Sender in Oxenfree 2 einstellen

Am Gipfel könnt ihr den Sender aktivieren. (© Screenshot giga.de)

Euren ersten Sender stellt ihr oben am Gipfel des Chamber Cape auf. Ihr gelangt über den Pemmican-Aussichtspunkt nach oben. Stellt euch an die Klippe. Nun müsst ihr den Punkt so ausrichten, dass er das Signal auffangen kann und blau wird. Je näher ihr seid, desto lauter wird der Ton. Links oben ist euer gesuchter Punkt für den Sender.

Die beiden Formen müssen übereinstimmen, um in die Realität zu gelangen. (© Screenshot giga.de)

Nach eurem turbulenten Treffen mit Violett müsst ihr bei einer Maschine die richtige Form herstellen, damit Riley wieder zu Jacob kommt. Stellt die linken beiden Knöpfe auf 9 Uhr, den ersten rechts oben auf 4 Uhr und den zweiten rechts unten zwischen 5 und 6 Uhr.

Ihr müsst den richtigen Sendepunkt finden. (© Screenshot giga.de)

Nachdem ihr durch die Waterhead Buffs zum Charty Point Gipfel gelangt seid, könnt ihr endlich den Sender platzieren. Der richtige Sendepunkt befindet sich rechts oben. Sobald der Punkt blau und groß wird, lasst ihn dort und wartet, bis der Sender Empfang hat.

Wählt den richtigen Sendepunkt für den Sender aus. (© Screenshot giga.de)

Nach eurem Abenteuer zum Gipfel in Tootega Falls könnt ihr endlich den Sender aufstellen. Links oben könnt ihr den blauen Punkt finden und somit den Sender aktivieren.

Um aus dem Alptraum zu entkommen, muss das Muster gleich werden. (© Screenshot giga.de)

In Garland kommt ihr im Laufe der Geschichte in einen rotbeleuchtenden dunklen Saal, wo ihr Knöpfe richtig anordnen müsst, um die Formen anzugleichen. Die beiden linken Knöpfe können auf 9 Uhr gestellt werden, der erste oben rechts auf kurz vor 6 und der zweite unten rechts zwischen 9 und 10.

Der Sender in Garland ist der Letzte der drei. (© Screenshot giga.de)

Der letzte Sender kann nach der kurzen Unterbrechung gemeinsam mit Jacob auf dem Dach des Brunnen auf der Kirche aktiviert werden. In der rechten Mitte findet ihr den blauen Punkt.

Alle Zahlencodes in Oxenfree 2

Die Zahlensender müssen korrekt eingestellt sein für den Riss. (© Screenshot giga.de)

Nachdem ihr den Riss in Garland geöffnet habt, könnt ihr bei den zwei Stationen die Jahreszahl einstellen. Unten könnt ihr das Jahrhundert einstellen und beim oberen das Jahrzehnt. Da die Mine lange unberührt blieb und ziemlich schnell zusammengestürzt ist, gibt es nur einen kurzen Zeitraum. Stellt unten die Zahl 8 ein und oben die Zahl 9. Dadurch ergibt sich die Zahl 1890, sobald ihr durch den Riss geht.

Alle Frequenzen in Oxenfree 2 richtig auswählen

Ein Portal befindet sich in einer Waterhead Buffs-Höhle. (© Screenshot giga.de)

In einer der Höhlen in Waterhead Buffs findet ihr einen leuchtenden Strahl. Die richtige Frequenz lautet 92. Haltet den Zeiger dort und wartet ab, bis das Portal gänzlich geöffnet ist und geht in das Jahr 1899.

Wählt die richtigen Frequenzen aus, um mit dem Geist Kontakt aufzunehmen. (© Screenshot giga.de)

Beim Tootega Wasserfall in Tootega Falls müsst ihr auf einer Brücke für einen besessenen Geist mehrere richtige Frequenzen auswählen. Die richtige Reihenfolge lautet 92,5 - 101 - 107,5.

Das Garland-Tor kann nur mit der richtigen Frequenz geöffnet werden. (© Screenshot giga.de)

Nachdem ihr die bessere Ausrüstung erhalten habt, könnt ihr endlich das Tor in Richtung Garland öffnen. Denn euer neues Radio hat eine viel höhere Erreichbarkeit und kann dadurch mehr Frequenzen empfangen. Bleibt bei Frequenz Nummer 139 stehen und wartet, bis sich das Tor öffnet.

Vor dem alten Haus ist ein Riss, der geöffnet werden kann. (© Screenshot giga.de)

Überquert die Brücke nach Garland und geht hinunter zum alten brüchigen Haus. Dort befindet sich ein Riss, den ihr öffnen könnt. Schaltet auf Frequenz 99, um einige Jahre zurückversetzt zu werden.

Die rote Lampe muss mit der Frequenz aktiviert werden. (© Screenshot giga.de)

Damit Riley wieder aus der Dunkelheit herauskommt, müsst ihr mehrere Objekte mit der richtigen Frequenz ausschalten:

Lampe = 101

Fernseher im Norden = 105

Fernseher im Westen = 90

Fernseher im Süden = 98

Fernseher im Osten = 96

Hängelampe = 101

Im Finale gibt es drei verschiedene Frequenzen, die ihr einschalten müsst. Da das Bild zu viel spoilern würde, sagen wir euch einfach hier kurz und knapp die Lösung: 80 - 121 - 95. Das war eure letzte Frequenz. Wie das Spiel nun endet, liegt in eurer und Rileys Hand.