bei anderen Online-Händlern.

Übrigens: Neben der 2-für1-Aktion besteht das „Samsung Unlocked“-Event noch aus zahlreichen weiteren Rabatten und Bundle-Deals.

