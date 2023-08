Die Lager von Fahrradhändlern sind voll und die Preise für E-Bikes sinken langsam aber sicher wieder. Der Preisverfall betrifft aber nicht nur klassische Händler, sondern auch Discounter wie Lidl. Dort gibt es wieder zwei E-Bikes günstiger, die schon 2022 ein Renner waren.

Lidl verkauft E-Bikes günstiger

Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem guten und günstigen E-Bike sein, dann könnte das aktuelle Angebot von Lidl etwas für euch sein. Das Zündapp Trekking Z80S 700c wird dort als Damen- und Herren-Version für nur noch 899 Euro verkauft (bei Lidl anschauen). Dazu kommen noch Versandkosten, doch ihr bekommt ein solides E-Bike im schicken Design mit sämtlichem Zubehör wie Licht, Ständer und einem Gepäckträger für knapp über 900 Euro (mit Versand). So günstig waren namhafte E-Bike schon lange nicht mehr.

Zündapp E-Bike Trekking Z80S 700c, 28 Zoll Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2023 13:10 Uhr

Wollt ihr noch etwas mehr Geld sparen, dann bekommt ihr das gleiche Fahrrad bei Kaufland noch einmal deutlich günstiger (bei Kaufland anschauen). Beide Unternehmen gehören zusammen, der Preisunterschied ist aber doch sehr deutlich. Alternativ bekommt ihr ein sehr günstiges E-Bike auch bei Amazon (bei Amazon anschauen). All diese Räder sind in erster Linie zur Fahrt in der Stadt gedacht. Idealerweise zur Arbeit oder zum Einkaufen. Fehlt nur noch ein Fahrradkorb auf dem Gepäckträger und ihr seid gut gerüstet.

Das müsst ihr über Lidl wissen:

5 Fakten über Lidl, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Was bietet das Zündapp-E-Bike von Lidl?

Die Ausstattung des Zündapp Trekking Z80S 700c würde ich als Basis-Ausstattung bezeichnen. Sowohl vom Akku, dem Motor und der Qualität. Der Motor sitzt im hinteren Rad und schiebt euch somit an. Er leistet maximal 250 Watt und etwa 40 Nm, was für die Stadt absolut ausreicht. Ihr habt 21 Gänge zur Verfügung, eine Federgabel vorn und ganz normale V-Bremsen. Die Rahmengröße wird mit 48 cm angegeben.

Die Bewertungen von Käuferinnen und Käufern sind mit 4,1 von 5 Sternen absolut in Ordnung. Viele waren überrascht von dem guten Rad zu dem Preis. Auch die Reichweite mit einer Akkuladung geht für den Alltag klar. Der ist mit 374 Wh zwar nicht ganz so groß wie bei teureren Rädern, dafür ist er in kürzerer Zeit aufgeladen. Insgesamt also ein solides Rad zum kleinen Preis für den ganz normalen Alltag.