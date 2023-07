Deus Ex mag inzwischen zwar über 20 Jahre alt sein, doch auch heute noch zählt das Action-Rollenspiel als zeitloser Klassiker. Steam-Rivale GOG bietet euch jetzt die Möglichkeit, euch diesen Meilenstein der Videospielgeschichte für gerade einmal 0,99 Euro zu sichern.

Worum geht es in Deus Ex?

Wir schreiben das Jahr 2052. Die Welt ist zu einer Cyberpunk-Dystopie verkommen. Ein tödliches Virus hält die Welt in Atem. Es gibt zwar einen Impfstoff, doch die Nachfrage übersteigt die Produktionskapazitäten bei Weitem. Infolgedessen kommen nur die Reichen und Entscheider an den begehrten Wirkstoff, während der Rest der Welt langsam ins Chaos stürzt. Überall zetteln die Bürger Aufstände an und Terror-Gruppen formieren sich.

Um dieser Bedrohung Herr zu werden, bilden die Vereinten Nationen eine Sondereinheit: die UNATCO. Und genau hier kommt ihr ins Spiel. Ihr übernehmt die Rolle von JC Denton, einem Agenten dieser Anti-Terror-Einheit, der mit Nanotechnologie augmentiert wurde. Während eurer Einsätze in New York, Hong Kong und Paris kommt ihr einer geheimen Untergrundorganisation auf die Schliche und versucht, deren Pläne zu vereiteln.

Deus Ex ist ein Mix aus Ego-Shooter und Rollenspiel und gilt als eines der ersten Immersive-Sim-Spiele. Eure Entscheidungen und Aktionen während der Einsätze können den Fortlauf der Geschichte beeinflussen – Nebencharaktere nehmen darauf auch Bezug. Ob ihr JC Denton als bluthungrigeren Ballerbuden-Berserker spielt oder lieber versucht, Feinde zu umgehen, zu betäuben und euch möglichst unbemerkt durch die Missionen zu schleichen, ist euch überlassen. Jeder Auftrag kann auf unterschiedlichen Wegen abgeschlossen werden.

Wie für Rollenspiele üblich könnt ihr im Verlauf von Deus Ex JC Denton mit neuen Talenten und Fähigkeiten ausstatten.

GOG verkauft Deus Ex für 99 Cent

Klingt interessant für euch? Dann habt ihr gerade die perfekte Gelegenheit, um diesen Klassiker nachzuholen. Denn GOG bietet die Game-of-the-Year-Edition von Deus Ex für lediglich 99 Cent statt den sonst üblichen 6,99 Euro an (bei GOG anschauen).

Nicht vergessen: Deus Ex hat eine USK-Freigabe ab 18 Jahren erhalten und richtet sich demnach nur an Erwachsene. Behaltet jedoch im Hinterkopf, dass diese Einschätzung mehr als 20 Jahre zurückliegt. Inzwischen würde das Spiel höchstwahrscheinlich eine etwas freizügigere Alterseinschränkung spendiert bekommen. Hier ein paar Screenshots, damit ihr einen ersten Eindruck vom Spiel bekommt:

Für die Hauptgeschichte des Spiels könnt ihr etwa 23 Spielstunden einplanen. Wollt ihr hingegen jede Aufgabe erledigen und jedes Geheimnis lüften, erhöht sich die Spielzeit auf rund 40 Stunden.