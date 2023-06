Krieg und Nazis sind schon gruselig genug, jedoch setzt dieser Film noch einen drauf. Wir verraten euch, wo ihr den Film im Fernsehen schauen könnt.

Der Horror-Film „Operation: Overlord“ bietet gleich mehrere Genres: Krieg, Horror, Science-Fiction und Drama. Der Film spielt im Jahr 1944: Zwei amerikanische Soldaten landen in einem von den Nazis besetzten Dorf in Nordfrankreich. Während sie versuchen zu fliehen, machen sie eine schreckliche Entdeckung. Wissenschaftler der Nationalsozialisten haben in einem Labor unter der Erde an Leichen herumexperimentiert und so Zombies erschaffen.

Der Film ist auf AmazonPrime und AppleTV als Leih- und Kauf-Version verfügbar. Bei Joyn ist er sogar im Abo enthalten.

In unserem Video zeigen wir euch elf weitere gruselige Horrorfilme.

Lohnt sich „Operation: Overlord“?

Dadurch, dass Horror-Filme viele Schocker in sich haben, ist es häufig so, dass sie keine herausragende Story haben. Zugegeben, „Operation: Overlord“ liefert auch keine weltbewegende Geschichte, aber sie ist zumindest interessanter als die Plots anderer Horror-Filme. In den Hauptrollen sind Jovan Adepo und Wyatt Russell zu sehen. Jovan Adepo kennen wir aus „Fences“ und Wyatt Russell kennen wir als John Walker aus „The Falcon and the Winter Soldier“. Das Drehbuch wurde von J. J. Abrams, welcher schon für „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ verantwortlich war, und „Die Tribute von Panem“-Autor Billy Ray geschrieben. Der Film macht durch seine simple Aufmachung einfach Spaß! Rotten Tomatoes bewertet den Film mit 82% und der Audience-Score von 67% kann sich auch sehen lassen. IMDb kommt auf durchschnittliche 6,6 Sterne von zehn möglichen. Gruselige Unterhaltung für einen gemütlichen Filmabend bietet der Film auf jeden Fall!

Noch mehr Horror gibt es in unserem Quiz zur Horror-Serie „American Horror Story“:

American Horror Story: Wie gut kennst du die Gruselserie

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.