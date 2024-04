Physical 100 – Asien: Staffel 3 wurde heimlich angekündigt

Die Suche nach dem perfekten Körper geht mit Staffel 3 von Physical 100 bereits in die dritte Runde. Wer aufgepasst hat, weiß sogar, dass das Kräftemessen der stärksten Athleten nun auch außerhalb Südkoreas stattfindet. Zumindest spricht alles dafür.

Ankündigung von Physical 100: Asien (Staffel 3)

Am 19. März 2024 startete die zweite Staffel von Physical 100. Wie schon im Vorläufer, treten auch hier die stärksten Menschen aus Südkorea in physischen Wettkämpfen gegeneinander an. Dieses Mal lag der Fokus auf unterirdische Schauplätze – daher die Namenszugabe „Underground“.

In der neunten und letzten Episode wurde dann in einem Duell der Sieger der Staffel gekrönt. Wie gewohnt, liefen zum Abschluss die Credits über den Bildschirm, die sich nur die wenigsten Zuschauer ansehen.

Staffel 3 von Physical 100 wurde aber im letzten Atemzug der Episode mit einem Schriftzug angekündigt, den vermutlich viele Zuschauer verpasst haben: Physical 100 – Asien. Die Suche nach dem perfekten Körper wird also im Raum Asien fortgesetzt.

Den Trailer zum Start der zweiten Staffel könnt ihr euch hier ansehen:

Physical 100: Staffel 2 – „Underground“ Trailer

Wann könnte Physical 100 – Staffel 3 starten?

Details zur dritten Staffel gibt es bisher keine. Staffel 1 von Physical 100 startete im Januar 2023, woraufhin die jüngste Fortsetzung im März 2024 erschien. Wir können also mit einem Start-Datum von Anfang 2025 für Staffel 3 rechnen.

Sollte es sich nicht um eine vollwertige dritte Staffel, sondern eher um ein Spin-Off handeln, dürfte die Veröffentlichung sogar einige Monate früher stattfinden. Durch den Namenszusatz „Asia“ (bzw. „Asien“) wird die Suche nach dem besten und stärksten Körperbau nun, wie es scheint, auf dem gesamten asiatischen Kontinent stattfinden.

Während an Staffel 1 und 2 nur MMA-Kämpfer, Bodybuilder, Judoka, CrossFitter, Models oder YouTuber aus Südkorea teilnahmen, werden nun voraussichtlich auch Athleten aus Japan, China, Indien, Thailand oder Hongkong dabei sein.

Frühere Teilnehmer auch in Staffel 3 dabei?

Welche Teilnehmer genau an den Start gehen und wo sie herkommen, ist bisher nicht bekannt. Gut möglich aber, dass wir bekannte Gesichter aus vergangenen Staffeln auch in Physical 100: Asien sehen werden.

Schließlich feierte auch Hong Beom Seok ein Comeback in Staffel 2. Der ehemalige Soldat der koreanischen Spezialeinheit und Ex-Feuerwehrmann wurde aufgrund der hohen Zuschauernachfrage ein zweites Mal eingeladen.

