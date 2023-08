Maximale Sicherheit zum Mini-Preis: 4K-Überwachungskamera mit Weitwinkel im Netto Online-Shop

Im Netto Online-Shop gibt es gerade eine hochwertige Überwachungskamera mit 4K-Auflösung zum absoluten Tiefstpreis. Wir haben alle Informationen für euch parat.

Nur im Netto Online-Shop: Sichert euch die Reolink-Überwachungskamera zum Tiefstpreis

Wenn ihr noch auf der Suche nach einer hochwertigen Überwachungskamera zu einem guten Preis? Dann solltet ihr das aktuelle Angebot im Netto Online-Shop kennen: Dort bekommt ihr eine Überwachungskamera von Reolink mit 4K-Auflösung, Weitwinkelansicht und Dual-Tracking-Funktion für nur 184,99 Euro (im Netto Online-Shop ansehen). Ein Preisvergleich zeigt: So günstig gab es die Überwachungskamera noch nie.

Reolink 4K WLAN-Überwachungskamera Statt 219,90 Euro UVP: Überwachungskamera mit 4K-Auflösung, Weitwinkelansicht und Dual-Tracking-Funktion. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2023 16:23 Uhr

Reolink-Überwachungskamera: Klein, aber oho

Die Reolink „Duo PTZ WiFi“ Überwachungskamera verfügt über eine Ultra-HD-Auflösung mit 4K-Bildern, die auch scharfe Details aufzeichnen und anzeigen kann. Dank Weitwinkel- und Teleobjektiven könnt ihr auch in schwierigen Situationen gute Bilder aufnehmen, bei denen andere Kameras scheitern würden. Mit Dual-Nachtsicht, 5-GHz-WLAN und einer benutzerfreundlichen App bietet sie optimale Sicherheit. Die Kamera kann zudem per Sprachsteuerung bedient und verdächtige Bewegungen können in Echtzeit gemeldet werden.

Zudem verfügt sie über eine Dual-Tracking-Funktion. Das bedeutet, dass sie Objekte in Weitwinkel- und Nahansicht gleichzeitig automatisch verfolgen kann. Die intelligente Erkennung unterscheidet dabei Personen, Fahrzeuge und Haustiere von anderen Objekten. Die Kamera verfolgt Bewegungen mit 355 Grad horizontalem und 90 Grad vertikalem Schwenkbereich.

Weitere Vorteile sind benutzerdefinierte Bewegungszonen, Zeitraffer-Aufnahmen und das widerstandsfähige Gehäuse. Ihr könnt die Kamera von überall über das Smartphone steuern und die gespeicherten Videos nach euren Wünschen wiedergeben. Alle Videos können auf einer microSD-Karte mit bis zu 256 GB Speicherplatz gesichert werden.

Reolink 4K WLAN-Überwachungskamera jetzt ab 184,99 € bei Netto Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2023 16:23 Uhr

