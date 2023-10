One Piece Film Red im Stream: Crunchyroll zeigt das Musik-Abenteuer

Mit One Piece Red wagt sich der Anime in unbekannte Gefilde. Statt krasser Piratenaction erwartet euch hier ein Musical-Abenteuer rund um Ruffy und seine Kindheitsfreundin Uta. Wo ihr den neusten Kinofilm der Strohhüte streamen könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

One Piece Facts

One Piece Red ist endlich auf Crunchyroll verfügbar

Nachdem der Film bisher nur auf anderen Plattformen als Verleih angeboten wurde, ist er seit dem 1. September 2023 auch auf der Anime-Plattform Crunchyroll verfügbar. Es gibt ihn sowohl mit deutscher als auch japanischer Sprachausgabe. Außerdem könnt ihr auf Crunchyroll auch die zugehörigen Sonderfolgen 1.029 und 1.030 sehen.

Wenn ihr kein Crunchyroll-Abo besitzt, könnt ihr den Film auch bei Videociety, Maxdome und Prime Video ansehen. Allerdings ist der Film auf Amazon nur mit deutscher Sprachausgabe verfügbar. Wenn ihr auf die Originalvertonung schwört, solltet ihr einen der anderen Dienste in Anspruch nehmen.

Im Trailer auf YouTube seht und hört ihr, was euch erwartet:

Im Gegensatz zu anderen Filmen der Piratencrew ist dieses Abenteuer weniger actiongeladen, dafür umso mehr mit Gesang und musikalischen Performances gefüllt. Schuld daran ist die Protagonistin: Shanks Tochter Uta kann dank der Kraft der Musik-Frucht alle in den Bann ihrer Musik ziehen kann. Selbst der berühmte Soul King Brook kann damit nicht mithalten.

Alle Songs aus One Piece Red in der Playlist

One Piece Red lebt mehr als jeder andere Film der Strohhut-Bande von der Musik und Utas Gesang, den sie der J-Pop-Sängerin Ado zu verdanken hat. In der offiziellen Spotify-Playlist bekommt ihr nicht nur die volle Ladung Ado, sondern auch eine große Auswahl Remixes und den gesamten offiziellen Soundtrack.

Auch wenn Ado auf ihrem Kanal alle Songs hochgeladen hat, existiert keine offizielle YouTube-Playlist. Der Nutzer Xavier Neo hat das deshalb für euch übernommen:

Wusstet ihr, dass jedes Mitglied der Strohhüte eine andere Nationalität hat? Findet es in unserem Quiz heraus:

One Piece: Erratet die Nationalitäten der Charaktere im Quiz

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.