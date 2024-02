Netflix-Start: „Outlander“ Staffel 6 kommt nach zwei Jahren Warten

Mit langem Warten kennen sich Claire und Jamie aus. Doch auch die Fans der Serie mussten lange auf die Episoden der sechsten Staffel warten. Wann ihr „Outlander“ Staffel 6 auf Netflix sehen könnt, verraten wir euch hier.

Ein Blick auf die Übersichtsseite von Netflix genügt und das Warten auf die romantische und abenteuerliche Geschichte von Claire und Jaime hat ein Ende. „Outlander“ Staffel 6 erscheint am 3. Februar 2024 auf Netflix mit allen acht Episoden im Gepäck.

Obwohl die sechste Staffel rund um die schottischen Highlands und die zeitreisende Protagonistin bereits seit 2022 bei dem Streaming-Anbieter Prime Video zum Verkauf steht, mussten sich die Netflix-Kunden bisher gedulden.

Wer die Liebesgeschichte bisher im Free-TV verfolgt hat, muss sich zudem eventuell mit dem Gedanken abfinden, dass diese dort nicht mehr auftauchen wird. Der Sender VOX ist Teil der RTL-Group, welche die Premiererechte für die sechste Staffel von „Outlander“ nicht mehr innehat.

„Outlander“ Staffel 7 und 8 sind auf dem Weg

Bereits seit Sommer 2023 läuft Teil eins der siebten Staffel der Highland-Saga in den USA. Teil zwei soll im Laufe 2024 veröffentlicht werden. Wann also die deutschen Fans mit Staffel 7 von „Outlander“ rechnen können, ist mit Blick auf Staffel sechs fraglich.

Doch auch wenn hierzulande noch gewartet werden muss, eine tröstende Nachricht gibt es dennoch: Das Finale der Dramaserie kommt in Form einer achten Staffel. Diese wurde bereits im Januar 2023 bestätigt und befindet sich in der Produktion.

Zusätzlich wird es ein Spin-Off zu der Serie geben, welches die Geschichte von Jamies Eltern behandelt. Unter dem Namen „Blood of My Blood“ hat das Prequel, laut The Herald, im Dezember 2023 mit den Dreharbeiten begonnen.

